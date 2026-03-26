Guerre en Iran : Trump hausse le ton après des pourparlers indirects... Un double jeu sur les négociations ?

Des "pourparlers indirects" ont bien lieu entre les Etats-Unis et l'Iran, lesquels ont rejeté le plan de paix et envoyé une contre-proposition. En parallèle des débuts des négociations, les deux pays préparent des opérations militaires. Des milliers de soldats américains sont déployés.

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15:59 - L'Iran "admet sa défaite" estime Donald Trump "Le régime iranien admet désormais sa défaite (…). Ils ne nous parleraient pas sinon. Ils sont battus", a affirmé Donald Trump alors que les pourparlers indirects sont en cours.

15:53 - L'Iran "supplie" les Etats-Unis de trouver un accord selon Trump qui ne promet rien "L'Iran me supplie de trouver un accord" a soutenu Donald Trump. "Ils disent 'nous ne parlons pas aux Etats-Unis', mais c'est faux. Ce sont de bons négociateurs. Il ne se battent pas bien, mais ils négocient très bien". Le président américain se montre toutefois hésitant à signer un accord, après avoir enjoint l'Iran à négocier : "Je ne sais pas si nous pourrons le faire". Il faut comprendre que Donald Trump n'est prêt à signer un accord qu'à ses conditions ou presque. Les principales conditions étant le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire et la réouverture du détroit d'Ormuz. "Nous aurions dû [signer un accord] il y a deux ans. Il y a deux ans [les Iraniens] avaient la voie libre sous la présidence de Joe l'endormi" a déclaré le président républicain en faisant de nouveaux reproches à ses prédécesseurs. Selon lui, les précédents présidents américains "auraient dû agir parce qu'on ne peut pas accorder l'arme nucléaire à l'Iran".

15:48 - "Nous avons anéanti l'Iran" soutient Donald Trump disant être "très en avance" sur les objectifs "Nous avons vraiment anéanti l'Iran. Depuis trois semaines nous frappons les capacités militaires de l'Iran à des niveaux que peu de personnes avaient vu auparavant. Nous écrasons leurs missiles, leurs drones, leur marine, leur aviation, un grand pourcentage de leurs missiles. Nous avons également éradiqué 90 % de leurs lanceurs, plus de 90 % de leurs missiles (…), beaucoup de leurs usines", a assuré le Donald Trump lors d'une conférence de presse en marge d'un conseil des ministres. Le président américain a dit être "très en avance" sur les objectif de la guerre en Iran fixait sur "quatre à six semaines".

15:34 - Plusieurs pays du Golfe demandent à être impliqués dans les négociations sur la guerre en Iran La tenue de discussions indirectes entre l'Iran et les Etats-Unis a été confirmée par l'Iran qui, jusqu'à présent, démentait la tenue de négociations. Mais plusieurs Etats du Golfe demandent à être impliqués dans les négociations pour mettre fin à la guerre en cours a fait savoir Jassem Al-Budaiwi, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG). "Nous soulignons la nécessité d'associer les pays du CCG à tout pourparler ou accord visant à résoudre cette crise, de manière à contribuer au renforcement de leur sécurité et de leur stabilité", a déclaré le chef de cette organisation qui regroupe l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et Oman.

15:27 - L'Iran a répondu au plan de paix américain et attend un retour L'Iran a répondu au plan de paix proposé par Donald Trump visant pour mettre fin à la guerre, lequel avait été transmis pour la diplomatie pakistanaise, affirme l'agence Tasnim. "La réponse de l'Iran au plan en 15 points proposé par les Etats-Unis a été officiellement transmise hier soir (mercredi) à travers des intermédiaires et l'Iran attend un retour de l'autre partie", déclare cette source.

15:01 - Donald Trump exhorte l'Iran à "se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard" Alors que les Etats-Unis et l'Iran tiennent des discours contradictoires sur des négociations concernant la guerre en Iran, Donald Trump a haussé le ton ce jeudi 26 mars. Le président américains, qui soutient que le régime iranien prend part aux discussions contrairement à ce qu'il déclare, a assuré sur son réseaux Truth Social que ses interlocuteurs iraniens le "supplient" de conclure un accord. Surtout, il a exhorté l'Iran à "se ressaisir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard, car une fois que ce sera fait, il n'y aura plus de retour en arrière" sur un ton menaçant.