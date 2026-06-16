Guerre en Iran et au Liban : l'accord de Trump critiqué et flou sur plusieurs points clefs

La signature d'un protocole d'accord entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre en Iran, devant être officialisée vendredi à Genève, est salué par la communauté internationale, mais critiqué aux Etats-Unis. Le contenu de l'accord reste cependant flou sur plusieurs aspects, les deux pays avançant des versions contradictoires.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran touche-t-elle à sa fin ? Après 107 jours de conflit, les États-Unis, l'Iran et le médiateur pakistanais ont affirmé le lundi 16 juin avoir conclu un accord devant être signé le vendredi 19 juin à Genève, en Suisse. Washington a indiqué que l'accord avait déjà été signé électroniquement, ce qu'a démenti Téhéran. L'accord prévoit l'arrêt immédiat du conflit y compris entre Israël et le Hezbollah libanais.

Après 107 jours de conflit, les États-Unis, l'Iran et le médiateur pakistanais ont affirmé le lundi 16 juin avoir conclu un accord devant être signé le vendredi 19 juin à Genève, en Suisse. Washington a indiqué que l'accord avait déjà été signé électroniquement, ce qu'a démenti Téhéran. L'accord prévoit l'arrêt immédiat du conflit y compris entre Israël et le Hezbollah libanais. L'accord de paix n'a pas été rendu public et les États-Unis comme l'Iran se targuent d'avoir remporter la guerre et obtenu le meilleur accord. Le protocole d'accord prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz et la levée du blocus américain, mais aussi la tenue de nouvelles négociations de 60 jours pour trancher sur le nucléaire et les missiles iraniens. Téhéran précise que ces négociations sont conditionnées au déblocage de plusieurs milliards de dollars de fonds iraniens par les États-Unis, ce que démentent des responsables américains auprès de CNN.

n'a pas été rendu public et les États-Unis comme l'Iran se targuent d'avoir remporter la guerre et obtenu le meilleur accord. Le protocole d'accord prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz et la levée du blocus américain, mais aussi la tenue de nouvelles négociations de 60 jours pour trancher sur le nucléaire et les missiles iraniens. Téhéran précise que ces négociations sont conditionnées au déblocage de plusieurs milliards de dollars de fonds iraniens par les États-Unis, ce que démentent des responsables américains auprès de CNN. Des désaccords persistent entre les États-Unis et l'Iran et fragilisent les négociations. Les pays ne s'accordent pas sur le détroit d'Ormuz qui va rouvrir "sans péage" selon Donald Trump, mais avec des "frais de service" selon le régime iranien. Les versions divergent aussi sur le nucléaire entre le président américain qui assure que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire, devra rendre son uranium enrichi et limité le développement de son programme, et l'Iran qui assure que ces questions ont été définitivement retirées de l'ordre du jour.

et fragilisent les négociations. Les pays ne s'accordent pas sur le détroit d'Ormuz qui va rouvrir "sans péage" selon Donald Trump, mais avec des "frais de service" selon le régime iranien. Les versions divergent aussi sur le nucléaire entre le président américain qui assure que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire, devra rendre son uranium enrichi et limité le développement de son programme, et l'Iran qui assure que ces questions ont été définitivement retirées de l'ordre du jour. L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran est critiqué par des élus américains, notamment démocrates qui voient "un accord désastreux" pouvant alléger les sanctions contre Téhéran sans s'attaquer à son programme nucléaire ou ses capacités balistiques. L'allié israélien de Donald Trump critique aussi cet accord et le brave en refusant de retirer ses forces du Liban.

par des élus américains, notamment démocrates qui voient "un accord désastreux" pouvant alléger les sanctions contre Téhéran sans s'attaquer à son programme nucléaire ou ses capacités balistiques. L'allié israélien de Donald Trump critique aussi cet accord et le brave en refusant de retirer ses forces du Liban. Le détroit d'Ormuz devrait être réouvert après la signature du protocole de paix prévue vendredi ou dans la foulée après des opérations de sécurisation et de déminage. Donald Trump a assuré depuis Évian, lundi soir, que le détroit, "déjà partiellement ouvert", le sera "complètement" vendredi. Cette annonce a fait chuté le prix du baril de pétrole et le gouvernement français souhaite que les prix se répercutent dans les plus brefs délais à la pompe. Les distributeurs sont donc reçus ce mardi matin à Bercy.

En direct

09:38 - L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran jugé "désastreux" par un élu américain L'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran ne satisfait pas pleinement tous les élus américains, notamment du côté des démocrates. L'un d'eux, Eugene Vindman, a rappelé sur CNN que Donald Trump les "a entraînés dans une guerre sans plan" après une décision qui pourrait coûter des dizaines de milliards de dollars aux contribuables américains. Quant à l'accord, l'élu démocrate a estimé qu'il présentait "tous les signes d'un accord désastreux" et pourrait permettre un allègement des sanctions contre Téhéran, sans pour autant s'attaquer au programme nucléaire, aux capacités balistiques du régime iranien ou s'assurer de la stabilité à long terme au Moyen-Orient. 09:16 - "L'Iran a accepté de ne jamais posséder d'arme nucléaire" assure Trump "L’Iran a accepté de ne jamais posséder d’arme nucléaire !", a assuré ce mardi Donald Trump sur Truth Social ce mardi. Ce que l'Iran n'a pas confirmé. Le contenu de l'accord annoncé hier par les Etats-Unis et l'Iran n'a pas été rendu public, mais les deux pays ont précisé que la question du nucléaire iranien serait traitée lors de nouvelles négociations devant durer 60 jours. Jusqu'à présent leurs positions sont restées diamétralement opposées puisque l'Iran, s'il n'a jamais dit chercher à obtenir l'arme nucléaire, s'est déjà opposé à l'idée de rendre son uranium enrichi. 15/06/26 - 23:48 - L'accord n'a pas été "conclu" affirme le président iranien FIN DU DIRECT - Sur X, le président iranien, Masoud Pezeshkian, a assuré lundi soir que l'accord entre Téhéran et Washington n'avait "pas encore été conclu". Et d'ajouter : "La République islamique d’Iran s’est préparée à toutes les options, et la priorité du gouvernement, avec ou sans accord, est de servir le peuple avec sincérité."

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Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".