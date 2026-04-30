Guerre en Iran et au Liban : des soldats américains déployés au sol, Trump étudie l'option

Donald Trump doit se rendre à l'évidence de l'impasse de la guerre en Iran et au Liban. Le CentCom, la direction générale de l'armée américaine a formulé plusieurs plans pour sortir de la crise.

L'essentiel

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12:20 - Il y a une dépendance aux énergies fossiles Le président de la COP31 et ministre turc de l'Environnement Murat Kurum, à l'occasion de la conférence à Paris consacrée à la transition énergétique, a exhorté à "sortir de la dépendance aux énergies fossiles". Comme il le précise, la guerre au Moyen-Orient a permis de mettre en avant que le monde dépend de ces énergies pour fonctionner, notamment à l'échelle économique. Selon lui, le Monde doit "accélérer la transition vers les énergies propres".

11:53 - "La plus grave crise énergétique de l'histoire" La guerre au Moyen-Orient semble réellement avoir modifié les échanges et les circuits énergétiques. Ce qui tend à directement affecter l'économie dans le monde. D'après le patron de l'Agence internationale de l'Energie, Fatih Birol, "le monde fait face à un défi majeur sur le plan économique et énergétique". "Le monde est confronté à la plus grave crise énergétique de son histoire. Et ce qui se passe actuellement montre que, malheureusement, nous avions raison. Les marchés du pétrole et du gaz vont connaître de graves difficultés" selon le patron.

11:40 - Un remboursement pour un vol annulé ? On voux explique Il vous est possible de prétendre à un chèque allant jusqu'à 600 euros d'indemnisation, en fonction de votre destination. En vue du contexte de guerre au Moyen-Orient, le Kérosène ne cesse d'augmenter et de nombreux vols aériens sont annulés à la dernière minute. Il vous est possible de demander un remboursement et d'obtenir gain de cause. La compagnie doit vous rembourser selon les textes. Le règlement européen (261/2004), applicable à tous les vols au départ de l'UE ou opérés par une compagnie européenne, prévoit alors des forfaits fixes: 250€ pour les trajets de moins de 1.500 km;

400€ jusqu'à 3.500 km;

600€ au-delà.

11:35 - USA-IRAN : que devient le porte-avion américain ? Gérald R Ford, le plus grand porte-avion au monde, s'apprete à rentrer aux Etats-Unis. Le Washington Post a indiqué que l'engin était présent, de manière inédite, depuis 10 mois, au Moyen-Orient. Il a notamment participé aux "grosses" actions militaires américaines, allant de la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, à l'attaque et la guerre contre l'Iran. C'est en Virginie, courant mi-mai, que son retour est prévu.

11:20 - ISRAËL -IRAN: vers une intensification des frappes ? Depuis plusieurs heures, voir plusieurs semaines, le sud du Liban est bombardé par l'armée israélienne. De nombreux raids sont en cours, explique le journaliste envoyé spécial au Liban pour LCI-TF1 Thomas Misrachi. "La stratégie israélienne est très simple : affaiblir le plus possible le Hezbollah avant d'éventuelles négociations mais aussi semer la zizanie dans la classe politique libanaise. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner", déclare-t-il.

11:10 - Une augmentation de 14,2% par rapport à 2025. Les chiffres sont tombés. Les prix de l'énergie ont augmenté, à ce stade de l'année, de 14,2% par rapport au premier trimestre de 2025. Dans le contexte de la guerre en Iran, le mois de mars 2026 avait déjà fait l'objet d'une augmentation de 7,4% des prix de l'énergie et des produits pétroliers. L'Insee a, ce jeudi, dévoilé un rapport provisoire qui explique que les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% en avril 2026.

10:55 - Guerre en Iran : Des millions d'euros d'aide en mai La ministre de l'énergie a assurée que les recettes fiscales en surplus ont été introduit aux 170 millions dans les aides sociales. 180 millions d'euros ont été calculés pour le moi de mai. Si une première salve de "chèques énergies" avait déjà été envoyés à de nombreux françaises et français, une seconde est prévu courant mai. "Pour les agriculteurs, nous sommes passés de 4 à 15 centimes par litre d'aide. On va reconduire ces aides pour les Français les plus touchés et adapter les dispositifs. (...) On doit continuer de recevoir l'ensemble des secteurs d'activité".

10:45 - "Pas de risque de pénurie" Invité de l'émission Bonjour la Matinale sur TF1, Maud Bregeon, la porte-parole du gouvernement, a affirmé qu'il n'y aurait pas "de risque de pénurie". En revanche, elle met en avant que le contexte de la guerre en Iran peut encore jouer pendant une durée indéterminée sur la hausse des prix des carburants.

10:35 - La taxe sur les bénéfices des groupes de l'énergie Une taxe sur les bénéfices très importants que touchent les groupes d'énergies, dans le contexte de la guerre en Iran et du blocus de détroit d'Ormuz, fait l'objet d'un débat avec une proposition de loi des Socialistes. Le parti politique avance que ces avantages exceptionnels "pourraient rapporter 2 milliards d'euros à l'état". Cette demande fait directement suite aux révélations de Total Energies de leurs résultats trimestriels en forte hausse.

10:28 - Bénéfices pour les compagnies d'énergies Total Energies, le groupe d'énergie français, a partagé avoir fait des bénéfices importants depuis le blocus du détroit d'Ormuz et de la guerre en Iran. Comparé au premier trimestre 2025, il enregistre une hausse de 51% de bénéfices avec un montant de 5 milliards d'euros, rappelle TF1. Total Energies a également mené une politique de diversification en augmentant sa production de gaz liquéfié.

10:11 - L'Iran, opposé à la poursuite du blocus Lors d'une interview, ce jeudi 30 avril, à la télévision iranienne, le principal conseiller militaire de Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezaei a déclaré que l'Iran "ne tolérerai pas" le prolongement du blocus américain sur le détroit d'Ormuz. "Si le blocus se poursuit, l’Iran réagira".

09:58 - Les Etats-Unis sans alliés dans la guerre en Iran ? Ce jeudi 30 avril, le Wall Street Journal affirme que les Etats-Unis, précisément l'administration Trump qui a demandé à ses ambassades d'essayer de convaincre les alliés du pays afin de mettre en place "une coalition internationale" pour sécuriser le détroit d'ormuz. Le télégramme a cité par le journal, "votre participation renforcera notre capacité collective à rétablir la liberté de navigation et à protéger l'économie mondiale".

09:55 - Le blocus naval américain est "voué à l'échec", selon le président iranien Le président iranien a déclaré que l'actuel blocus naval imposé par les Etats-Unis au niveau du très discuté détroit d'Ormuz "est voué à l'échec". Masoud Pezeshkian a souligné, ce jeudi 30 avril, que la situation américaine ne faisait qu'empirer "les tensions dans la région du Golfe". "Toute tentative d'imposer un blocus maritime est contraire aux lois internationales (...) et est vouée à l'échec", a assuré Massoud Pezeshkian dans un communiqué, rapporte TF1.

09:46 - Guerre en Iran : la Chine aurait découvert plus de 200 nouveaux gisements Tandis que le Liban continue d'être bombardé par Israel, que le détroit stratégique d'Ormuz et que les prix du gaz augmentent, la Chine a déclaré avoir découvert "plus de 200 nouveaux gisements de gaz et de pétrole". Sur ces cinq dernières années, le pays a mis la main sur des gisements sur son territoire. Ce qui veut dire que la production de gaz de la Chine pourrait augmenter d'années en années.