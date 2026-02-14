Alexeï Navalny a-t-il été empoisonné par la Russie ? Ce que disent cinq pays, dont la France, sur sa mort

Plusieurs pays, dont la France, assurent que l'opposant russe Alexeï Navalny est mort après avoir été empoisonné par Moscou. L'adversaire de Vladimir Poutine est décédé en février 2024 à l'âge de 47 ans.

Alexeï Navalny est mort en prison en février 2024. Deux ans après sa disparition, plusieurs pays, dont la France, affirment, samedi 14 février, que le décès de l'opposant russe est lié à un empoisonnement. "Le Royaume-Uni, la Suède, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas sont convaincus qu'Alexeï Navalny a été empoisonné avec une toxine létale" par la Russie, ont affirmé ces cinq pays, selon les informations relayées par BFMTV. Cette annonce est intervenue en marge de la conférence de Munich sur la sécurité.

"Seul le gouvernement russe avait les moyens, le mobile et l'occasion d'utiliser cette toxine létale", a souligné Yvette Cooper, la ministre britannique des Affaires étrangères, dénonçant "le projet barbare" mené par Moscou "visant à faire taire" Alexeï Navalny. Londres précise qu'un signalement sur cet empoisonnement va être fait à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) pour cause de "violation flagrante par la Russie". Les circonstances de la mort d'Alexeï Navalny, à l'âge de 47 ans, restent floues. La veuve de l'opposant à Vladimir Poutine, Ioulia Navalnaïa, a déclaré, en septembre dernier, que son mari avait été empoisonné.

Jean-Noël Barrot rend hommage à Alexeï Navalny

Une toxine présente dans la peau de grenouilles-dards d'Équateur, appelée l'épibatidine, a été découverte dans des échantillons prélevés sur le corps d'Alexeï Navalny. Cette substance serait à l'origine de la mort de l'ancien adversaire du Kremlin. Jean-Noël Barrot a pris la parole samedi sur le réseau social X pour rendre hommage au militant russe. "Il y a deux ans, Alexeï Navalny décédait des suites d'un empoisonnement lié à un des agents neurotoxiques les plus mortels. Nous savons désormais que Vladimir Poutine est prêt à utiliser l'arme chimique contre son propre peuple pour se maintenir au pouvoir", a écrit le ministre français des Affaires étrangères.