Guerre en Iran : "escalade imprévisible", détroit d'Ormuz verrouillé... La tension monte d'un cran

Le Département d'Etat américain invite ce mardi 21 juillet 2026 les citoyens américains à travers le monde à "redoubler de prudence", redoutant une "escalade imprévisible" des conflits avec l'Iran. De son côté, Téhéran réaffirme contrôler et maintenir le détroit d'Ormuz fermé.

L'essentiel

La guerre entre les Etats-Unis et l’Iran se poursuit. L'armée américaine a annoncé avoir conclu une dixième nuit de bombardements consécutive contre la République islamique, notamment contre des centres de commandement militaire et des cibles maritimes, "afin de diminuer la faculté de l'Iran à continuer d'attaquer les navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz". Donald Trump, lui, promet qu'"à c haque fois que l’Iran tue un soldat américain, ils vont en payer le prix plusieurs fois". Justement, le transfert des quatre militaires tués ce week-end aura lieu mercredi, a annoncé CNN. Preuve du retour d'une tension maximale dans le conflit : le Département d'Etat américain invite les citoyens américains à travers le monde à "redoubler de prudence", "la situation sécuritaire" restant "complexe" et pouvant "connaître une escalade imprévisible", sur X.

se poursuit. L'armée américaine a annoncé avoir conclu une dixième nuit de bombardements consécutive contre la République islamique, notamment contre des centres de commandement militaire et des cibles maritimes, "afin de diminuer la faculté de l'Iran à continuer d'attaquer les navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz". Donald Trump, lui, promet haque fois que l’Iran tue un soldat américain, ils vont en payer le prix plusieurs fois". Justement, le transfert des quatre militaires tués ce week-end aura lieu mercredi, a annoncé CNN. Preuve du retour d'une tension maximale dans le conflit : le Département d'Etat américain invite les citoyens américains à travers le monde à "redoubler de prudence", "la situation sécuritaire" restant "complexe" et pouvant "connaître une escalade imprévisible", sur X. Téhéran a annoncé ce mardi 21 juillet avoir ciblé des installations américaines de radars et de défense antiaérienne dans le Golfe à Bahreïn et au Koweït, avertissant Washington d'attaques "encore plus puissantes" à venir. "L'ennemi devrait se préparer à des vagues de drones et à des attaques de missiles encore plus décisives et puissantes", après cette attaque d'installations de repérage, disent les Gardiens de la Révolution dans un communiqué diffusé par Irna.

a annoncé ce mardi 21 juillet avoir ciblé des installations américaines de radars et de défense antiaérienne dans le Golfe à Bahreïn et au Koweït, avertissant Washington d'attaques "encore plus puissantes" à venir. "L'ennemi devrait se préparer à des vagues de drones et à des attaques de missiles encore plus décisives et puissantes", après cette attaque d'installations de repérage, disent les Gardiens de la Révolution dans un communiqué diffusé par Irna. Le détroit d’Ormuz reste au cœur du conflit. Dans un communiqué, relayé par l’agence de presse officielle Tasnim News, les Gardiens de la Révolution réaffirment contrôler et maintenir le détroit d’Ormuz fermé. "Il est évident que tant que les malversations américaines dans la région se poursuivront, le détroit d’Ormuz restera fermé et pas une seule goutte de pétrole et de gaz ou un seul colis d’engrais chimique ne sera exporté de la région", assurent-ils. Lundi, l e chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, exhortait la communauté internationale à faire pression sur l'Iran aux côtés des Etats-Unis pour "protéger le transport maritime mondial" dans le détroit d'Ormuz.

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11:18 - La dernière menace de Trump envers l'Iran L'armée américaine a annoncé avoir conclu une dixième nuit de bombardements consécutive contre la République islamique, notamment contre des centres de commandement militaire et des cibles maritimes, "afin de diminuer la faculté de l'Iran à continuer d'attaquer les navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz". Donald Trump, lui, promet qu'"à chaque fois que l’Iran tue un soldat américain, ils vont en payer le prix plusieurs fois". Justement, le transfert des quatre militaires tués ce week-end aura lieu mercredi, a annoncé CNN. 10:46 - "Le détroit d’Ormuz restera fermé", martèlent les Gardiens de la révolution Enjeu majeur de la guerre en Iran, le détroit d'Ormuz continue de cristalliser tous les conflits avec les Etats-Unis. Dans un communiqué, relayé par l’agence de presse officielle Tasnim News, les Gardiens de la Révolution réaffirment contrôler et maintenir le détroit d’Ormuz fermé. "Il est évident que tant que les malversations américaines dans la région se poursuivront, le détroit d’Ormuz restera fermé et pas une seule goutte de pétrole et de gaz ou un seul colis d’engrais chimique ne sera exporté de la région", assurent-ils. 10:39 - Les citoyens américains invités à "redoubler de prudence" Le Département d'Etat américain invite ce mardi les citoyens américains à travers le monde à "redoubler de prudence", "la situation sécuritaire" restant "complexe" et pouvant "connaître une escalade imprévisible", dans un communiqué publié sur le réseau social X. Ces derniers sont aussi invités à "se préparer à d'éventuelles annulations de vols, à des fermetures périodiques de l'espace aérien et à d'éventuelles perturbations de leurs déplacements". "L'Iran et les groupes qui soutiennent l'Iran pourraient s'en prendre à d'autres intérêts américains à l'étranger ou à des lieux associés aux Etats-Unis et aux Américains partout dans le monde", peut-on lire. Worldwide Caution: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.



Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for possible pic.twitter.com/jaXOwKyuWW — TravelGov (@TravelGov) July 21, 2026

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :