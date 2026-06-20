Guerre en Iran et au Liban : les Etats-Unis font pression sur Israël avant des négociations difficiles

Après la signature de l'accord mettant fin à la guerre entre les Etats-Unis et lran et des frappes israéliennes sur le Liban, Israël a conclu un cessez-le-feu avec le Hezbollah ce vendredi. L'administration Trump a haussé le ton contre l'Etat hébreu dont l'offensive mettait en péril les négociations à venir.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran touche-t-elle à sa fin ? Les Etats-Unis et l'Iran ont signé un protocole d'accord le mercredi 17 juin qui met fin "immédiatement" aux conflits dans tout le Moyen-Orient. Et ce vendredi 19 juin, Israël et le Hezbollah ont conclu un cessez-le-feu seulement quelques heures après une série de frappes israéliennes dans le sud du Liban, selon un responsable américain. Pourtant, le gouvernement Israélien a répété son souhait d'anéantir le Hezbollah et de venger la perte de soldats israéliens. Mais les président et vice-président américains ont également haussé le ton contre leur allié historique, mais gênant pour la réussir de l'accord avec Iran.

Les Etats-Unis et l'Iran ont signé un protocole d'accord le mercredi 17 juin qui met fin "immédiatement" aux conflits dans tout le Moyen-Orient. Et ce vendredi 19 juin, Israël et le Hezbollah ont conclu un cessez-le-feu seulement quelques heures après une série de frappes israéliennes dans le sud du Liban, selon un responsable américain. Pourtant, le gouvernement Israélien a répété son souhait d'anéantir le Hezbollah et de venger la perte de soldats israéliens. Mais les président et vice-président américains ont également haussé le ton contre leur allié historique, mais gênant pour la réussir de l'accord avec Iran. Des mises en garde sur la reprises des combats ont été formulées par l'Iran et les Etats-Unis. Le Conseil national de sécurité iranien a annoncé prévoir des représailles en cas de violation de l'accord par les États-Unis ou d'exigences excessives américaines. Donald Trump aussi a menacé de "balancer des bombes" si l'Iran "ne se comporte pas bien" lors des négociations.

ont été formulées par l'Iran et les Etats-Unis. Le Conseil national de sécurité iranien a annoncé prévoir des représailles en cas de violation de l'accord par les États-Unis ou d'exigences excessives américaines. Donald Trump aussi a menacé de "balancer des bombes" si l'Iran "ne se comporte pas bien" lors des négociations. Les négociations doivent se poursuivre afin de trouver un accord final d'ici 60 jours, soit à la mi-août. Elles devaient commencer ce vendredi 19 juin en Suisse, mais ont été reportées à une date inconnue. Téhéran et Washington travaillent à l'élaboration de propositions secrètes pour la mise en œuvre des 14 points du protocole d'accord, notamment la fin du programme nucléaire iranien, la limitation des capacités balistiques iraniennes, la sécurisation du détroit d'Ormuz et les conditions de la levée des sanctions contre l'Iran.

afin de trouver un accord final d'ici 60 jours, soit à la mi-août. Elles devaient commencer ce vendredi 19 juin en Suisse, mais ont été reportées à une date inconnue. Téhéran et Washington travaillent à l'élaboration de propositions secrètes pour la mise en œuvre des 14 points du protocole d'accord, notamment la fin du programme nucléaire iranien, la limitation des capacités balistiques iraniennes, la sécurisation du détroit d'Ormuz et les conditions de la levée des sanctions contre l'Iran. Le détroit d'Ormuz a rouvert après la signature du protocole d'accord, mais la reprise du trafic doit se faire progressivement. Le blocus américain sur les portes iraniens a également été levé. L'Autorité iranienne de gestion des voies navigables du Golfe persique assurera la gestion du trafic dans le détroit d’Ormuz et n'exigera aucun droit de passage pendant 60 jours a indiqué le régime iranien. Donald Trump soutient qu'aucun péage ne sera mis en place.

En direct

15:37 - L’Iran annonce la fermeture du détroit d’Ormuz L’Iran a annoncé ce samedi 20 juin la fermeture du détroit d’Ormuz, en réaction aux attaques israéliennes dans le sud du Liban, selon un communiqué de l’armée relayé par la télévision d’État. Les autorités iraniennes évoquent une réponse à ce qu’elles qualifient de "violation des engagements", et préviennent que d’autres mesures pourraient suivre si la situation se poursuit.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :