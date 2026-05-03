Guerre en Iran et au Liban : Donald Trump prêt à étudier un plan iranien

Donald Trump a fait savoir, samedi 2 mai, qu'il allait étudier un plan de paix transmis par l'Iran. Mais le président américain doute qu'il soit "acceptable".

L'essentiel

La guerre en Iran peut-elle définitivement s'arrêter ? Samedi 2 mai, Donald Trump a annoncé qu'il allait étudier une proposition iranienne visant à mettre fin au conflit. Mais le président américain a fait part de ses doutes. "Je ne peux imaginer qu'il soit acceptable", a-t-il affirmé. "La balle est dans le camp des États-Unis, qui doivent choisir entre la voie de la diplomatie ou la poursuite d'une approche conflictuelle", a affirmé Téhéran. Selon les Gardiens de la Révolution, Washington a le choix entre une "opération impossible" et un "mauvais accord".

peut-elle définitivement s'arrêter ? Samedi 2 mai, Donald Trump a annoncé qu'il allait étudier une proposition iranienne visant à mettre fin au conflit. Mais le président américain a fait part de ses doutes. "Je ne peux imaginer qu'il soit acceptable", a-t-il affirmé. "La balle est dans le camp des États-Unis, qui doivent choisir entre la voie de la diplomatie ou la poursuite d'une approche conflictuelle", a affirmé Téhéran. Selon les Gardiens de la Révolution, Washington a le choix entre une "opération impossible" et un "mauvais accord". Au Liban , le cessez-le-feu est toujours fragile. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud du Liban, elles ont fait samedi plusieurs morts. L'État hébreu a émis dimanche un nouvel ordre d'évacuation pour plusieurs villages de cette partie du territoire libanais.

, le cessez-le-feu est toujours fragile. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud du Liban, elles ont fait samedi plusieurs morts. L'État hébreu a émis dimanche un nouvel ordre d'évacuation pour plusieurs villages de cette partie du territoire libanais. Bilan et conséquences. La guerre au Moyen-Orient a fait à ce jour plus de 3 500 morts, selon le groupe de défense des droits HRANA, basé aux États-Unis. Selon un dernier bilan, 2 659 personnes ont été tuées et 8 183 blessées au Liban depuis le début du conflit, débuté le 2 mars dernier. L’annonce a été faite samedi par le ministère de la Santé libanais dans un communiqué relayé par l'Agence nationale de l’information.

En direct

13:14 - Le nucléaire absent du plan iranien ? Des tensions entre Téhéran et Washington existent sur le nucléaire iranien. Cette question est un point de crispation entre les deux pays. Des détails de la proposition iranienne de paix ont été dévoilés par l'agence de presse Tasnim. Elle ne mentionne pas le dossier nucléaire. Donald Trump s'est déjà montré sceptique face à ce plan. "Je ne peux imaginer qu'il soit acceptable", a affirmé le président américain. 11:58 - Le message des Gardiens de la Révolution à Donald Trump Les Américains ont-ils une immense marge de manœuvre ? "Elle est fortement réduite", assurent les Gardiens de la Révolution, dimanche 3 mai. Cette déclaration, relayée par BFMTV, intervient quelques heures après l'annonce de Donald Trump qui va étudier la dernière proposition iranienne. Le président américain a souligné que ce plan avait peu de chances de lui convenir. Le locataire de la Maison-Blanche "doit choisir entre une opération impossible et un mauvais accord avec la République islamique d’Iran", affirment aussi les Gardiens de la Révolution. 10:45 - Bientôt un musée de la guerre en Iran ? L’une des plus grandes universités d’Iran va-t-elle être transformée en musée de la guerre ? C’est ce qu’avance Zafarollah Kalantari, recteur de l’Université de technologie d’Ispahan, cité par l’agence de presse IRNA. L’établissement a été dégradé par des frappes au mois de mars. L’université pourrait donc être transformée en musée de la guerre afin de "témoigner de l’oppression subie par le pays dans l’histoire", selon le recteur. 10:20 - De nouvelles opérations militaires contre l’Iran ? Trump reste flou Sur le plan iranien, Donald Trump a fait part de ses doutes. Les chances de l’accepter sont minces, d’après le président américain. Ce samedi, il n’a pas exclu de déclencher de nouvelles opérations militaires contre les Iraniens, "s’ils se conduisent ou se comportent mal". Donald Trump a affirmé que c'était "certainement une possibilité". 09:50 - Que sait-on du plan iranien ? Des informations des agences de presse iraniennes parlent d’un plan transmis par Téhéran, via le Pakistan, à Washington avec 14 points. La proposition vise à mettre un terme au conflit dans un délai de 30 jours. Dans son plan, d’après l’agence Tasmin, l’Iran veut un retrait des forces américaines dans les zones proches de l’Iran, la fin du blocus de ses ports et du gel de ses avoirs, le versement de réparations ainsi que la levée de sanctions. Pour le détroit d’Ormuz, Téhéran réclame un"mécanisme". L’Iran est également pour "la fin de la guerre sur tous les fronts y compris au Liban". 09:30 - Un nouveau plan iranien étudié par Donald Trump Les doutes de Donald Trump. Le président américain a annoncé, samedi 2 mai, qu'il allait étudier un plan de paix de l'Iran pour mettre un terme au conflit au Moyen-Orient. "Je ne peux imaginer qu'il soit acceptable", a cependant affirmé le locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump n'a pas exclu samedi de mener de nouvelles opérations militaires contre les Iraniens, "s'ils se conduisent mal, s'ils font quelque chose de mal". "La balle est dans le camp des États-Unis", a affirmé Téhéran sur sa proposition.

La situation en Iran et au Liban

La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Mardi 21 février, Donald Trump a annoncé une extension du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran sans donner de nouvelle date butoir. De nouvelles négociations entre Washington et Téhéran sont donc envisagées mais aucune des deux parties n'a confirmé sa présence et une date certaine pour se mettre autour de la table.

"Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval et la prise en otage de l'économie mondiale", a dénoncé le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf. Le président de l'Iran affirme que "le blocus et les menaces" américaines étaient les "principaux obstacles à de véritables négociations". Autrement dit, que ce soit du côté américain ou dans le camp iranien, les déclarations n'incitent pas vraiment pas à l'optimise quant à la tenue de nouvelles négociations, avant un hypothétique plan de paix durable au Moyen-Orient.

Le nouveau plan de négociations proposé par l'Iran aux Etats-Unis

Lundi 27 avril, selon l'agence de presse des Corps des Gardiens de la Révolution iranienne Tasnim, les Iraniens ont transmis par l'intermédiaire du Pakistan un plan de négociations en trois phases aux Américains pour mettre fin à la guerre. Le premier point concerne un accord pour un cessez-le-feu total, avec une garantie que la guerre ne reprenne pas, ni en Iran ni au Liban. Si un accord est trouvé ici, les négociations pourront se tourner vers le deuxième point : la gestion du détroit d'Ormuz. "Une coordination sera mise en place avec la partie omanaise afin d'élaborer un nouveau régime juridique", écrit le média Tasnim. Enfin : le report des pourparlers autour du nucléaire iranien et de l’enrichissement d’uranium.

Quid des affrontements au Liban ? Tel-Aviv et Beyrouth tenaient jeudi 23 avril à Washington une nouvelle session de pourparlers au niveau des ambassadeurs. Le cessez-le-feu, dont une prolongation de trois semaines a justement été annoncée jeudi soir par Donald Trump après des discussions entre représentants israéliens et libanais à Washington, est déjà mis à rude épreuve.

De nouvelles frappes israéliennes ont visé dès le samedi soir au moins quatre localités du sud du Liban, a écrit l’agence officielle Ani, après des attaques qui avaient auparavant fait six morts selon les autorités libanaises. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné à l’armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban, à la suite de ce que l’armée a qualifié de série de violations du cessez-le-feu.