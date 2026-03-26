Guerre en Iran : Trump hausse le ton après des pourparlers indirects... Un double jeu sur les négociations ?
Des "pourparlers indirects" ont bien lieu entre les Etats-Unis et l'Iran, lesquels ont rejeté le plan de paix et envoyé une contre-proposition. En parallèle des débuts des négociations, les deux pays préparent des opérations militaires. Des milliers de soldats américains sont déployés.
- La guerre en Iran se poursuit. Le tenue de "pourparlers indirects" entre les Etats-Unis et l'Iran a été confirmée : le plan de paix américain en 15 points a été transmis à Téhéran par le Pakistan avant d'être rejeté et une contre-proposition iranienne a été faite ce jeudi 26 mars.
- Le plan de paix de Donald Trump prévoyait un renoncement de l'Iran au nucléaire, la fin de l'enrichissement d'uranium, la limitation de missiles balistiques et la réouverture du détroit d'Ormuz, entre autre. Il proposait un cessez-le-feu d'un mois en guise de condition pour permettent l'étude des mesures. La contre-proposition iranienne n'évoque pas le sujet nucléaire, mais porte beaucoup sur le détroit d'Ormuz et des dédommagements. L'Iran souhaite aussi des garanties internationales.
- Donald Trump s'est agacé ce jeudi 26 mars et a haussé le ton en appelant Téhéran à "se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard". Cette déclaration intervient alors que le délai laissé par le président américain avant des frappes sur les sites énergétiques en Iran prend fin dans la nuit de vendredi à samedi.
- En parallèle des appels de Donald Trump à la négociation, les Etats-Unis prennent des mesures militaires. Le Pentagone a annoncé l'envoi de 1 000 à 3 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient alors que des navires avec 5 000 soldats américains à bord sont en route pour le Golfe.
15:59 - L'Iran "admet sa défaite" estime Donald Trump
"Le régime iranien admet désormais sa défaite (…). Ils ne nous parleraient pas sinon. Ils sont battus", a affirmé Donald Trump alors que les pourparlers indirects sont en cours.
15:53 - L'Iran "supplie" les Etats-Unis de trouver un accord selon Trump qui ne promet rien
"L'Iran me supplie de trouver un accord" a soutenu Donald Trump. "Ils disent 'nous ne parlons pas aux Etats-Unis', mais c'est faux. Ce sont de bons négociateurs. Il ne se battent pas bien, mais ils négocient très bien". Le président américain se montre toutefois hésitant à signer un accord, après avoir enjoint l'Iran à négocier : "Je ne sais pas si nous pourrons le faire". Il faut comprendre que Donald Trump n'est prêt à signer un accord qu'à ses conditions ou presque. Les principales conditions étant le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire et la réouverture du détroit d'Ormuz.
"Nous aurions dû [signer un accord] il y a deux ans. Il y a deux ans [les Iraniens] avaient la voie libre sous la présidence de Joe l'endormi" a déclaré le président républicain en faisant de nouveaux reproches à ses prédécesseurs. Selon lui, les précédents présidents américains "auraient dû agir parce qu'on ne peut pas accorder l'arme nucléaire à l'Iran".
15:48 - "Nous avons anéanti l'Iran" soutient Donald Trump disant être "très en avance" sur les objectifs
"Nous avons vraiment anéanti l'Iran. Depuis trois semaines nous frappons les capacités militaires de l'Iran à des niveaux que peu de personnes avaient vu auparavant. Nous écrasons leurs missiles, leurs drones, leur marine, leur aviation, un grand pourcentage de leurs missiles. Nous avons également éradiqué 90 % de leurs lanceurs, plus de 90 % de leurs missiles (…), beaucoup de leurs usines", a assuré le Donald Trump lors d'une conférence de presse en marge d'un conseil des ministres. Le président américain a dit être "très en avance" sur les objectif de la guerre en Iran fixait sur "quatre à six semaines".
15:34 - Plusieurs pays du Golfe demandent à être impliqués dans les négociations sur la guerre en Iran
La tenue de discussions indirectes entre l'Iran et les Etats-Unis a été confirmée par l'Iran qui, jusqu'à présent, démentait la tenue de négociations. Mais plusieurs Etats du Golfe demandent à être impliqués dans les négociations pour mettre fin à la guerre en cours a fait savoir Jassem Al-Budaiwi, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG). "Nous soulignons la nécessité d'associer les pays du CCG à tout pourparler ou accord visant à résoudre cette crise, de manière à contribuer au renforcement de leur sécurité et de leur stabilité", a déclaré le chef de cette organisation qui regroupe l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et Oman.
15:27 - L'Iran a répondu au plan de paix américain et attend un retour
L'Iran a répondu au plan de paix proposé par Donald Trump visant pour mettre fin à la guerre, lequel avait été transmis pour la diplomatie pakistanaise, affirme l'agence Tasnim. "La réponse de l'Iran au plan en 15 points proposé par les Etats-Unis a été officiellement transmise hier soir (mercredi) à travers des intermédiaires et l'Iran attend un retour de l'autre partie", déclare cette source.
15:01 - Donald Trump exhorte l'Iran à "se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard"
Alors que les Etats-Unis et l'Iran tiennent des discours contradictoires sur des négociations concernant la guerre en Iran, Donald Trump a haussé le ton ce jeudi 26 mars. Le président américains, qui soutient que le régime iranien prend part aux discussions contrairement à ce qu'il déclare, a assuré sur son réseaux Truth Social que ses interlocuteurs iraniens le "supplient" de conclure un accord. Surtout, il a exhorté l'Iran à "se ressaisir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard, car une fois que ce sera fait, il n'y aura plus de retour en arrière" sur un ton menaçant.
14:56 - Des "pourparlers indirects" entre les Etats-Unis et Israël évoqués par l'Iran
Le président américain assure depuis plusieurs jours que l'Iran prend part à des négociations sur un accord de paix, malgré les démentis du régime iranien. "Ils négocient, ils veulent vraiment conclure un accord. Mais ils ont peur de le dire, parce qu'ils pensent que sinon, ils vont se faire tuer par les leurs", a déclaré le locataire de la Maison Blanche hier soir. Pourtant, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi affirme que l'Iran n'a "pas l'intention de négocier" mais "de continuer à résister".
Ce mardi, le ministère des Affaires étrangères du Pakistan, soutient que des "pourparlers indirects" ont lieu entre les Etats-Unis et l'Iran. Il explique transmettre des messages, dont le plan de paix américain en 15 points qui est "actuellement examiné par l'Iran" selon le diplomate pakistanais.
La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Les frapes d'Israël et des Etats-Unis se poursuivent, tandis que l'Iran riposte et a recu le soutien du Hezbollah libanais.