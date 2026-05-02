Guerre en Iran et au Liban : fin des hostilités contre Téhéran, ce que dit Trump au Congrès

Donald Trump s'est exprimé, vendredi 1er mai, dans une lettre adressée au Congrès. Le président américain a affirmé que les hostilités contre l'Iran étaient "terminées".

L'essentiel

La guerre en Iran se poursuit, samedi 2 mai. Vendredi, les Iraniens ont affirmé avoir présenté une nouvelle offre pour relancer les négociations avec les États-Unis. Donald Trump a réagi à cette proposition iranienne, assurant qu'il n'était "pas satisfait". Le contenu de cette nouvelle offre n'a pas été dévoilé.

se poursuit, samedi 2 mai. Vendredi, les Iraniens ont affirmé avoir présenté une nouvelle offre pour relancer les négociations avec les États-Unis. Donald Trump a réagi à cette proposition iranienne, assurant qu'il n'était "pas satisfait". Le contenu de cette nouvelle offre n'a pas été dévoilé. Au Liban , le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril et prolongé de trois semaines, reste fragile. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud du Liban. Des bombardements de l'État hébreu ont fait 13 morts vendredi. L'ambassade américaine à Beyrouth a appelé vendredi à une rencontre entre le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

, le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril et prolongé de trois semaines, reste fragile. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud du Liban. Des bombardements de l'État hébreu ont fait 13 morts vendredi. L'ambassade américaine à Beyrouth a appelé vendredi à une rencontre entre le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Donald Trump contre le Congrès. Alors que le président américain doit en théorie obtenir le feu vert des parlementaires pour poursuivre une intervention militaire après 60 jours, il a affirmé dans une lettre, vendredi 1er mai, que les hostilités contre l'Iran sont terminées.

Alors que le président américain doit en théorie obtenir le feu vert des parlementaires pour poursuivre une intervention militaire après 60 jours, il a affirmé dans une lettre, vendredi 1er mai, que les hostilités contre l'Iran sont terminées. Bilan et conséquences. La guerre au Moyen-Orient a fait à ce jour plus de 3 500 morts, selon le groupe de défense des droits HRANA, basé aux Etats-Unis. La guerre contre l’Iran a déjà coûté 25 milliards de dollars aux Etats-Unis, selon un responsable du Pentagone. Mais cette somme fait débat. Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, la France aurait déboursé au moins un milliard d'euros dans les opérations militaires à l'étranger, affirme une source gouvernementale à France Télévisions.

En direct

11:50 - Ils étaient soupçonnés d’espionnage au profit d’un pays étranger, deux hommes exécutés en Iran Deux hommes ont été exécutés en Iran ce samedi 2 mai, selon les médias du pays. Ils étaient accusés d'espionnage pour le compte d'Israël et son agence de renseignement, le Mossad. L'un des deux hommes était soupçonné d'avoir eu accès à des renseignements près d'un site nucléaire iranien. L'autre était accusé d'avoir recueilli des informations sur des personnalités gouvernementales et religieuses ainsi que sur des sites clés du régime iranien. 11:10 - Vers une reprise du conflit entre l'Iran et les États-Unis ? Dans sa lettre au Congrès, Donald Trump affirme que les hostilités avec l’Iran sont terminées. Pourtant, la crainte d’une attaque américaine est toujours présente, d’autant que le locataire de la Maison-Blanche a déclaré samedi qu’il n’était pas satisfait de la nouvelle offre de l’Iran en vue d’une reprise des négociations de paix. "Une reprise du conflit entre l'Iran et les États-Unis est probable, et les faits ont démontré que les Etats-Unis ne respectaient aucune promesse ou accord", a souligné Mohammad Jafar Asadi, inspecteur adjoint du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par l'agence de presse Fars. 10:37 - Les critiques des démocrates après la lettre de Trump Les explications de Donald Trump ont fait bondir l’opposition démocrate. "La déclaration du président Trump selon laquelle la guerre en Iran est terminée ne reflète pas la réalité", a réagi Jeanne Shaheen, membre de la commission des affaires étrangères au Sénat. Pour contredire le président américain, elle a rappelé la mobilisation des soldats américains au Moyen-Orient, les menaces répétées du locataire de la Maison-Blanche ou encore la flambée des prix aux États-Unis. "Le président Trump a déclenché cette guerre sans stratégie et sans autorisation légale et l’annonce d’aujourd’hui ne change rien", a également affirmé la sénatrice. 09:20 - Donald Trump se défend dans une lettre au Congrès Donald Trump a expliqué sa position dans une lettre au Congrès, vendredi 1er mai. Le président américain estime que le conflit contre l'Iran a pris fin et qu'il n'a donc pas besoin de faire appel au Congrès. "Le 7 avril 2026, j'ai ordonné un cessez-le-feu de deux semaines. Le cessez-le-feu a depuis été prolongé. Il n'y a pas eu d'échange de tirs entre les forces des Etats-Unis et l'Iran depuis le 7 avril 2026. Les hostilités qui ont commencé le 28 février 2026 sont terminées", explique le locataire de la Maison-Blanche. Selon les informations relayées par NBC News, Donald Trump assure que l'Iran reste une "menace" pour les États-Unis. 09:00 - Donald Trump refuse de solliciter le Congrès Donald Trump a confirmé, vendredi 1er mai, qu'il allait se passer du feu vert du Congrès pour continuer la guerre contre l'Iran. Selon la procédure, le président américain doit pourtant obtenir une autorisation de la part des parlementaires pour poursuivre une intervention militaire après 60 jours. La fin du compte à rebours avait lieu vendredi.

La situation en Iran et au Liban

La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Mardi 21 février, Donald Trump a annoncé une extension du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran sans donner de nouvelle date butoir. De nouvelles négociations entre Washington et Téhéran sont donc envisagées mais aucune des deux parties n'a confirmé sa présence et une date certaine pour se mettre autour de la table.

"Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval et la prise en otage de l'économie mondiale", a dénoncé le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf. Le président de l'Iran affirme que "le blocus et les menaces" américaines étaient les "principaux obstacles à de véritables négociations". Autrement dit, que ce soit du côté américain ou dans le camp iranien, les déclarations n'incitent pas vraiment pas à l'optimise quant à la tenue de nouvelles négociations, avant un hypothétique plan de paix durable au Moyen-Orient.

Le nouveau plan de négociations proposé par l'Iran aux Etats-Unis

Lundi 27 avril, selon l'agence de presse des Corps des Gardiens de la Révolution iranienne Tasnim, les Iraniens ont transmis par l'intermédiaire du Pakistan un plan de négociations en trois phases aux Américains pour mettre fin à la guerre. Le premier point concerne un accord pour un cessez-le-feu total, avec une garantie que la guerre ne reprenne pas, ni en Iran ni au Liban. Si un accord est trouvé ici, les négociations pourront se tourner vers le deuxième point : la gestion du détroit d'Ormuz. "Une coordination sera mise en place avec la partie omanaise afin d'élaborer un nouveau régime juridique", écrit le média Tasnim. Enfin : le report des pourparlers autour du nucléaire iranien et de l’enrichissement d’uranium.

Quid des affrontements au Liban ? Tel-Aviv et Beyrouth tenaient jeudi 23 avril à Washington une nouvelle session de pourparlers au niveau des ambassadeurs. Le cessez-le-feu, dont une prolongation de trois semaines a justement été annoncée jeudi soir par Donald Trump après des discussions entre représentants israéliens et libanais à Washington, est déjà mis à rude épreuve.

De nouvelles frappes israéliennes ont visé dès le samedi soir au moins quatre localités du sud du Liban, a écrit l’agence officielle Ani, après des attaques qui avaient auparavant fait six morts selon les autorités libanaises. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné à l’armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban, à la suite de ce que l’armée a qualifié de série de violations du cessez-le-feu.