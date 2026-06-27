Guerre en Iran et au Liban : des frappes entre Téhéran et Washington, pourquoi la tension monte ?

L'Iran a dénoncé, samedi 27 juin, une "violation flagrante" du protocole d'accord signé il y a dix jours entre Téhéran et Washington. Le point sur la situation au Moyen-Orient.

L'essentiel

La guerre en Iran peut-elle reprendre ? Dix jours après la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, la tension monte d'un cran entre les deux pays. Téhéran a critiqué Washington, samedi 27 juin, après les frappes américaines survenues la veille sur le sol iranien. L'Iran a parlé d'une "violation flagrante" du protocole d'accord. Les États-Unis ont affirmé avoir mené des frappes en riposte à une attaque attribuée à l'Iran contre un navire commercial dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a affirmé samedi avoir riposté aux attaques de Washington.

Dix jours après la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, la tension monte d'un cran entre les deux pays. Téhéran a critiqué Washington, samedi 27 juin, après les frappes américaines survenues la veille sur le sol iranien. L'Iran a parlé d'une "violation flagrante" du protocole d'accord. Les États-Unis ont affirmé avoir mené des frappes en riposte à une attaque attribuée à l'Iran contre un navire commercial dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a affirmé samedi avoir riposté aux attaques de Washington. Les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pourraient se durcir avec les récents événements. Les deux pays étaient pourtant parvenus à s'entendre sur une "feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de soixante jours". Mais les désaccords perdurent, en particulier sur le nucléaire.

pourraient se durcir avec les récents événements. Les deux pays étaient pourtant parvenus à s'entendre sur une "feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de soixante jours". Mais les désaccords perdurent, en particulier sur le nucléaire. Le détroit d'Ormuz est toujours au centre de ce conflit. Pour rappel, le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d’après le protocole d’accord. Selon l'ONU, le plan d'évacuation de l'Organisation maritime internationale (OMI) a permis, depuis mardi, à 115 navires et 215 marins de quitter la zone.

est toujours au centre de ce conflit. Pour rappel, le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d’après le protocole d’accord. Selon l'ONU, le plan d'évacuation de l'Organisation maritime internationale (OMI) a permis, depuis mardi, à 115 navires et 215 marins de quitter la zone. Au Liban, les forces israéliennes vont rester dans le sud du pays tant que le Hezbollah continuera d'être armé, a réaffirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Israël, le Liban et les États-Unis ont signé vendredi un accord-cadre visant à ouvrir la voie à "un cadre pour une paix et une sécurité durables", selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio.

En direct

12:58 - Plusieurs drones iraniens dans le ciel de Bahreïn Bahreïn affirme, samedi 27 juin, avoir repéré plusieurs drones iraniens dans son ciel. Le ministère des Affaires étrangères du pays évoque "le ciblage de son territoire à l'aube ce samedi par plusieurs drones iraniens, en violation flagrante de sa souveraineté" et dénonce aussi les manœuvres de Téhéran. Bahreïn condamne un "sabotage des efforts de paix". 12:25 - Que se passe-t-il entre les États-Unis et l'Iran ? De nouveaux désaccords entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran a dénoncé samedi une "violation flagrante" du protocole d'accord et a affirmé avoir riposté après les frappes américaines survenues la veille. Washington a déclaré avoir frappé des cibles en Iran en raison d'une attaque, attribuée à l'Iran, contre un cargo commercial dans le détroit d'Ormuz.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :