Guerre en Iran et au Liban : des propositions mais aucun accord de paix... Les points de blocage

Après plus d'un mois de trêve entre l'Iran et les Etats-Unis, aucun accord de paix n'est conclu. Donald Trump a rejeté la dernière proposition iranienne la jugeant "totalement inacceptable", tandis que l'Iran affirme qu'il ne fera plus preuve de "retenue" face aux attaques américaines.

L'essentiel

La guerre en Iran entre dans son 73e jour ce lundi 11 mai 2026 et les tensions repartent de plus belle. L'Iran a prévenu hier soir qu'il ne fera plus preuve de "retenue" face aux attaques américaines dans les eaux du Golfe, notamment le détroit d'Ormuz. Le porte-parole de la commission de sécurité nationale du Parlement iranien a même promis une "riposte forte et décisive contre les navires et les bases américains" en cas d'attaque. Au même moment, le président américain a de nouveau agité le menace militaire après avoir assuré qu'il suffisait de "deux semaines supplémentaires" pour apporter la "touche finale" à la guerre en Iran.

entre dans son 73e jour ce lundi 11 mai 2026 et les tensions repartent de plus belle. L'Iran a prévenu hier soir qu'il ne fera plus preuve de "retenue" face aux attaques américaines dans les eaux du Golfe, notamment le détroit d'Ormuz. Le porte-parole de la commission de sécurité nationale du Parlement iranien a même promis une "riposte forte et décisive contre les navires et les bases américains" en cas d'attaque. Au même moment, le président américain a de nouveau agité le menace militaire après avoir assuré qu'il suffisait de "deux semaines supplémentaires" pour apporter la "touche finale" à la guerre en Iran. Les négociations sur la paix en Iran sont au point mort. Donald Trump a rejeté la dernière proposition iranienne la jugeant "totalement inacceptable" dimanche soir sur Truth Social. Aucun des pays n'a dévoilé le contenu des propositions, mais selon les médias américains le plan iranien impliquait la réouverture et la reconnaissance de la souveraineté de Téhéran sur le détroit d'Ormuz ainsi que la levé du blocus américain, entre autres.

sur la paix en Iran sont au point mort. Donald Trump a rejeté la dernière proposition iranienne la jugeant "totalement inacceptable" dimanche soir sur Truth Social. Aucun des pays n'a dévoilé le contenu des propositions, mais selon les médias américains le plan iranien impliquait la réouverture et la reconnaissance de la souveraineté de Téhéran sur le détroit d'Ormuz ainsi que la levé du blocus américain, entre autres. Le détroit d'Ormuz , l'axe maritime par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole, est toujours bloqué. Il doit faire l'objet d'une réunion des ministres de la Défense européens présidée par la France et le Royaume-Uni mardi 12 mai pour évoquer des moyens de sécurisations. L'Iran a menacé d'une "réponse décisive et immédiate" en cas de déploiement français ou britannique, mais Emmanuel Macron a réaffirmé que la France n'avait "jamais envisagé" de déploiement à Ormuz.

, l'axe maritime par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole, est toujours bloqué. Il doit faire l'objet d'une réunion des ministres de la Défense européens présidée par la France et le Royaume-Uni mardi 12 mai pour évoquer des moyens de sécurisations. L'Iran a menacé d'une "réponse décisive et immédiate" en cas de déploiement français ou britannique, mais Emmanuel Macron a réaffirmé que la France n'avait "jamais envisagé" de déploiement à Ormuz. Bilan humain. Selon le groupe de défense des droits HRANA basé aux États-Unis, la guerre en Iran, au Liban et au Moyen-Orient a provoqué la mort d'au moins 3 500 personnes. Au Liban, 2 702 victimes sont recensées et 8 311 blessés, d'après l'Agence nationale de l'information (NNA).

En direct

08:58 - La guerre en Iran "n'est pas finie" a affirmé le Premier ministre israélien L'Iran et les Etats-Unis s'éloignent d'un accord de paix, le Premier ministre israélien affirme même que la guerre "n'est pas finie" dans une interview donnée à la chaîne CBS. La guerre "a permis d'accomplir beaucoup de choses, mais elle n'est pas finie", a déclaré Benyamin Nétanyahou précisant qu'il "reste encore des matières nucléaires - de l'uranium enrichi - qui doivent être retirées d'Iran" et "des sites d'enrichissement à démanteler" pour atteindre l'objectif américain. Le Premier ministre israélien et le président américaine se sont entretenus dimanche soir. 08:34 - "Les Iraniens nous ont menés en bateau" s'agace Donald Trump Après avoir rejeté la dernière proposition iranienne concernant la paix au Moyen-Orient, Donald Trump a de nouveau haussé le ton contre Téhéran qu'il accuse d'avoir "jou[é] avec les États-Unis et le reste du monde depuis 47 ans". "Pendant 47 ans, les Iraniens nous ont menés en bateau, nous ont fait patienter, ont tué notre peuple avec leurs bombes artisanales, ont réprimé les manifestations et, récemment, ont anéanti 42 000 manifestants innocents et non armés, tout en se moquant de notre pays désormais grand à nouveau. Ils ne riront plus", a écrit le président américain sur Truth Social. Quelques jours plus tôt, il avait assuré qu'avec "deux semaines supplémentaires", les Etats-Unis pourraient "frapper toutes les cibles" identifiées et apporter la "touche finale" à la guerre en Iran. 08:29 - Ce que contenait la proposition de l'Iran pour mettre fin à la guerre Le plan de paix proposé par l'Iran a été rejeté par les Etats-Unis, car jugé "totalement inacceptable" par Donald Trump. Aucun des pays n'a précisé le contenu de la proposition, mais selon le Wall Street Journal (WSJ) il était question d'une levée simultanée du blocage iranien du détroit d'Ormuz et du blocus des ports iraniens par la marine américaine. L'Iran réclamait toutefois la reconnaissance de sa souveraineté sur le détroit stratégique et une demande de réparation pour les dommages de guerre, ajoute CNN s'appuyant sur les médias d'Etat iraniens. Les médias iraniens n'ont pas évoqué les propositions concernant le nucléaire iraniens, une des points centraux et bloquants des négociations. Mais selon le WSJ, Téhéran se serait dit prêt à "diluer" une partie de son uranium enrichi et à envoyer le reste dans un "pays tiers" pour répondre à la requête de Donald Trump.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".