Guerre en Iran et au Liban : la fin de la trêve ? De nouvelles frappes américaines mais toujours pas d'accord

Donald Trump qui réfléchit depuis plusieurs jours à la signature d'un éventuel accord avec l'Iran n'a pas pris de décision, mais les Etats-Unis ont attaqué l'Iran pour la troisième fois en une semaine. De son côté, Téhéran dit qu'il n'approuvera aucun accord sans avoir de garanties suffisantes.

L'essentiel

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10:35 - L'Iran dément des négociations sur la question du nucléaire Alors que selon Donald Trump l'accord négocié "stipule très clairement que l'Iran ne possédera pas d'arme nucléaire", l'Iran dément et affirme qu'il n'y a "aucune négociation sur les détails du dossier nucléaire". "À ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre", a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï.

09:58 - L'Iran pose une condition sine qua non à l'accord avec les Etats-Unis Si Donald Trump conditionne un accord avec l'Iran sur l'abandon par Téhéran de l'arme nucléaire, l'Iran a réaffirmé de son côté que tout accord avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient était conditionné à un cessez-le-feu entre le Liban et Israël : "Nous insistons sur le fait qu'un cessez-le-feu au Liban est une condition essentielle à tout accord visant à mettre fin à la guerre", a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, lors d'une conférence de presse à Téhéran à laquelle participe l'AFP.

09:11 - L'Iran a récupéré une partie de son arsenal enfoui par les frappes américaines l'année dernière L’Iran aurait débouché 50 des 69 entrées de tunnels donnant accès à ses installations de missiles souterraines et frappées par les États-Unis et Israël en juin 2025 selon des informations révélées par CNN hier. Le pays serait donc à nouveau capable de lancer davantage de missiles à longue portée sur Israël et d'autres pays du Moyen-Orient après avoir remis la main sur une partie de son arsenal enfoui, et ce "tant qu’il dispose de lanceurs et d’équipes, même si la production a cessé", selon Sam Lair, chercheur associé au James Martin Center for Nonproliferation Studies, interrogé par CNN. "Rien n’empêche les lanceurs d’être armés avec les stocks abondants de missiles dont disposent encore les Iraniens", a-t-il ajouté. Un responsable américain indique de son côté que "les Iraniens ont dépassé tous les délais que les services de renseignement s'étaient fixés pour leur reconstitution".

09:02 - Une réunion d'urgence de l'ONU à propos du Liban après une "agression condamnable d'Israël" Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé sur X que son pays faisait face à "une agression féroce et condamnable d'Israël" qui intensifie son offensive contre le Hezbollah pro-iranien, et vise une prise de contrôle plus étendue dans le sud du Liban. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce lundi pour évoquer la situation du Liban, à la demande de la France, le dirigeant a promis d'"oeuvrer pour mettre fin aux souffrances des Libanais en général, et de la population du Sud en particulier".

08:53 - Nétanyahou ordonne "d'approfondir et d'étendre" le contrôle israélien au sud du Liban Les affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah se poursuivent et dimanche les forces de l'Etat hébreu qui étendant leurs opérations dans le sud du Liban ont annoncé s'être emparées de la forteresse médiévale de Beaufort. Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a salué une "étape spectaculaire et un tournant décisif" dans l'offensive grâce à la prise du château qui servait déjà de base à Israël pendant l'occupation du sud du Liban par l'Etat hébreu entre 1978 et 2000. "Mes instructions sont d'approfondir et d'étendre notre contrôle des lieux qui étaient sous le contrôle du Hezbollah", a ajouté le Premier ministre.

08:41 - De nouvelles frappes américaines et iraniennes Les États-Unis ont indiqué avoir mené des frappes ciblant des systèmes de radar et contrôle de drones dans le sud de l'Iran au cours du week-end. Les opérations ont été menées "samedi et dimanche en réponse à des actions agressives de l'Iran, dont la destruction d'un drone américain MQ-1 qui opérait au-dessus des eaux internationales", a précisé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X. Cette vague de frappes américaine a été la troisième a bafoué le cessez-le-feu en une semaine. L'Iran, de son côté, a annoncé ce lundi matin avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine pour lancer des frappes contre son territoire. Les Gardiens de la Révolution n'ont pas précisé la localisation de la base.

08:33 - Une nouvelle version de l'accord envoyée à l'Iran Donald Trump n'a pas signé l'accord qui avait été approuvé par les deux camps et les Etats-Unis ont envoyé une nouvelle version de l'accord à Téhéran selon les informations du New York Times et d'Axios. Le président américain a apporté quelques modifications notamment concernant le nucléaire iranien. Il a affirmé sur Truth Social que l'accord négocié "stipule très clairement que l'Iran ne possédera pas d'arme nucléaire". "L'accord aborde ensuite, de manière très détaillée et approfondie, divers autres aspects du nucléaire. En fait, c'est le sujet principal de l'accord", a-t-il ajouté.