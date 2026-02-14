Conférence à Munich : pourquoi les dirigeants se réunissent-ils jusqu'à dimanche dans la ville allemande ?

Depuis vendredi, la conférence de Munich sur la sécurité s'est ouverte. Une dizaine de chefs d'État, de gouvernements, de militaires et de grands patrons s'y réunissent pour discuter de sécurité et de la stabilité dans le monde.

Les près de 50 chefs d'État et de gouvernement réunis jusqu'à dimanche 15 février 2026 à Munich, en Bavière, débattent toujours de la sécurité dans le monde alors même que la situation en la matière est extrêmement tendue dans plusieurs zones de la planète. Ce rendez-vous annuel est marqué, pour cette nouvelle édition, par un contexte de bouleversements de l'ordre mondial en raison de la politique de l'actuel président des États-Unis en matière d'économie et de sécurité militaire, comme le rapporte Le Parisien.

Ces conférences existent depuis plus de 60 ans et, à l'origine, elles sont marquées par une volonté de paix. Créée par un Allemand, Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin, ayant résisté au nazisme en participant notamment à une tentative d'assassinat contre Adolf Hitler en juin 1944. Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin prend conscience de l'importance de créer des espaces de discussions autour de la sécurité et de la paix pendant la Guerre froide.

Ainsi, la première édition de la Conférence de Munich naît en 1963. Si les conférences sont d'abord très centrées autour des puissances occidentales, l'événement s'élargit ensuite à l'Europe de l'Est et à la Russie à la fin des années 1990. Il finit par s'ouvrir à l'Inde, au Japon, à la Corée du Sud et à la Chine.

Pourquoi Munich ?

La ville de Munich est connue dans l'histoire contemporaine pour avoir vu naître le nazisme au cours du XXe siècle. En organisant ces conférences à Munich, von Kleist-Schmenzin voulait ainsi montrer que le régime nazi était fini.

Les conférences ont lieu notamment dans un hôtel réquisitionné chaque année : le Bayerischer Hof, dans le centre historique de la ville. Pour assurer la sécurité des intervenants et des personnes présentes, près de 5 000 policiers sont mobilisés pendant ces trois jours.

Comme l'explique le média international France 24, cette année 2026, la guerre en Ukraine sera au centre des discussions. Le président ukrainien a la possibilité de discuter d'une possibilité de paix conditionnée avec la Russie. "Il est bon d'avoir un partenariat solide avec les Américains", a-t-il déclaré en marge de la conférence.

Des dirigeants européens comme l'Allemand Friedrich Merz ou le président français Emmanuel Macron, mais aussi les dirigeants du Canada, de l'Otan et de l'Union européenne [UE], ont eu une réunion avec Volodymyr Zelensky à propos de l'Ukraine. Marco Rubio, secrétaire d'État américain qui s'est notamment entretenu hier avec son homologue chinois, ne participait pas à la rencontre selon un responsable américain.