Guerre en Iran et au Liban : des soldats américains déployés au sol, Trump étudie l'option
Donald Trump doit se rendre à l'évidence de l'impasse de la guerre en Iran et au Liban. Le CentCom, la direction générale de l'armée américaine a formulé plusieurs plans pour sortir de la crise.
- La guerre en Iran en est à son 62e jour ce jeudi 30 avril 2026. Un cessez-le-feu fragile est toujours en vigueur entre Téhéran et Washington. Le régime iranien a soumis une proposition d'un plan de 3 points aux Etats-Unis points pour trouver la paix, autour d'un cessez-le-feu total, de la gestion du détroit d'Ormuz et du nucléaire iranien. Donald Trump a rejeté cette offre et maintient le blocus sur le détroit, a fait savoir un représentant américain.
- Au Liban, le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril et prolongé de trois semaines est déjà mis à rude épreuve avec des échanges de frappes entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Environ "1,24 million de personnes devraient faire face à des niveaux d’insécurité alimentaire" entre avril et août 2026, selon l'ONU. Le chef de l’armée israélienne a menacé le Hezbollah depuis le sud du Liban de bombardements "au-delà de la ligne jaune".
- Un plan d'action est en cours d'élaboration par l'armée américaine, qui doit convaincre Donald Trump, rapporte Axios. Ce plan prévoit une vague de frappes "courtes et puissantes" contre l’Iran, visant des infrastructures stratégiques, pour contraire Téhéran à négocier. Un plan alternatif envisage la prise de contrôle partielle du détroit d’Ormuz pour rouvrir au trafic commercial. Cette option pourrait inclure des forces terrestres, selon une source à Axios.
- Le détroit d'Ormuz reste bloqué. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump privilégierait une prolongation longue du blocus du détroit d'Ormuz. Le prix du pétrole s'est envolé ce jeudi 30 avril, le baril de brent de la mer du Nord a pris 5,9%, à 125 dollars (107 euros).
- Bilan et conséquences. La guerre au Moyen-Orient a fait à ce jour plus de 3 540 morts, selon le groupe de défense des droits HRANA, basé aux Etats-Unis. La guerre contre l’Iran a déjà coûté 25 milliards de dollars aux Etats-Unis, selon un responsable du Pentagone. Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique, L’uranium enrichi de l’Iran est probablement intact, malgré toutes les frappes américano-israéliennes.
12:20 - Il y a une dépendance aux énergies fossiles
Le président de la COP31 et ministre turc de l'Environnement Murat Kurum, à l'occasion de la conférence à Paris consacrée à la transition énergétique, a exhorté à "sortir de la dépendance aux énergies fossiles". Comme il le précise, la guerre au Moyen-Orient a permis de mettre en avant que le monde dépend de ces énergies pour fonctionner, notamment à l'échelle économique. Selon lui, le Monde doit "accélérer la transition vers les énergies propres".
11:53 - "La plus grave crise énergétique de l'histoire"
La guerre au Moyen-Orient semble réellement avoir modifié les échanges et les circuits énergétiques. Ce qui tend à directement affecter l'économie dans le monde. D'après le patron de l'Agence internationale de l'Energie, Fatih Birol, "le monde fait face à un défi majeur sur le plan économique et énergétique".
"Le monde est confronté à la plus grave crise énergétique de son histoire. Et ce qui se passe actuellement montre que, malheureusement, nous avions raison. Les marchés du pétrole et du gaz vont connaître de graves difficultés" selon le patron.
11:40 - Un remboursement pour un vol annulé ? On voux explique
Il vous est possible de prétendre à un chèque allant jusqu'à 600 euros d'indemnisation, en fonction de votre destination. En vue du contexte de guerre au Moyen-Orient, le Kérosène ne cesse d'augmenter et de nombreux vols aériens sont annulés à la dernière minute. Il vous est possible de demander un remboursement et d'obtenir gain de cause. La compagnie doit vous rembourser selon les textes.
Le règlement européen (261/2004), applicable à tous les vols au départ de l'UE ou opérés par une compagnie européenne, prévoit alors des forfaits fixes:
250€ pour les trajets de moins de 1.500 km;
400€ jusqu'à 3.500 km;
600€ au-delà.
11:35 - USA-IRAN : que devient le porte-avion américain ?
