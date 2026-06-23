Guerre en Iran et au Liban : imbroglio sur le nucléaire entre Trump et Téhéran, un frein aux négociations ?

Malgré une première série de pourparlers encourageante en Suisse entre l'Iran et les Etats-Unis, les deux parties ne s'entendent pas sur le nucléaire. Téhéran et Washington livrent deux visions aux antipodes l'une de l'autre au sujet de l'inspection ses sites bombardés par Israël et les Etats-Unis.

L'essentiel

La guerre en Iran touche-t-elle à sa fin ? Les Etats-Unis et l'Iran ont signé un protocole d'accord mercredi dernier, censé mettre fin "immédiatement" aux conflits dans tout le Moyen-Orient. Ce lundi, les délégations iranienne et américaine étaient réunies pour une nouvelle série de pourparlers dans un hôtel de luxe du Bürgenstock en Suisse et des "progrès encourageants" ont été signalés. Ce mardi 23 juin, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio se rend aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn pour négocier pendant trois jours. Côté iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf a rejoint le sultanat d’Oman lundi soir, tandis que Massoud Pezeshkian est attendu au Pakistan mardi.

Les Etats-Unis et l'Iran ont signé un protocole d'accord mercredi dernier, censé mettre fin "immédiatement" aux conflits dans tout le Moyen-Orient. Ce lundi, les délégations iranienne et américaine étaient réunies pour une nouvelle série de pourparlers dans un hôtel de luxe du Bürgenstock en Suisse et des "progrès encourageants" ont été signalés. Ce mardi 23 juin, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio se rend aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn pour négocier pendant trois jours. Côté iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf a rejoint le sultanat d’Oman lundi soir, tandis que Massoud Pezeshkian est attendu au Pakistan mardi. Les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran avancent. Les deux pays se sont accordés sur une "feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de soixante jours". Une "cellule de gestion des conflits" pour en finir avec la guerre a aussi été actée. Les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques ne sont plus restreintes, le blocus est levé, certains avoirs gelés sont débloqués, et un plan de reconstruction et de développement majeur de l’Iran a été lancé. Enfin, une "ligne de communication" pour assurer le transit des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz a été convenue. Au sujet des avoirs débloqués, ils seront placés "sous séquestre" et gérés par les Etats-Unis, affirme Donald Trump ce mardi.

avancent. Les deux pays se sont accordés sur une "feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de soixante jours". Une "cellule de gestion des conflits" pour en finir avec la guerre a aussi été actée. Les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques ne sont plus restreintes, le blocus est levé, certains avoirs gelés sont débloqués, et un plan de reconstruction et de développement majeur de l’Iran a été lancé. Enfin, une "ligne de communication" pour assurer le transit des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz a été convenue. Au sujet des avoirs débloqués, ils seront placés "sous séquestre" et gérés par les Etats-Unis, affirme Donald Trump ce mardi. Le nucléaire reste un des sujets sur lequel Washington et Téhéran ne parviennent pas à s'entendre et qui pourrait ralentir un éventuel accord de paix. L’Iran n’a pas l’intention de permettre à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’inspecter ses sites bombardés par Israël et les Etats-Unis, a annoncé mardi le ministère des affaires étrangères. Pourtant, Donald Trump a annoncé ce mardi que l’Iran a "pleinement accepté" le retour d’inspecteurs nucléaires dans le pays. "L’Iran a pleinement et totalement accepté des inspections nucléaires du plus haut niveau pour une longue durée (l’éternité !!!). Cela garantira une 'honnêteté nucléaire'", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social. Autrement dit : les deux parties livrent un discours diamétralement opposé en pleines négociations. Un accroc non négligeable après des premiers pourparlers encourageants.

reste un des sujets sur lequel Washington et Téhéran ne parviennent pas à s'entendre et qui pourrait ralentir un éventuel accord de paix. l’Iran a "pleinement accepté" le retour d’inspecteurs nucléaires dans le pays. "L’Iran a pleinement et totalement accepté des inspections nucléaires du plus haut niveau pour une longue durée (l’éternité !!!). Cela garantira une 'honnêteté nucléaire'", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social. Autrement dit : les deux parties livrent un discours diamétralement opposé en pleines négociations. Un accroc non négligeable après des premiers pourparlers encourageants. Le détroit d'Ormuz fait aussi partie des points de frictions. Au moins 36 navires transportant des matières premières ont franchi le détroit d’Ormuz lundi. "L’Iran administrera le détroit d’Ormuz", a affirmé lundi le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, tout en précisant que "les règles internationales seraient respectées". Dans le même temps, Oman et l’Iran vont se pencher sur les "coûts" des services associés à la future administration du détroit d’Ormuz. Tous deux rappellent "leur souveraineté sur leurs eaux territoiriales" dans ce passage. Pour rappel, le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d’après le protocole d’accord.

fait aussi partie des points de frictions. Au moins 36 navires transportant des matières premières ont franchi le détroit d’Ormuz lundi. "L’Iran administrera le détroit d’Ormuz", a affirmé lundi le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, tout en précisant que "les règles internationales seraient respectées". Dans le même temps, Pour rappel, le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d’après le protocole d’accord. Au Liban, les combats se sont poursuivis malgré une clause de l’accord prévoyant la fin des hostilités sur tous les fronts sans exception, et l’annonce par Téhéran d’une refermeture du détroit d’Ormuz en représailles. L’armée israélienne a dit mardi avoir tiré dans le sud du Liban contre des "terroristes armés". De son côté, le Hezbollah a dénoncé une "violation flagrante" du cessez-le-feu. Enfin, l e département d’Etat américain a confirmé qu’une nouvelle session de pourparlers directs entre le Liban et Israël se tiendrait ce mardi à Washington.

En direct

16:26 - Le président libanais dit refuser l'occupation israélienne dans le sud du pays Le président libanais a dit ce mardi refuser l'occupation israélienne sur son territoire et les ingérences étrangères. "Nous n'accepterons rien de moins que la fin de l'occupation israélienne et de toutes les tutelles étrangères", a déclaré Joseph Aoun, exprimant son espoir que les discussions aboutissent "au plein rétablissement de la souveraineté du Liban sur chaque parcelle de son territoire", selon un communiqué de son bureau. 16:07 - Oman et l’Iran vont se réfléchir aux "coûts" des services associés à la future administration d'Ormuz Le détroit d'Ormuz fait partie des points de frictions entre Téhéran et Washington. Au moins 36 navires transportant des matières premières ont franchi le détroit d’Ormuz lundi 22 juin. "L’Iran administrera le détroit d’Ormuz", a affirmé le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, tout en précisant que "les règles internationales seraient respectées". Dans le même temps, Oman et l’Iran vont se pencher sur les "coûts" des services associés à la future administration du détroit d’Ormuz. Tous deux rappellent "leur souveraineté sur leurs eaux territoiriales" dans ce passage. 15:15 - Donald Trump contredit l'Iran et affirme que le pays a accepté des inspections nucléaires à long terme Le nucléaire reste un des sujets sur lequel Washington et Téhéran ne parviennent pas à s'entendre et qui pourrait ralentir un éventuel accord de paix. L’Iran n’a pas l’intention de permettre à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’inspecter ses sites bombardés par Israël et les Etats-Unis, a annoncé mardi le ministère des affaires étrangères. Pourtant, Donald Trump a annoncé ce mardi que l’Iran a "pleinement accepté" le retour d’inspecteurs nucléaires dans le pays. "L’Iran a pleinement et totalement accepté des inspections nucléaires du plus haut niveau pour une longue durée (l’éternité !!!). Cela garantira une 'honnêteté nucléaire'", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social. Autrement dit : les deux parties livrent un discours diamétralement opposé en pleines négociations. Un accroc non négligeable après des premiers pourparlers encourageants en Suisse.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :