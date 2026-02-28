Frappes d'Israël et des Etats-Unis en Iran : Trump confirme une "campagne majeure", ce que l'on sait des cibles et du risque de guerre ouverte

Israël a lancé une frappe préventive sur l'Iran dans la nuit ce samedi. Les Etats-Unis ont bien participé aux attaques. Le risque qu'une guerre ouverte embrase la région est important.

L'essentiel Israël a mené des frappes contre l'Iran ce samedi 28 février 2026. L'Etat hébreu parle de "frappes préventives". Des explosions et de la fumée ont été constatées à Téhéran. Plusieurs autres villes iraniennes seraient touchées.

Les Etats-Unis participent aux frappes contre l'Iran. Donald Trump a confirmé que son pays avait lancé "une campagne majeure en Iran". "Notre objectif est de protéger les Américains en éliminant les menaces immédiates du régime iranien", a-t-il indiqué dans une vidéo.

La guerre entre Israël, les Etats-Unis et l'Iran pourrait embraser la région depuis les attaques déjà menées en juin dernier, selon les craintes de plusieurs analystes et responsables.

08:50 - Donald Trump annonce avoir lancé avec Israël des "opérations de combats majeures" contre l'Iran Donald Trump a annoncé dans une vidéo publiée sur son réseau social Truth Social, que les États-Unis ont lancé, avec Israël, des "opérations de combats majeures", contre l'Iran. Le président américain a ainsi confirmé l'attaque américaine pour "éliminer la menace imminente" que représente le régime iranien sur les intérêts américains, plus particulièrement sur ses bases militaires dans la région.

Israël Katz, ministre de la Défense israélienne, a annoncé, ce samedi 28 février 2026 au matin, avoir lancé une "frappe préventive" contre l'Iran. Deux panaches de fumée épaisse ont été observés ce matin dans deux quartiers différents de la capitale iranienne, Téhéran, par des journalistes de l'AFP, une information relayée par BFM. Les journalistes de l'AFP sur place ont fait état d'un vrombissement, dont l'origine n'est pas claire dans l'immédiat. D'après l'agence de presse Isna, un des panaches se dégage des alentours du quartier Pasteur. Ce dernier, situé dans le centre de Téhéran, est connu pour être le lieu de résidence du guide suprême et de la présidence.

Selon l'agence de presse AP, Les États-Unis participent aux frappes. Un responsable américain et une source proche de l'opération, qui ont requis l'anonymat leur ont confirmé l'information. L'étendue de l'implication américaine reste indéterminée. Pour l'heure, la Maison Blanche n'a pas souhaité faire de commentaire.

Cette attaque survient au moment où les États-Unis ont déployé une flotte d'avions de chasse et de navires de guerre importante dans la région dans le but de contraindre l'Iran à un accord sur son programme nucléaire.

Les sirènes d'alerte ont retenti en Israël

En Israël, les sirènes d'alerte ont retenti pour prévenir l'éventualité d'une riposte iranienne, a indiqué l'armée israélienne. De plus, les écoles resteront fermées aujourd'hui et la population active est appelée à télétravailler et à éviter les rassemblements publics, a aussi informé l'armée du pays.

L'espace aérien a également été fermé pour tous les vols civils, selon une information communiquée par l'autorité aéroportuaire israélienne. Ces derniers jours, les tensions n'ont cessé de se durcir, comme l'explique Ouest France. Des négociations entre Téhéran et Washington se tenaient à Genève, en Suisse, à propos du nucléaire iranien. Au cours des derniers jours, Donald Trump a agité des menaces de frappes sur l'Iran. Hier, vendredi, le chef de la diplomatie omanaise a cependant affirmé qu'une avancée avait eu lieu. Il avait assuré que l'Iran avait accepté de ne pas stocker d'uranium enrichi. De plus, de nombreux pays ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays.