Guerre en Iran : deux salves de négociations... Des pourparlers incertains et des objectifs irréconciliables
Des négociations directes entre Washington et Téhéran doivent débuter ce week-end pour tenter de mettre fin à la guerre en Iran, mais leur tenue reste incertaine après la "violation" du cessez-le-feu dénoncé par Téhéran. En parallèle, d'autres pourparlers doivent avoir lieu la semaine prochaine entre Israël et le Liban.
- Une trêve à la guerre en Iran ? Les États-Unis et l'Iran doivent participer à des négociations directes organisées ce week-end à Islamabad au Pakistan après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 8 avril. La participation iranienne reste incertaine après la "violation" du cessez-le-feu causée par le frappes israéliennes au Liban.
- Les Etats-Unis ont toutefois poussé Israël à négocier avec le Liban et des pourparlers entre les deux pays doivent avoir lieu à Washington la semaine prochaine, peut-être à partir du mardi 14 avril. Le Liban exige cependant un cessez-le-feu avant le début des négociations.
- Les pourparlers entre Washington et Téhéran s'annoncent compliqués. Si les deux gouvernements ont proposé un plan de paix, aucun ne fait office de base aux négociations et chacun affiche des objectifs irréconciliables entre les deux parties. Le détroit d'Ormuz et la question du nucléaire iranien risquent d'être des casus belli.
- Les objectifs américains affichés depuis le début de la guerre en Iran sont : la fin du régime des mollah, la prise de contrôle du détroit d'Ormuz et la destruction ou la limitation des capacités nucléaires. En face, l'Iran parvient à maintenir son régime et exige un principe de non-agression des Etats-Unis, la main mise sur le passage maritime et la poursuite de l'enrichissement de son uranium.
- La guerre en Iran risque de se poursuivre et même de monter d'un cran en cas d'absence d'accord. Donald Trump a fait des menaces en ce sens le 9 avril assurant que sans accord "les hostilités commenceront, plus importantes, plus intenses et plus puissantes que jamais". Il a d'ailleurs indiqué que l'armée américaine restera déployée près de l'Iran dans la région jusqu'à l'application complète d'un réel accord.
08:11 - Des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis prévues demain, mais encore incertaine
Avant les négociations entre Israël et le Liban, ce sont les pourparlers directs entre les Etats-Unis et l'Iran qui doivent avoir lieu ce week-end à Islamabad au Pakistan. La délégation américaine, menée par le vice-président JD Vance qui était opposé à la guerre, doit arriver sur place ce samedi. Quant à la délégation iranienne, sa participation est encore incertaine. "La tenue de pourparlers visant à mettre fin à la guerre dépend du respect par les États-Unis de leurs engagements en matière de cessez-le-feu sur tous les fronts, en particulier au Liban", a mis en garde Esmaeil Baqaei, porte-parole de la diplomatie iranienne, dont les propos sont rapportés par l'agence Isna. L'Iran estime que les frappes israéliennes observées au Liban constitue des violations du cessez-le-feu.
08:03 - Des pourparlers organisés la semaine prochaine entre Israël et le Liban
Quelques heures après les déclarations de Benyamin Nétanyahou appelant à des négociations entre Israël et le Liban, l'organisation de pourparlers a été évoquée. Les deux pays devraient échanger lors d'une rencontre à Washington la semaine prochaine. "Les négociations porteront sur le désarmement du Hezbollah et sur l'établissement de relations de paix entre Israël et le Liban", a affirmé hier Benyamin Netanyahou. Le gouvernement libanais, lui, exige un cessez-le-feu avant le début des négociations.
09/04/26 - 23:32 - "Il vaudrait mieux qu'ils ne le fassent pas" : Trump met en garde contre un péage dans le détroit d'Ormuz
FIN DU DIRECT - Alors qu'il est question, ces dernières heures, de la mise en place d'un péage dans le détroit d'Ormuz par les Iraniens, le président américain Donald Trump a fait part de sa désapprobation, jeudi soir, sur son réseau Truth Social, quant à cette rumeur. "Il vaudrait mieux qu'ils ne le fassent pas et, s'ils le font, ils feraient mieux d'arrêter tout de suite !", a-t-il tempêté.
09/04/26 - 22:46 - La ministre déléguée française aux Armées dénonce les attaques israéliennes "profondément disproportionnées"
Sur BFMTV, la ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, affirme que, dans le détroit d'Ormuz, la navigation ne va pas reprendre "facilement". Elle est par ailleurs également revenue sur les frappes israéliennes au Liban. L'occasion de rappeler la position de la France dans ce dossier, qui plaide pour l'inclusion du Liban dans le cessez-le-feu. Condamnant les frappes israéliennes, Alice Rufo a aussi déploré des attaques "profondément disproportionnées" et dénoncé "une déstabilisation profonde" réalisée au Liban.
09/04/26 - 21:39 - Entre Israël et le Liban, des pourparlers organisés la semaine prochaine à Washington
Alors que les frappes israéliennes sur le Liban pourraient faire capoter la trêve entre les États-Unis et l'Iran, on apprend ce soir que, selon une source proche du dossier qui a toutefois tenu à garder l'anonymat auprès de l'AFP, des pourparlers entre le Liban et Israël sont prévus la semaine prochaine au département d'État de Washington.
09/04/26 - 21:09 - La tension à nouveau palpable ce jeudi soir au Moyen-Orient
Officiellement, la trêve est de rigueur. Mais, peu avant 21 heures, heure de Paris, l'armée israélienne a déclaré avoir commencé à frapper plusieurs "sites de tir" appartenant au Hezbollah, au Liban. En parallèle, le Koweït a révélé être victime d'une attaque de drones. Plus tôt, l'armée israélienne avait également alerté sur le fait que le Hezbollah pourrait étendre, durant les "prochaines heures", ses tirs visant le territoire de l'État hébreu, habituellement limités au nord d'Israël.
09/04/26 - 20:24 - Donald Trump fait part de son optimisme avant les négociations avec l'Iran
Le rendez-vous a été fixé au Pakistan, ce week-end. Ce jeudi, le président américain s'est toutefois dit "très optimiste" quant à la possibilité qu'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran soit conclu dans les jours qui viennent. Les Iraniens "s’expriment très différemment lors des réunions par rapport à ce qu’ils disent à la presse. Ils sont beaucoup plus raisonnables", a affirmé Donald Trump à la chaîne NBC News. Et de renchérir : "Ils acceptent tout ce qu’ils doivent accepter. N’oubliez pas qu’ils ont été vaincus." Et alors que les frappes israéliennes sur le Liban pourraient compromettre les plans, Donald Trump a assuré avoir, concernant ce point, plaidé la retenue mercredi auprès de Benyamin Netanyahou.
La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Les frappes d'Israël et des États-Unis se poursuivent, tandis que l'Iran riposte et a reçu le soutien du Hezbollah libanais. Un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz est évoqué.