Gérald R Ford, le plus grand porte-avion au monde, s'apprete à rentrer aux Etats-Unis. Le Washington Post a indiqué que l'engin était présent, de manière inédite, depuis 10 mois, au Moyen-Orient. Il a notamment participé aux "grosses" actions militaires américaines, allant de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, à l'attaque et la guerre contre l'Iran. C'est en Virginie, courant mi-mai, que son retour est prévu.
11:20 - ISRAËL -IRAN: vers une intensification des frappes ?
Depuis plusieurs heures, voir plusieurs semaines, le sud du Liban est bombardé par l'armée israélienne. De nombreux raids sont en cours, explique le journaliste envoyé spécial au Liban pour LCI-TF1 Thomas Misrachi.
"La stratégie israélienne est très simple : affaiblir le plus possible le Hezbollah avant d'éventuelles négociations mais aussi semer la zizanie dans la classe politique libanaise. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner", déclare-t-il.
11:10 - Une augmentation de 14,2% par rapport à 2025.
Les chiffres sont tombés. Les prix de l'énergie ont augmenté, à ce stade de l'année, de 14,2% par rapport au premier trimestre de 2025. Dans le contexte de la guerre en Iran, le mois de mars 2026 avait déjà fait l'objet d'une augmentation de 7,4% des prix de l'énergie et des produits pétroliers. L'Insee a, ce jeudi, dévoilé un rapport provisoire qui explique que les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% en avril 2026.
10:55 - Guerre en Iran : Des millions d'euros d'aide en mai
La ministre de l'énergie a assurée que les recettes fiscales en surplus ont été introduit aux 170 millions dans les aides sociales. 180 millions d'euros ont été calculés pour le moi de mai. Si une première salve de "chèques énergies" avait déjà été envoyés à de nombreux françaises et français, une seconde est prévu courant mai.
"Pour les agriculteurs, nous sommes passés de 4 à 15 centimes par litre d'aide. On va reconduire ces aides pour les Français les plus touchés et adapter les dispositifs. (...) On doit continuer de recevoir l'ensemble des secteurs d'activité".
10:45 - "Pas de risque de pénurie"
Invité de l'émission Bonjour la Matinale sur TF1, Maud Bregeon, la porte-parole du gouvernement, a affirmé qu'il n'y aurait pas "de risque de pénurie". En revanche, elle met en avant que le contexte de la guerre en Iran peut encore jouer pendant une durée indéterminée sur la hausse des prix des carburants.
10:35 - La taxe sur les bénéfices des groupes de l'énergie
Une taxe sur les bénéfices très importants que touchent les groupes d'énergies, dans le contexte de la guerre en Iran et du blocus de détroit d'Ormuz, fait l'objet d'un débat avec une proposition de loi des Socialistes. Le parti politique avance que ces avantages exceptionnels "pourraient rapporter 2 milliards d'euros à l'état". Cette demande fait directement suite aux révélations de Total Energies de leurs résultats trimestriels en forte hausse.
10:28 - Bénéfices pour les compagnies d'énergies
Total Energies, le groupe d'énergie français, a partagé avoir fait des bénéfices importants depuis le blocus du détroit d'Ormuz et de la guerre en Iran. Comparé au premier trimestre 2025, il enregistre une hausse de 51% de bénéfices avec un montant de 5 milliards d'euros, rappelle TF1. Total Energies a également mené une politique de diversification en augmentant sa production de gaz liquéfié.
10:11 - L'Iran, opposé à la poursuite du blocus
Lors d'une interview, ce jeudi 30 avril, à la télévision iranienne, le principal conseiller militaire de Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezaei a déclaré que l'Iran "ne tolérerai pas" le prolongement du blocus américain sur le détroit d'Ormuz. "Si le blocus se poursuit, l’Iran réagira".
09:58 - Les Etats-Unis sans alliés dans la guerre en Iran ?
Ce jeudi 30 avril, le Wall Street Journal affirme que les Etats-Unis, précisément l'administration Trump qui a demandé à ses ambassades d'essayer de convaincre les alliés du pays afin de mettre en place "une coalition internationale" pour sécuriser le détroit d'ormuz. Le télégramme a cité par le journal, "votre participation renforcera notre capacité collective à rétablir la liberté de navigation et à protéger l'économie mondiale".
09:55 - Le blocus naval américain est "voué à l'échec", selon le président iranien
Le président iranien a déclaré que l'actuel blocus naval imposé par les Etats-Unis au niveau du très discuté détroit d'Ormuz "est voué à l'échec". Masoud Pezeshkian a souligné, ce jeudi 30 avril, que la situation américaine ne faisait qu'empirer "les tensions dans la région du Golfe". "Toute tentative d'imposer un blocus maritime est contraire aux lois internationales (...) et est vouée à l'échec", a assuré Massoud Pezeshkian dans un communiqué, rapporte TF1.
09:46 - Guerre en Iran : la Chine aurait découvert plus de 200 nouveaux gisements
Tandis que le Liban continue d'être bombardé par Israel, que le détroit stratégique d'Ormuz et que les prix du gaz augmentent, la Chine a déclaré avoir découvert "plus de 200 nouveaux gisements de gaz et de pétrole". Sur ces cinq dernières années, le pays a mis la main sur des gisements sur son territoire. Ce qui veut dire que la production de gaz de la Chine pourrait augmenter d'années en années.
08:52 - Une opération terrestre en Iran envisagée par les Etats-Unis
Ce jeudi, le média américain Axios assure que Trump "considère actuellement le blocus comme son principal moyen de pression, mais qu'il envisagerait une action militaire si l'Iran refusait toujours de céder". Les hauts gradés militaires américains envisagent la possibilité que l'Iran "prenne des mesures militaires contre les forces américaines dans la région en représailles au blocus", ce qui pourrait rendre la situation explosive et réduire les efforts de paix à néant. L'Etat major de l'armée américaine a préparé un plan pour des frappes nouvelles "courtes et puissantes" contre l’Iran pour que les dirigeants de Téhéran fassent "preuve de plus de flexibilité sur la question nucléaire". L'autre option sur la table est de déployer des hommes sur place pour "prendre le contrôle d'une partie du détroit d'Ormuz".
La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Mardi 21 février, Donald Trump a annoncé une extension du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran sans donner de nouvelle date butoir. De nouvelles négociations entre Washington et Téhéran sont donc envisagées mais aucune des deux parties n'a confirmé sa présence et une date certaine pour se mettre autour de la table.
"Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval et la prise en otage de l'économie mondiale", a dénoncé le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf. Le président de l'Iran affirme que "le blocus et les menaces" américaines étaient les "principaux obstacles à de véritables négociations". Autrement dit, que ce soit du côté américain ou dans le camp iranien, les déclarations n'incitent pas vraiment pas à l'optimise quant à la tenue de nouvelles négociations, avant un hypothétique plan de paix durable au Moyen-Orient.
Le nouveau plan de négociations proposé par l'Iran aux Etats-Unis
Lundi 27 avril, selon l'agence de presse des Corps des Gardiens de la Révolution iranienne Tasnim, les Iraniens ont transmis par l'intermédiaire du Pakistan un plan de négociations en trois phases aux Américains pour mettre fin à la guerre. Le premier point concerne un accord pour un cessez-le-feu total, avec une garantie que la guerre ne reprenne pas, ni en Iran ni au Liban. Si un accord est trouvé ici, les négociations pourront se tourner vers le deuxième point : la gestion du détroit d'Ormuz. "Une coordination sera mise en place avec la partie omanaise afin d'élaborer un nouveau régime juridique", écrit le média Tasnim. Enfin : le report des pourparlers autour du nucléaire iranien et de l’enrichissement d’uranium.
Quid des affrontements au Liban ? Tel-Aviv et Beyrouth tenaient jeudi 23 avril à Washington une nouvelle session de pourparlers au niveau des ambassadeurs. Le cessez-le-feu, dont une prolongation de trois semaines a justement été annoncée jeudi soir par Donald Trump après des discussions entre représentants israéliens et libanais à Washington, est déjà mis à rude épreuve.
De nouvelles frappes israéliennes ont visé dès le samedi soir au moins quatre localités du sud du Liban, a écrit l’agence officielle Ani, après des attaques qui avaient auparavant fait six morts selon les autorités libanaises. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné à l’armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban, à la suite de ce que l’armée a qualifié de série de violations du cessez-le-feu.