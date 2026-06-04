Guerre en Iran et au Liban : alors que Téhéran reste inflexible, Trump fait face à un coup dur

La Chambre des représentants a ordonné le retrait de l'armée américaine dans la guerre contre l'Iran. Désormais lâché par le Congrès, Donald Trump apparaît affaibli face à l'Iran qui ne perçoit "aucun progrès tangible" dans les négociations avec les Etats-Unis.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran vit son 96e jour ce jeudi 4 juin 2026 avec un véritable coup dur pour Donald Trump : l a Chambre américaine des représentants a adopté mercredi un texte ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran, un camouflet pour Donald Trump qui a engagé les Etats-Unis dans ce conflit en février dernier. Attention, cette résolution possède une portée avant tout symbolique, en raison du droit de veto du président américain. "Il est temps de mettre fin à cette guerre illégale et profondément impopulaire", indique le texte.

vit son 96e jour ce jeudi 4 juin 2026 avec un véritable coup dur pour Donald Trump : l possède une portée avant tout symbolique, en raison du droit de veto du président américain. La guerre entre Israël et le Liban pourrait prendre fin. Dans une déclaration commune dans la nuit, Israël et le Liban ont convenu de "la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu" à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington. Ce cessez-le-feu est conditionné à l'arrêt des tirs du Hezbollah, qui rejette ces discussions, et à "l'évacuation" de tous ses membres du secteur situé au sud du fleuve Litani. Les deux parties ont également convenu de participer à une nouvelle session de pourparlers la semaine du 22 juin en vue d’un "accord global".

pourrait prendre fin. Dans une déclaration commune dans la nuit, Israël et le Liban ont convenu de "la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu" à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington. Ce cessez-le-feu est conditionné à l'arrêt des tirs du Hezbollah, qui rejette ces discussions, et à "l'évacuation" de tous ses membres du secteur situé au sud du fleuve Litani. Les deux parties ont également convenu de participer à une nouvelle session de pourparlers la semaine du 22 juin en vue d’un "accord global". Les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran se poursuivent mais patinent. Mercredi soir, Téhéran affirmait toutefois qu'il n'y avait "aucun progrès tangible" dans les négociations avec les Etats-Unis alors que Donald Trump déclarait de son côté que les discussions avec l'Iran pourraient aboutir "ce week-end". Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a lui assuré que la question de l’uranium enrichi était "clairement abordée" avec l’Iran, concédant toutefois que Téhéran n’avait pas donné son aval.

se poursuivent mais patinent. Mercredi soir, Téhéran affirmait toutefois qu'il n'y avait "aucun progrès tangible" dans les négociations avec les Etats-Unis alors que Donald Trump déclarait de son côté que les discussions avec l'Iran pourraient aboutir "ce week-end". Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a lui assuré que la question de l’uranium enrichi était "clairement abordée" avec l’Iran, concédant toutefois que Téhéran n’avait pas donné son aval. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage. Il assure "contrôler le trafic et la navigation" grâce à un dispositif coordonné avec Oman.

En direct

09:26 - Le cessez-le-feu au Liban est une "grave erreur", selon ce ministre israélien Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a qualifié de "grave erreur" l'accord de cessez-le-feu au Liban négocié sous surveillance des Etats-Unis. Pour rappel, dans une déclaration commune dans la nuit, Israël et le Liban ont convenu de "la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu" à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington. "Le cessez-le-feu avec le Liban est une grave erreur et une illusion de conseillers qui entraînent le Premier ministre vers de mauvaises décisions", a écrit le ministre sur X. Le cessez-le-feu est conditionné à un "arrêt complet" des tirs du Hezbollah et à la création de "zones pilotes" sous contrôle de l’armée libanaise. 03/06/26 - 23:52 - Un texte ordonnant la fin de la guerre contre l'Iran approuvé par les députés américains FIN DU DIRECT - Mercredi soir, les députés américains ont approuvé un texte ordonnant le retrait des troupes américaines engagées dans la guerre contre l'Iran. Un coup dur pour Donald Trump, mais la résolution a surtout une portée symbolique, le droit de veto du président prévalant. 03/06/26 - 22:58 - Les négociations pourraient aboutir "ce week-end" avec l'Iran, affirme Donald Trump À l'occasion d'un échange avec la presse dans le bureau Ovale, le président américain Donald Trump s'est montré plutôt confiant quant aux négociations avec l'Iran ce mercredi soir. Les discussions pourraient, selon lui, aboutir dès "ce week-end". Il n'a toutefois pas exclu la possibilité qu'elles puissent également échouer, mais a assuré qu'elles se passaient "très bien". Il a par ailleurs indiqué son souhait de "séparer" les discussions sur l'Iran et sur le Liban.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".