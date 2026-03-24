Guerre en Iran : des mensonges de Trump ? Une stratégie bancale et des conséquences directes
Alors que Donald Trump a reporté les frappes sur les sites énergétiques après avoir assuré mener des négociations avec le régime iranien pour mettre fin à la guerre en Iran, Téhéran pointe de "fausses informations". Face à une stratégie américaine qui interroge, la France surveille la situation de près.
- La guerre en Iran, qui dure depuis plus de quatre semaines, ne semble pas près de se finir, contrairement à ce qu'en dit Donald Trump. Le président américain a assuré lundi avoir eu des "discussions fructueuses" avec l'Iran pour un "règlement complet et définitif" du conflit et avoir, pour cette raison, reporter son ultimatum sur l'ouverture de détroit d'Ormuz et des frappes visant les sites énergétiques de cinq jours, soit à samedi.
- L'Iran nie cependant la tenue de toutes négociations et évoque de simples échanges. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a dénoncé sur X "de fausses informations [...] utilisées pour manipuler les marchés financiers et pétroliers". Une stratégie à l'efficacité limitée puisque le prix du baril de pétrole est réparti à la hausse ce mardi 24 mars.
- Le blocage de détroit d'Ormuz est désormais au centre de la guerre en Iran. Alors que Téhéran bloque ce passage maritime par lequel circule 20% des hydrocarbures mondiaux, les Etats-Unis exige la réouverture du détroit. Face aux menaces américaines, le régime iranien a renchérit en menaçant de fermer complètement le détroit déjà cadenassé.
- La France continue de suivre la guerre en Iran de près. La ministre des Armées a réaffirmé le déploiement de forces françaises dans le Golfe, mais précise leur posture "totalement défensive" sur BFMTV. Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale ce mardi 24 mars à 17h30.
09:51 - L'Iran soutient être plus résistants que ses voisins en cas d'attaques sur les sites énergétiques
Alors que les menaces de frappes américaines sur des sites énergétiques iraniens fusent, l'Iran assure être moins vulnérable que d'autres pays voisins en cas d'attaque contre ses installations énergétique. "Nous produisons de l'électricité de manière dispersée à divers endroits, contrairement aux pays du Golfe persique et au régime sioniste (Israël, ndlr) où la production est centralisée et très vulnérable", a déclaré le ministère iranien de l'Energie, Abbas Aliabadi à la télévision d'État. Et le même d'insister : "Nous disposons de plus de 150 centrales à travers le pays" sous-entendant l'ampleur de la tâche qui attend les Etats-Unis s'ils veulent détruire toutes les installations.
09:29 - Les mesures envisagées pour le gouvernement pour faire face à la hausse des finances publiques
Face à la hausse des prix du carburant, conséquence de la guerre en Iran, la porte-parole du gouvernement et ministre de l'Energie Maud Bregeon a réaffirmé que "le premier objectif est d'accompagner les difficultés de trésorerie avec des mesures qui sont neutres pour les finances publiques", au micro de Franceinfo. Elle a évoqué la "possibilité de report de charges sociales", mais également de "charges fiscales", en excluant des mesures effaçant la hausse de prix pour les usagers par la mobilisation de finances publiques soulignant que "nous n'avons plus les moyens du quoi qu'il en coûte".
08:47 - Le prix du pétrole grimpe à nouveau : échec de la supposée stratégie de Donald Trump
Selon l'Iran, les récentes déclarations de Donald Trump auraient pour objectif de faire baisser les prix de pétrole alors que le monde entier connaît une hausse des tarifs qui se répercute notamment dans les stations-essence. Si la sortie du président américain hier a effectivement eu pour conséquence une chute du 10% du prix du baril, cette nuit le prix du Brent de la mer du Nord a rebondi et est repassé au-dessus de la barre des 100 dollars. Dans le détail, ce prix a progressé de 3,96% pour faire passer le prix à 103,90 dollars tandis que le West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, prenait 3,86% pour atteindre à 91,53 dollars.
08:36 - Macron convoque un conseil de défense ce mardi
Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale ce mardi 24 mars à 17h30. Il réunira ses ministres pour évoquer la guerre en Iran et au Moyen-Orient ainsi que ses conséquences a précisé l'Elysée à la presse.
08:29 - L'Iran accuse Trump de véhiculer "de fausses informations" sur des négociations
L'Iran a fermement démenti les déclarations de Donald Trump sur la tenue de "discussions fructueuses". "Aucune négociation n'a eu lieu avec les États-Unis", a déclaré le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf sur X. Le politique a accusé le discours du président américain de véhiculer "de fausses informations [...] utilisées pour manipuler les marchés financiers et pétroliers et sortir du bourbier dans lequel les États-Unis et Israël sont piégés". Même analyse du côté du ministère des Affaires étrangères qui a affirmé qu'il n'y avait aucune communication directe ou indirecte avec les États-Unis, malgré des propositions en ce sens de médiateurs, et a accusé Donald Trump de chercher à "gagner du temps".
23/03/26 - 23:35 - Que sait-on de Mohammad-Bagher Ghalibaf, le "médiateur" iranien ?
FIN DU DIRECT - Selon Le Figaro, Mohammad-Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien et ex-général des Gardiens de la révolution, serait le "médiateur" par qui auraient transité les échanges indirects entre Téhéran et Washington ce lundi. L'Iran, par la voix de Mohammad-Bagher Ghalibaf sur X, a toutefois démenti toute négociation ce 23 mars. "Aucune négociation n’a eu lieu avec les États-Unis, et de fausses informations sont utilisées pour manipuler les marchés financiers et pétroliers et sortir de l’impasse dans laquelle les États-Unis et Israël sont piégés", a-t-il affirmé. Mais selon le quotidien, des canaux indirects auraient bel et bien permis des échanges de messages. Sont évoqués des canaux indirects passant par l'Égypte, le Pakistan ou encore la Turquie. D'après Le Figaro, l'implication de Mohammad-Bagher Ghalibaf, réputé proche du guide suprême iranien, serait synonyme d'un niveau de décision élevé, mais permettrait toujours à Téhéran de nier officiellement les discussions.
Ce mardi 24 mars, la guerre en Iran entre dans son 25e jour de conflit entre Téhéran, d'un côté, et les États-Unis et Israël de l'autre. Après l'offensive israélo-américaine qui a entraîné la mort d'Ali Khamenei, qui occupait la fonction de guide suprême de la République islamique d'Iran depuis les années 1980, le régime iranien a mené la riposte et a nommé l'un des fils de l'ancien guide suprême, Mojtaba Khamenei. L'Iran a mené des frappes contre des cibles américaines situées dans plusieurs pays du Moyen-Orient étendant la guerre à l'ensemble de la région.