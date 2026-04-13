Guerre en Iran : double blocage du détroit d'Ormuz, nouveau revers pour Trump

Après l'échec des négociations entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre en Iran, Donald Trump a annoncé un blocage américain du détroit d'Ormuz déjà partiellement cadenassé par le régime iranien. Une changement de stratégie qui signe un nouveau revers pour le président américain.

L'essentiel

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13:12 - Trump dit être prêt à s'emparer de l'île de Kharg "si nécessaire" Le New York Post affirme dans un article, relayé par Donald Trump sur Truth Social, que le président américain est prêt à ordonner aux forces armées américaines de s'emparer de l'île iranienne de Kharg "si nécessaire". Le locataire de la Maison Blanche partage régulièrement des articles de presse comme celui-ci pour dévoiler une partie de ses stratégies, c'est d'ailleurs comme ça qu'il a dévoilé l'idée d'un blocus américain du détroit d'Ormuz pour le première fois avec un article de Just the News.



12:20 - La réunion entre Israël et le Liban maintenue ce mardi L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, a est un entretien téléphonique inédit avec l'ambassadrice du Liban aux Etats-Unis, Nada Hamadeh Moawad, vendredi soir. L'ambassadeur des Etats-Unis au Liban, Michael Issa, actuellement à Washington, a également pris part à cet échange. Il s'agti d'une première puisque les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Les deux diplomates ont convenu d'une réunion ce mardi 14 avril au Département d'Etat américain, à Washington, pour fixer une date au lancement de négociations sous médiation américaine.

10:54 - Macron annonce prévoir une conférence sur la "liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz" Emmanuel Macron annonce sur X que la France co-organisera dans les "tout prochains jours" une conférence sur le détroit d'Ormuz. Cette réunion réunira "les pays prêts à contribuer à nos côtés à une mission multinationale pacifique destinée à restaurer la liberté de navigation dans le détroit". Le chef de l'Etat prévient que cette mission sera "strictement défensive et distincte des belligérants" et "aura vocation à se déployer dès que la situation le permettra".

10:29 - Les pays européens et la Chine s'opposent au blocus américain Après l'annonce du blocus américain, plusieurs pays européens ont réagi. L'Espagne estime que cette mesure "n'a aucun sens", la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, regrette un "épisode de plus dans toute cette dérive". Le Royaume-Uni non plus "ne soutient pas le blocus naval américain" a fait savoir le Premier ministre Keir Starmer sur la BBC : "Nous avons été clairs sur le fait que nous n'allions pas nous laisser entraîner dans cette guerre". Il n'y a pas que l'Europe qui s'oppose au blocus, la Chine appelle à une navigation "sans entraves" dans le détroit d'Ormuz. "Le détroit d'Ormuz est une voie commerciale internationale importante pour les biens et l'énergie, et il est dans l'intérêt commun de la communauté internationale d'y maintenir la sécurité, la stabilité et un trafic sans entraves", a dit lors d'un point presse un porte-parole des Affaires étrangères, Guo Jiakun.

09:56 - Le détroit d'Ormuz entièrement bloqué à partir de ce lundi ? Le trafic maritime est quasiment à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz depuis le début de la guerre en Iran. Si le régime iranien assure ne pas bloquer l'accès au détroit, il n'autorise la traversé que d'une dizaine de navires par joue et plus souvent des navires liés à l'Iran. Le blocus américain, lui prévoit d'empêcher uniquement l'accès aux ports iraniens et non au reste des ports du détroit. Ces mesures cumulées vont donc rendre l'accès au détroit d'Ormuz bloqué pour l'ensemble des navires.

09:42 - Le blocus américain du détroit d'Ormuz peut-il faire céder l'Iran et comment ? En instaurant un blocus autour du détroit d'Ormuz et en empêchant touts les navires d'accéder ou de quitter les ports iraniens, Donald Trump cherche à faire pression sur l'Iran en s'interposant à toutes les exportations de pétrole iranien et en l'asphyxiant économiquement, la vente de pétrole représentant une manne financière conséquente pour l'Iran. Mais l'Iran ne se montre pas impressionné par la mesure et répond par la menace contre les navires américains et les autres ports de la région. "Il y a peu de raisons de penser qu’un blocus contraindrait l’Iran à capituler. En fait, la résilience dont le pays a fait preuve jusqu’à présent suggère l’inverse", a estimé Danny Citrinowicz, chercheur à l’Institut d’études sur la sécurité nationale (INSS) de Tel-Aviv, auprès de l'AFP.

09:28 - L'Iran juge le blocus américain du détroit d'Ormuz "illégal" L'armée iranienne affirme que le blocus naval américain est "illégal" et constitue un acte de "piraterie". Elle avertit qu'aucun port du Golfe ne sera en sécurité si les siens sont menacés.

09:24 - Les Etats-Unis quitteront l'Iran "sans avoir accompli quoi que ce soit" L'Iran continue de se présenter en position de force dans sa guerre face aux Etats-Unis. Le général du corps des Gardiens de la Révolution, cité par l'agence de presse du groupe idéologique Tasnim, a indiqué que les États-Unis "quitteront la région sans avoir accompli quoi que ce soit". "Le front intégré de la résistance jouit d’une présence puissante et efficace dans toute la région et attend les ennemis de l’humanité", a ajouté Esmail Qaani.

09:13 - Le blocus américain du détroit d'Ormuz "surveillé" et "voué à l'échec" selon l'Iran Un conseiller du Guide suprême iranien cité par la chaîne de télévision israélienne N12 soutient que le blocus des ports iraniens par l'armée américaine est "voué à l'échec". "Les forces armées iraniennes ne laisseront pas l'Amérique agir ainsi, et elles disposent de moyens considérables qu'elles n'ont pas encore utilisés pour lui faire face. L'Iran n'est pas un pays que l'on peut encercler à coups de tweets et de plans fantaisistes", a-t-il déclaré auprès du média. Le groupe idéologique indique par ailleurs surveiller de près le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz en postant ne vidéo du passage. "Le moindre faux pas piégera l'ennemi dans les tourbillons mortels du détroit", ont prévenu les Gardiens de la Révolution, hier, avant l'annonce d'un blocus américain par Donald Trump.

09:05 - De nouvelles négociations entre les Etats-Unis et l'Iran ? Donald Trump s'en "moque" Les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran ont échoué ce week-end, mais le cessez-le-feu est toujours observé selon les Etats-Unis et l'Iran. Cela signifie-t-il que de nouveaux pourparlers sont possibles ? L'Iran ne s'est pas exprimé sur ce point à la différence de Donald Trump qui a dit se moquer d'une reprise des négociations : "Cela m’est égal qu’ils reviennent ou non [à la table des négociations]. S’ils ne reviennent pas, ça me va très bien", a-t-il déclaré sur la base militaire d’Andrews, près de Washington, à son retour d’un week-end passé en Floride.

08:54 - Un accord "à deux doigts" d'être conclu : l'Iran reproche aux Etats-Unis l'échec des négociations Les négociations censées mettre fin à la guerre en Iran, qui se sont tenues à Islamabad au Pakistan pendant 21 heures, n'ont pas conduit à un accord. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a indiqué qu'un accord était "à deux doigts" d'être conclu et avait échoué à chaque des "demandes déraisonnables" des Etats-Unis : "Alors que nous étions à deux doigts seulement du protocole d’accord d’Islamabad, nous avons été confrontés au jusqu’au-boutisme, aux exigences fluctuantes et au blocus", a-t-il déclara sur X. Le vice-président américain, JD Vance, a confirmé que les deux pays ne sont "pas parvenus à un accord" et a estimé que c'est "une bien plus mauvaise nouvelle pour l'Iran que pour les Etats-Unis". Les négociations avaient peu de chances d'aboutir puisque les deux pays maintenaient des objectifs irréconciliables notamment sur la question du détroit d'Ormuz et celle du nucléaire iranien.