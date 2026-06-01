Guerre en Iran et au Liban : la fin de la trêve ? De nouvelles frappes américaines mais toujours pas d'accord
Donald Trump qui réfléchit depuis plusieurs jours à la signature d'un éventuel accord avec l'Iran n'a pas pris de décision, mais les Etats-Unis ont attaqué l'Iran pour la troisième fois en une semaine. De son côté, Téhéran dit qu'il n'approuvera aucun accord sans avoir de garanties suffisantes.
- La guerre en Iran vit son 93ème jour ce lundi 1er juin 2026. Les Etats-Unis ont frappé l'Iran durant le week-end et en réponse, les Gardiens de la Révolution affirment ce lundi matin avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine pour lancer des frappes. C'est la troisième fois en en une semaine que les Etats-Unis enfreignent le cessez-le-feu officiellement toujours en vigueur.
- Les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran auraient repris. Donald Trump aurait envoyé une nouvelle version de l'accord à Téhéran en durcissant sa position sur le nucléaire iranien selon le New York Times et Axios. Le président américain a réaffirmé sur Truth Social que "l'Iran souhaite vraiment conclure un accord" et que ce dernier "sera un bon accord pour les États-Unis et leurs alliés". Il a également assuré que l'accord négocié "stipule très clairement que l'Iran ne possédera pas d'arme nucléaire". Sauf que les dirigeants de Téhéran "n'approuveront aucun accord tant que nous ne serons pas sûrs d'avoir garanti les droits du peuple iranien", a déclaré la président du Parlement.
- Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage.
- La guerre entre Israël et le Liban continue en dépit du cessez-le-feu. L'armée israélienne, qui dit combattre le Hezbollah pro-iranien, poursuit ses opérations terrestres dans le sud du Liban et revendique la prise de contrôle d'une forteresse déjà conquise lors de l'occupation israélienne du Liban entre 1978 et 2000. Le président libanais dénonce "une agression féroce et condamnable d'Israël". En parallèle, de nouvelles négociations doivent avoir lieu entre les deux pays demain et mercredi à Washington.
10:35 - L'Iran dément des négociations sur la question du nucléaire
Alors que selon Donald Trump l'accord négocié "stipule très clairement que l'Iran ne possédera pas d'arme nucléaire", l'Iran dément et affirme qu'il n'y a "aucune négociation sur les détails du dossier nucléaire". "À ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre", a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï.
09:58 - L'Iran pose une condition sine qua non à l'accord avec les Etats-Unis
Si Donald Trump conditionne un accord avec l'Iran sur l'abandon par Téhéran de l'arme nucléaire, l'Iran a réaffirmé de son côté que tout accord avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient était conditionné à un cessez-le-feu entre le Liban et Israël : "Nous insistons sur le fait qu'un cessez-le-feu au Liban est une condition essentielle à tout accord visant à mettre fin à la guerre", a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, lors d'une conférence de presse à Téhéran à laquelle participe l'AFP.
09:11 - L'Iran a récupéré une partie de son arsenal enfoui par les frappes américaines l'année dernière
L’Iran aurait débouché 50 des 69 entrées de tunnels donnant accès à ses installations de missiles souterraines et frappées par les États-Unis et Israël en juin 2025 selon des informations révélées par CNN hier. Le pays serait donc à nouveau capable de lancer davantage de missiles à longue portée sur Israël et d'autres pays du Moyen-Orient après avoir remis la main sur une partie de son arsenal enfoui, et ce "tant qu’il dispose de lanceurs et d’équipes, même si la production a cessé", selon Sam Lair, chercheur associé au James Martin Center for Nonproliferation Studies, interrogé par CNN. "Rien n’empêche les lanceurs d’être armés avec les stocks abondants de missiles dont disposent encore les Iraniens", a-t-il ajouté. Un responsable américain indique de son côté que "les Iraniens ont dépassé tous les délais que les services de renseignement s'étaient fixés pour leur reconstitution".
09:02 - Une réunion d'urgence de l'ONU à propos du Liban après une "agression condamnable d'Israël"
Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé sur X que son pays faisait face à "une agression féroce et condamnable d'Israël" qui intensifie son offensive contre le Hezbollah pro-iranien, et vise une prise de contrôle plus étendue dans le sud du Liban. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce lundi pour évoquer la situation du Liban, à la demande de la France, le dirigeant a promis d'"oeuvrer pour mettre fin aux souffrances des Libanais en général, et de la population du Sud en particulier".
08:53 - Nétanyahou ordonne "d'approfondir et d'étendre" le contrôle israélien au sud du Liban
Les affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah se poursuivent et dimanche les forces de l'Etat hébreu qui étendant leurs opérations dans le sud du Liban ont annoncé s'être emparées de la forteresse médiévale de Beaufort. Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a salué une "étape spectaculaire et un tournant décisif" dans l'offensive grâce à la prise du château qui servait déjà de base à Israël pendant l'occupation du sud du Liban par l'Etat hébreu entre 1978 et 2000. "Mes instructions sont d'approfondir et d'étendre notre contrôle des lieux qui étaient sous le contrôle du Hezbollah", a ajouté le Premier ministre.
08:41 - De nouvelles frappes américaines et iraniennes
Les États-Unis ont indiqué avoir mené des frappes ciblant des systèmes de radar et contrôle de drones dans le sud de l'Iran au cours du week-end. Les opérations ont été menées "samedi et dimanche en réponse à des actions agressives de l'Iran, dont la destruction d'un drone américain MQ-1 qui opérait au-dessus des eaux internationales", a précisé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X. Cette vague de frappes américaine a été la troisième a bafoué le cessez-le-feu en une semaine.
L'Iran, de son côté, a annoncé ce lundi matin avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine pour lancer des frappes contre son territoire. Les Gardiens de la Révolution n'ont pas précisé la localisation de la base.
08:33 - Une nouvelle version de l'accord envoyée à l'Iran
Donald Trump n'a pas signé l'accord qui avait été approuvé par les deux camps et les Etats-Unis ont envoyé une nouvelle version de l'accord à Téhéran selon les informations du New York Times et d'Axios. Le président américain a apporté quelques modifications notamment concernant le nucléaire iranien. Il a affirmé sur Truth Social que l'accord négocié "stipule très clairement que l'Iran ne possédera pas d'arme nucléaire". "L'accord aborde ensuite, de manière très détaillée et approfondie, divers autres aspects du nucléaire. En fait, c'est le sujet principal de l'accord", a-t-il ajouté.
08:27 - "Tout finira par s'arranger" en Iran : Trump se veut rassurant et jette la faute sur ses opposants politiques
Donald Trump a réaffirmé que Truth Social que "l'Iran souhaite vraiment conclure un accord" de paix et que ce dernier "sera un bon accord pour les États-Unis et leurs alliés". Le président américain qui voit la guerre, normalement prévue pour six semaines, s'éterniser accuse ses opposants politiques de compliquer les négociations. "Les Démocrates et certains Républicains, apparemment peu patriotiques, ne comprennent-ils pas qu'il m'est BEAUCOUP plus difficile de faire correctement mon travail et de négocier lorsque des politiciens opportunistes ne cessent de critiquer sans cesse, à un niveau jamais vu, pour que j'aille plus vite, ou plus lentement, ou que j'entre en guerre, ou non, ou que sais-je encore ? Restez calmes, tout finira par s'arranger –comme toujours", a-t-il écrit sur son réseau social.
Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël
Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.
En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.
La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient
Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.
Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".