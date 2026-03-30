Guerre en Iran : des indices sur une opération terrestre américaine... Pourquoi Trump peut bluffer
Après plus d'un mois de guerre en Iran, Donald Trump joue sur deux tableaux. Il assure "entrevoir un accord" avec ce qu'il considère être le nouveau régime de Téhéran, mais il évoque aussi de possibles opérations militaires terrestres en Iran. Cette seconde option est toutefois risquée à plusieurs égards pour le président américains.
- La guerre en Iran est entrée dans son deuxième mois, mais ne semble pas près de finir. Donald Trump affiche cependant un optimisme disant au Financial Times "entrevoir un accord" avec Téhéran après le "changement de régime" forcé par les frappes israélo-américaines ayant tué Ali Khamenei et plusieurs responsables des Gardiens de la Révolution.
- Des pourparlers indirects ont eu lieu entre Washington et Téhéran ces derniers jours au sujet d'un plan de paix en 15 points proposés par Donald Trump. Ces négociations auraient conduit l'Iran a autorisé le passage de 20 cargos pétroliers dans le détroit d'Ormuz à partir de ce lundi 30 mars.
- En parallèle des négociations sur la guerre en Iran, les frappes se poursuivent et une opération terrestre de l'armée américaine est évoquée. Plusieurs options sont sur la table : la reprise du contrôle du détroit d'Ormuz, la prise de l'île de Kharg par laquelle passe 90% des exportations de pétrole iranien, qui pourrait être réalisée "très facilement" selon Donald Trump, ou la saisie des stocks d'uranium enrichi.
- L'Iran est convaincu qu'une opération terrestre américaine se prépare. "L'ennemi envoie publiquement des messages de négociation et de dialogue, tout en planifiant secrètement une offensive terrestre", a affirmé Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement iranien. Mais une telle opération est risquée pour Donald Trump tant sur le plan militaire que pour sa popularité auprès des électeurs majoritairement opposés à la guerre en Iran.
09:21 - Les capacités iraniennes sont "dégradées", mais "pas anéanties" selon un général de l’Armée de l’Air
"Les capacités militaires iraniennes ont été fortement dégradées", mais "pas anéanties", a fait savoir Jean-Marc Vigilant, général de l’Armée de l’Air et de l’Espace, nuançant les propos du gouvernement américain qui assure à chaque occasion avoir détruit les capacités de guerre de l'Iran. Le militaire français estime dans des propos rapportés par Le Parisien que les Iraniens "ne sont pas complètement démunis, même si le régime a été décapité". L’intérêt de l’Iran est "de faire durer le conflit, parce qu’ils s’y sont préparés depuis longtemps", ajoute-t-il soulignant que l'opération américain baptisée "Epic Fury" peut "prendre du temps". .
09:12 - Une opération terrestre à haut risque pour Donald Trump
Si Donald Trump a évoqué une possible intervention militaire terrestre en Iran, cette stratégie n'est pas sans risque pour le président américain. Elle pourrait couper court aux négociations en cours et auxquelles Donald Trump enjoint l'Iran à participer depuis plusieurs jours, voire semaines. Elle entrainerait aussi des risques militaires, notamment celui de pertes américaines et d'un durcissement de le guerre en Iran alors que le chef de l'Etat américain veut à tout prix éviter un enlisement du conflit. Ces conséquences pourraient, elles, renforcer l'opposition des citoyens américains à la guerre en Iran et par ricochet faire baisser la popularité de Donald Trump à quelques mois des élections de mi-mandat.
09:04 - Plusieurs scénarios évoqués pour une opération terrestre américaine en Iran
Les Etats-Unis ont renforcé la présence de leurs soldats en Moyen-Orient avec 50 000 militaires déployés, soit 10 000 de plus qu'en temps normal. Le Pentagone positionne également du matériel militaire dans le Golfe et envisage l’envoi de renforts supplémentaires. Autant d'indices sur une possible opération terrestre en Iran, mais laquelle ? Plusieurs opérations sont envisagées : une reprise de contrôle du détroit d'Ormuz ; la prise de l'île de Kharg par laquelle passe 90 % des exportations ; ou encore la récupération de stocks d'uranium enrichi iranien sur les sites nucléaires comme Natanz ou Ispahan. Le Washington Post confirmait ce week-end que le Pentagone avait proposé plusieurs plans au chef de l'Etat, sans dévoiler lesquels. Selon le journal, Donald Trump n'avait pas encore approuvé un des scénarios.
08:49 - Le passage de 20 cargos pétroliers dans le détroit d'Ormuz négocié entre les Etats-Unis et l'Iran
Donald Trump qui évoque tour à tour une opération terrestre en Iran et l'avancée des négociations avec l'Iran a affirmé dans le Financial Times que les Etats-Unis avaient négocié avec l'Iran le passage imminent de 20 cargos pétroliers dans le détroit d'Ormuz : "Ils nous ont donné, par respect je pense, 20 bateaux de pétrole de grands, grands bateaux de pétrole qui vont passer par le détroit d'Ormuz, et ça commence [lundi] matin, pour les prochains jours", a assuré le président américain lors d'un point presse.
08:38 - Une opération américaine pour prendre le contrôle de l'île de Kharg ?
Alors que des soupçons sur une opération terrestre américaine se font plus nombreux, Donald Trump a indiqué au Financial Times que l'armée américaine pouvait prendre "très facilement" le contrôle de l'île de Kharg, le principal terminal pétrolier par lequel passe 90 % des exportations de pétrole brut. Cette bande de terre d'une vingtaine de kilomètres carré a déjà été ciblée par les Etats-Unis à la mi-mars et elle reste dans le viseur en cas d'échec des négociations sur la fin de la guerre en Iran.
08:31 - Trump "entrevoit un accord" avec l'Iran après un "changement de régime"
Donald Trump a affirmé "entrevoir un accord" avec Téhéran pour mettre fin à la guerre en Iran lors d'un entretien au Financial Times. Le président américain a déclaré que des négociations peuvent se tenir grâce à un "changement de régime" opéré en Iran : "Nous avons affaire à des personnes différentes de celles auxquelles quiconque a eu affaire auparavant. C'est tout un autre groupe de personnes, donc je considérerais que c'est un changement de régime". Les frappes israélo-américaines ont effectivement tué l'ancien Guide suprême Ali Khamenei qui a été remplacé par un de ses fils, Mojtaba Khamenei, et que plusieurs hauts responsables des Gardiens de la révolution ont également été éliminés et remplacés.
La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Les frapes d'Israël et des Etats-Unis se poursuivent, tandis que l'Iran riposte et a recu le soutien du Hezbollah libanais.