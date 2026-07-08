Guerre en Iran et au Liban : la fin de la trêve... et des négociations ? Trump promet une nouvelle attaque

Au lendemain des frappes américaines sur l'Iran, les premières depuis la signature de l'accord, Donald Trump annonce que les États-Unis attaqueront "probablement" l'Iran "très fort" ce mercredi 8 juillet. Des actions et des déclarations qui mettent en péril les négociations sur un accord de paix.

L'essentiel

La guerre en Iran peut-elle reprendre ? Donald Trump affirme ce mercredi 8 juillet que les Etats-Unis vont "probablement" frapper l'Iran "très durement ce soir". Cette déclaration faite en marge du sommet de l'Otan à Ankara intervient au lendemain de "frappes puissantes" lancées par Washington sur Téhérann, une vingtaine de jours après la signature d'un protocole d'accord entre les deux pays. Les Etats-Unis ont évoqué une "riposte aux attaques iraniennes contre trois navires commerciaux qui transitaient par le détroit d'Ormuz". L'Iran, de son côté, a dénoncé une "violation du protocole d'accord" et a revendiqué des frappes sur des bases américaines au Bahreïn et au Koweït.

Donald Trump affirme ce mercredi 8 juillet que les Etats-Unis vont "probablement" frapper l'Iran "très durement ce soir". Cette déclaration faite en marge du sommet de l'Otan à Ankara intervient au lendemain de "frappes puissantes" lancées par Washington sur Téhérann, une vingtaine de jours après la signature d'un protocole d'accord entre les deux pays. Les Etats-Unis ont évoqué une "riposte aux attaques iraniennes contre trois navires commerciaux qui transitaient par le détroit d'Ormuz". L'Iran, de son côté, a dénoncé une "violation du protocole d'accord" et a revendiqué des frappes sur des bases américaines au Bahreïn et au Koweït. La trêve entre les Etats-Unis et l'Iran , déjà mise à mal peu avant la signature du protocole d'accord, pourrait prendre fin. "C'est terminé", a assuré Donald Trump au sujet du cessez-le-feu.

, déjà mise à mal peu avant la signature du protocole d'accord, pourrait prendre fin. "C'est terminé", a assuré Donald Trump au sujet du cessez-le-feu. Et les négociations sur un accord de paix ? Donald Trump a estimé que l'Iran était un "pays dirigé par des gens malades" avec qui c'est "une perte de temps de négocier". Mais il a assuré laisser ses négociateurs poursuivre les discussions "s'ils veulent". Sur ce point l'Iran n'a pas réagi, mais l'Union européenne soutient la poursuite des négociations et condamne les frappes américaines qui les compliquent.

Donald Trump a estimé que l'Iran était un "pays dirigé par des gens malades" avec qui c'est "une perte de temps de négocier". Mais il a assuré laisser ses négociateurs poursuivre les discussions "s'ils veulent". Sur ce point l'Iran n'a pas réagi, mais l'Union européenne soutient la poursuite des négociations et condamne les frappes américaines qui les compliquent. Le détroit d'Ormuz est, plus que jamais, toujours au centre de ce conflit. Pour rappel, le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d’après le protocole d’accord.

En direct

17:11 - Macron dénonce une "violation" de l'accord par l'Iran et appelle à la poursuite des négociations Au lendemain des frappes américaines en Iran, Emmanuel Macron a réagi en estimant qu'il y avait "eu une violation" du protocole d'accord "par les frappes iraniennes qui ont conduit à une réponse américaine". Le président français estime que les Iraniens "ont eu tort de faire ces frappes qui contreviennent à ce qu'ils ont eux-mêmes signé". Selon lui, les négociations sur un accord de paix se poursuivent malgré tout : "Ma compréhension, c'est que les réunions qui sont prévues vont continuer". 16:29 - Les Etats-Unis risquent d'attaquer "très durement" l'Iran ce mercredi soir Donald Trump a affirmé ce mercredi depuis le sommet de l'Otan à Ankara que les États-Unis vont "probablement" frapper l'Iran "très durement ce soir". Il annonce une deuxième salve de frappes après celles menées la veille par les forces américaines et ayant violé le protocole d'accord signé par Washington et Téhéran le 18 juin.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :