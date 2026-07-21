Guerre en Iran : "escalade imprévisible", détroit d'Ormuz verrouillé... La tension monte d'un cran
Le Département d'Etat américain invite ce mardi 21 juillet 2026 les citoyens américains à travers le monde à "redoubler de prudence", redoutant une "escalade imprévisible" des conflits avec l'Iran. De son côté, Téhéran réaffirme contrôler et maintenir le détroit d'Ormuz fermé.
- La guerre entre les Etats-Unis et l’Iran se poursuit. L'armée américaine a annoncé avoir conclu une dixième nuit de bombardements consécutive contre la République islamique, notamment contre des centres de commandement militaire et des cibles maritimes, "afin de diminuer la faculté de l'Iran à continuer d'attaquer les navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz". Donald Trump, lui, promet qu'"à chaque fois que l’Iran tue un soldat américain, ils vont en payer le prix plusieurs fois". Justement, le transfert des quatre militaires tués ce week-end aura lieu mercredi, a annoncé CNN. Preuve du retour d'une tension maximale dans le conflit : le Département d'Etat américain invite les citoyens américains à travers le monde à "redoubler de prudence", "la situation sécuritaire" restant "complexe" et pouvant "connaître une escalade imprévisible", sur X.
- Téhéran a annoncé ce mardi 21 juillet avoir ciblé des installations américaines de radars et de défense antiaérienne dans le Golfe à Bahreïn et au Koweït, avertissant Washington d'attaques "encore plus puissantes" à venir. "L'ennemi devrait se préparer à des vagues de drones et à des attaques de missiles encore plus décisives et puissantes", après cette attaque d'installations de repérage, disent les Gardiens de la Révolution dans un communiqué diffusé par Irna.
- Le détroit d’Ormuz reste au cœur du conflit. Dans un communiqué, relayé par l’agence de presse officielle Tasnim News, les Gardiens de la Révolution réaffirment contrôler et maintenir le détroit d’Ormuz fermé. "Il est évident que tant que les malversations américaines dans la région se poursuivront, le détroit d’Ormuz restera fermé et pas une seule goutte de pétrole et de gaz ou un seul colis d’engrais chimique ne sera exporté de la région", assurent-ils. Lundi, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, exhortait la communauté internationale à faire pression sur l'Iran aux côtés des Etats-Unis pour "protéger le transport maritime mondial" dans le détroit d'Ormuz.
11:18 - La dernière menace de Trump envers l'Iran
L'armée américaine a annoncé avoir conclu une dixième nuit de bombardements consécutive contre la République islamique, notamment contre des centres de commandement militaire et des cibles maritimes, "afin de diminuer la faculté de l'Iran à continuer d'attaquer les navires commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz". Donald Trump, lui, promet qu'"à chaque fois que l’Iran tue un soldat américain, ils vont en payer le prix plusieurs fois". Justement, le transfert des quatre militaires tués ce week-end aura lieu mercredi, a annoncé CNN.
10:46 - "Le détroit d’Ormuz restera fermé", martèlent les Gardiens de la révolution
Enjeu majeur de la guerre en Iran, le détroit d'Ormuz continue de cristalliser tous les conflits avec les Etats-Unis. Dans un communiqué, relayé par l’agence de presse officielle Tasnim News, les Gardiens de la Révolution réaffirment contrôler et maintenir le détroit d’Ormuz fermé. "Il est évident que tant que les malversations américaines dans la région se poursuivront, le détroit d’Ormuz restera fermé et pas une seule goutte de pétrole et de gaz ou un seul colis d’engrais chimique ne sera exporté de la région", assurent-ils.
10:39 - Les citoyens américains invités à "redoubler de prudence"
Le Département d'Etat américain invite ce mardi les citoyens américains à travers le monde à "redoubler de prudence", "la situation sécuritaire" restant "complexe" et pouvant "connaître une escalade imprévisible", dans un communiqué publié sur le réseau social X. Ces derniers sont aussi invités à "se préparer à d'éventuelles annulations de vols, à des fermetures périodiques de l'espace aérien et à d'éventuelles perturbations de leurs déplacements". "L'Iran et les groupes qui soutiennent l'Iran pourraient s'en prendre à d'autres intérêts américains à l'étranger ou à des lieux associés aux Etats-Unis et aux Américains partout dans le monde", peut-on lire.
Worldwide Caution: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.— TravelGov (@TravelGov) July 21, 2026
Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for possible pic.twitter.com/jaXOwKyuWW
Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël
Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.
En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.
La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient
Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.
Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".
La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis
Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.
Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :
- La République islamique d’Iran et les Etats-Unis, ainsi que leurs alliés dans le conflit actuel, déclarent qu’à compter de la signature du présent protocole d’accord, la guerre prend fin immédiatement et définitivement sur tous les fronts, y compris au Liban. Ils s’engagent désormais à ne mener aucune action hostile l’un contre l’autre et à s’abstenir de toute menace ou usage de la force. L’accord final confirmera les dispositions du présent article ainsi que celles des autres articles.
- La République islamique d’Iran et les Etats-Unis s’engagent à respecter mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale et à ne pas s’ingérer dans leurs affaires intérieures respectives.
- La République islamique d’Iran et les Etats-Unis s’engagent à négocier et à conclure un accord final dans un délai maximal de soixante jours, prorogeable d’un commun accord.
- Dès la signature du présent protocole d’accord, les Etats-Unis lèveront le blocus naval, empêcheront toute entrave ou obstruction à l’encontre de la République islamique d’Iran et rétabliront, dans un délai maximal de trente jours, le trafic maritime à son niveau normal. Le trafic des navires devra être proportionnel au volume observé avant la guerre du côté iranien. Les Etats-Unis s’engagent également à retirer leurs forces des zones environnantes dans les trente jours suivant la conclusion de l’accord final.
- Dès la signature du présent protocole d’accord, la République islamique d’Iran prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer, dans un délai de trente jours, la reprise du trafic des navires marchands entre le golfe Persique et la mer d’Oman à son niveau d’avant-guerre, en tenant compte de la nécessité d’éliminer les obstacles techniques et de neutraliser les mines.
- Les Etats-Unis, avec leurs partenaires régionaux, s’engagent à élaborer un plan global, approuvé par les deux parties, pour la reconstruction et le développement économique de la République islamique d’Iran, avec un financement garanti d’au moins 300 milliards de dollars. Les modalités de mise en œuvre de ce plan, dans le cadre de l’accord final, seront définies dans un délai de soixante jours.
- Les Etats-Unis s’engagent à mettre fin, selon un calendrier à convenir dans l’accord final, à tous les types de sanctions visant actuellement la République islamique d’Iran, y compris les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, celles du conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ainsi que toutes les sanctions unilatérales américaines, primaires et secondaires.
- La République islamique d’Iran réaffirme qu’elle ne fabriquera jamais d’armes nucléaires. L’Iran et les Etats-Unis conviennent que le sort des matières enrichies ainsi que toutes les autres questions nucléaires convenues d’un commun accord, y compris les besoins nucléaires de l’Iran, seront traités de manière adéquate dans l’accord final. Celui-ci confirmera les dispositions du présent article.
- L’Iran et les Etats-Unis conviennent que, dans l’attente d’un accord final, le statu quo sera maintenu : l’Iran conservera son programme nucléaire dans son état actuel, tandis que les Etats-Unis n’imposeront pas de nouvelles sanctions et ne renforceront pas leurs forces dans la région.
- Les Etats-Unis s’engagent à ce que, dès la signature du présent protocole d’accord et jusqu’à la levée des sanctions, le département du Trésor américain accorde des dérogations autorisant les exportations de pétrole brut iranien, de produits pétrochimiques et de leurs dérivés, ainsi que tous les services connexes, notamment bancaires, d’assurance et de transport.
- Les Etats-Unis s’engagent, au fur et à mesure des progrès des négociations vers un accord final, à débloquer et rendre pleinement disponibles les fonds et actifs iraniens gelés ou restreints. Ces fonds, qu’ils soient conservés sur un compte principal ou transférés, pourront être utilisés pour tout paiement final déterminé par la Banque centrale de la République islamique d’Iran et seront intégralement disponibles. Les Etats-Unis s’engagent à délivrer toutes les autorisations et licences nécessaires à cette fin.
- L’Iran et les Etats-Unis conviennent de mettre en place un mécanisme de mise en œuvre chargé de superviser l’application effective de l’accord final et le respect futur de ses engagements.
- Après la signature du présent protocole d’accord, et après réception de garanties concernant le début de la mise en œuvre des articles 4, 5, 10 et 11, ainsi que la poursuite de leur application, l’Iran et les Etats-Unis engageront des négociations sur l’accord final uniquement pour les articles restant à régler.
- L’accord final sera approuvé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies.