Guerre en Iran et au Liban : des avancées sur le détroit d'Ormuz ? Téhéran a fait une proposition

Une proposition iranienne pour rouvrir le détroit d'Ormuz et mettre fin au conflit a été transmise et est examinée par les Etats-Unis. En parallèle, Emmanuel Macron et Donald Trump intensifient les efforts diplomatiques malgré des tensions avec le régime iranien.

L'essentiel

La guerre en Iran en est à son 60e jour ce mardi 28 avril 2026. Un cessez-le-feu fragile est toujours en vigueur entre Téhéran et Washington. Le régime iranien a soumis une proposition qui est "en cours d'examen" a fait savoir la Maison Blanche. Selon un média d'Etat iranien, il s'agit Téhéran d'un plan en 3 points pour trouver la paix au autour d'un cessez-le-feu total, de la gestion du détroit d'Ormuz et du nucléaire iranien.

en est à son 60e jour ce mardi 28 avril 2026. Un cessez-le-feu fragile est toujours en vigueur entre Téhéran et Washington. Le régime iranien a soumis une proposition qui est "en cours d'examen" a fait savoir la Maison Blanche. Selon un média d'Etat iranien, il s'agit Téhéran d'un plan en 3 points pour trouver la paix au autour d'un cessez-le-feu total, de la gestion du détroit d'Ormuz et du nucléaire iranien. Au Liban , le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril et prolongé de trois semaines est déjà mis à rude épreuve avec des échanges de frappes entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Benyamin Netanyahou a ordonné à son armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban.

, le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril et prolongé de trois semaines est déjà mis à rude épreuve avec des échanges de frappes entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Benyamin Netanyahou a ordonné à son armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban. Les négociations sur la fin de la guerre en Iran restent tendues. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu’il n’était pas clair si les Etats-Unis étaient "réellement sérieux" en matière de diplomatie, après avoir achevé des entretiens au Pakistan, alors que Washington a annulé l’envoi de sa délégation dans ce pays médiateur. Trump, lui, maintient que "personne ne sait qui est aux commandes" en Iran mais rappelle que "s’ils veulent parler (les Iraniens, ndlr), ils peuvent nous appeler".

sur la fin de la guerre en Iran restent tendues. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu’il n’était pas clair si les Etats-Unis étaient "réellement sérieux" en matière de diplomatie, après avoir achevé des entretiens au Pakistan, alors que Washington a annulé l’envoi de sa délégation dans ce pays médiateur. Trump, lui, maintient que "personne ne sait qui est aux commandes" en Iran mais rappelle que "s’ils veulent parler (les Iraniens, ndlr), ils peuvent nous appeler". Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Emmanuel Macron s'agace de la situation et multiplie les échanges et les initiatives diplomatiques, notamment avec Donald Trump, pour rouvrir le passage maritime afin de rétablir le trafic, les exportations de pétrole et limiter l’impact sur l’économie mondiale. Mais l'Iran exige des garanties pour rouvrir le détroit.

est toujours bloqué. Emmanuel Macron s'agace de la situation et multiplie les échanges et les initiatives diplomatiques, notamment avec Donald Trump, pour rouvrir le passage maritime afin de rétablir le trafic, les exportations de pétrole et limiter l’impact sur l’économie mondiale. Mais l'Iran exige des garanties pour rouvrir le détroit. Bilan et conséquences. La guerre au Moyen-Orient a fait à ce jour plus de 3 540 morts, selon le groupe de défense des droits HRANA, basé aux Etats-Unis.

En direct

08:47 - Le ministre israélien de la Défense met en garde contre un "feu" qui "brûlera le Hezbollah et tout le Liban" Après l'opposition du chef du Hezbollah aux négociations directes entre le Liban et Israël, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé lundi que le Hezbollah allait conduire le Liban à la catastrophe. "Naïm Qassem joue avec le feu, et ce feu brûlera le Hezbollah et tout le Liban", a déclaré le ministre. "Si le gouvernement libanais continue de se réfugier sous l'aile de l'organisation terroriste Hezbollah, un feu éclatera et brûlera les cèdres du Liban", a ajouté Israël Katz à l'envoyée de l'ONU au Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert, selon un communiqué publié par son bureau. 08:36 - Il n'y a "aucune base légale" pour l'instauration d'un droit de passage à Ormuz Si l'Iran a fait une proposition pour la réouverture du détroit d'Ormuz et l'a envoyé aux Etats-Unis, pour l'heure la voie maritime reste bloquée et même soumise à un droit de passage instauré par le régime iranien. Le chef de l'agence maritime de l'ONU a réaffirmé hier qu'il n'existait "aucune base légale" pour la mise en place d'un tel droit de passage dans le détroit d'Ormuz. "Il n'existe aucun fondement juridique pour l'introduction d'aucune taxe, d'aucun droit de douane ou d'aucun frais sur les détroits utilisés pour la navigation internationale", a déclaré le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez. 08:25 - L'Iran exige des garanties de sécurité mais est appelée à faire des concessions à l'ONU "Une stabilité et une sécurité durables dans le Golfe et dans la région au sens large ne peuvent être garanties que par une cessation durable et permanente de toute agression contre l'Iran", a déclaré Amir Saeid Iravani, ambassadeur iranien aux Nations Unis lors d'une session du Conseil de sécurité lundi soir. Le diplomate a également exigé des "garanties crédibles de sécurité et du plein respect des droits et intérêts souverains légitimes de l'Iran". Mais lors du même Conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a estimé qu'il "n'y aura pas de solution durable à cette crise sans que le régime iranien ne consente à des concessions majeures et un changement radical de posture". 08:18 - Une offre iranienne "meilleure" que prévue étudiée par les Etats-Unis Les États-Unis examinent encore la proposition faite par l'Iran pour le déblocage du détroit d'Ormuz. Ni Téhéran, ni Washington n'ont dévoilé le détail de la proposition mais elle porterait sur les garanties de sécurité exigées par l'Iran pour rouvrir la voie maritime en mettant la question nucléaire de côté selon les informations de franceinfo. L'offre iranienne "est meilleure que ce que nous pensions", mais "nous devons faire en sorte que tout accord conclu les empêche définitivement d'avoir à tout moment l'arme nucléaire à leur portée", a indiqué de son côté le secrétaire d'État américain Marco Rubio. 27/04/26 - 21:09 - L’ONU appelle à rouvrir le détroit d’Ormuz et à garantir la liberté de navigation Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a exhorté les parties impliquées à respecter les droits de navigation dans le détroit d’Ormuz, point stratégique du commerce mondial. Sur le réseau X, il a lancé un appel direct : "Ouvrez le détroit. Laissez passer les navires. Pas de péages. Pas de discrimination. Permettez la reprise des échanges commerciaux. Laissez l’économie mondiale respirer." Il insiste sur le caractère "économique et humanitaire impératif" d’un passage sûr et sans entrave, alors que les tensions autour de cette voie maritime continuent d’inquiéter les marchés internationaux.

La situation en Iran et au Liban

La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Mardi 21 février, Donald Trump a annoncé une extension du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran sans donner de nouvelle date butoir. De nouvelles négociations entre Washington et Téhéran sont donc envisagées mais aucune des deux parties n'a confirmé sa présence et une date certaine pour se mettre autour de la table.

"Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval et la prise en otage de l'économie mondiale", a dénoncé le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf. Le président de l'Iran affirme que "le blocus et les menaces" américaines étaient les "principaux obstacles à de véritables négociations". Autrement dit, que ce soit du côté américain ou dans le camp iranien, les déclarations n'incitent pas vraiment pas à l'optimise quant à la tenue de nouvelles négociations, avant un hypothétique plan de paix durable au Moyen-Orient.

Le nouveau plan de négociations proposé par l'Iran aux Etats-Unis

Lundi 27 avril, selon l'agence de presse des Corps des Gardiens de la Révolution iranienne Tasnim, les Iraniens ont transmis par l'intermédiaire du Pakistan un plan de négociations en trois phases aux Américains pour mettre fin à la guerre. Le premier point concerne un accord pour un cessez-le-feu total, avec une garantie que la guerre ne reprenne pas, ni en Iran ni au Liban. Si un accord est trouvé ici, les négociations pourront se tourner vers le deuxième point : la gestion du détroit d'Ormuz. "Une coordination sera mise en place avec la partie omanaise afin d'élaborer un nouveau régime juridique", écrit le média Tasnim. Enfin : le report des pourparlers autour du nucléaire iranien et de l’enrichissement d’uranium.

Quid des affrontements au Liban ? Tel-Aviv et Beyrouth tenaient jeudi 23 avril à Washington une nouvelle session de pourparlers au niveau des ambassadeurs. Le cessez-le-feu, dont une prolongation de trois semaines a justement été annoncée jeudi soir par Donald Trump après des discussions entre représentants israéliens et libanais à Washington, est déjà mis à rude épreuve.

De nouvelles frappes israéliennes ont visé dès le samedi soir au moins quatre localités du sud du Liban, a écrit l’agence officielle Ani, après des attaques qui avaient auparavant fait six morts selon les autorités libanaises. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné à l’armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban, à la suite de ce que l’armée a qualifié de série de violations du cessez-le-feu.