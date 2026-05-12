Guerre en Iran et au Liban : la fin du cessez-le-feu ? Les plans de Trump pour le détroit d'Ormuz

Le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran se fragilise à mesure que les négociations pour mettre fin à la guerre échouent. Donald Trump menace de reprendre certaines opérations dans le détroit d'Ormuz et évoquent une "victoire complète", tandis que Téhéran promet une riposte forte en cas d'agression.

L'essentiel

La guerre en Iran entre dans son 74e jour ce mardi 12 mai 2026. Après plus d'un mois de cessez-le-feu, la trêve est "sous assistance respiratoire" et risque d'éclater à tout moment a déclaré Donald Trump lundi soir. Le président américain a menacé de relancer des opérations dans le détroit d'Ormuz, notamment le "Projet Liberté" pour permettre aux navires bloqués de traverser le détroit, tout en annonçant une "victoire complète" des Etats-Unis en Iran. "Les forces iraniennes sont prêtes à riposter et à donner une leçon" a répondu le président du Parlement iranien.

entre dans son 74e jour ce mardi 12 mai 2026. Après plus d'un mois de cessez-le-feu, la trêve est "sous assistance respiratoire" et risque d'éclater à tout moment a déclaré Donald Trump lundi soir. Le président américain a menacé de relancer des opérations dans le détroit d'Ormuz, notamment le "Projet Liberté" pour permettre aux navires bloqués de traverser le détroit, tout en annonçant une "victoire complète" des Etats-Unis en Iran. "Les forces iraniennes sont prêtes à riposter et à donner une leçon" a répondu le président du Parlement iranien. Les négociations sur la paix en Iran sont au point mort. Donald Trump a rejeté la dernière proposition iranienne la jugeant "totalement inacceptable" dimanche soir sur Truth Social. Aucun des pays n'a dévoilé le contenu des propositions, mais selon les médias américains le plan iranien impliquait la réouverture et la reconnaissance de la souveraineté de Téhéran sur le détroit d'Ormuz, la levée du blocus américain, le dédommagements des dégâts et des mesures concernant les capacités nucléaire et l'uranium enrichi, entre autres. Ce mardi, l'Iran avertit que sa réponse aux Etats-Unis est à prendre ou à laisser, sans aucune marge de négociation. Des pourparlers entre Washington et Téhéran ne sont pas attendus avant la visite de Donald Trump à Pékin prévue les 14 et 15 mai. "La Chine va jouer un rôle important pour assurer la poursuite du dialogue", a affirmé une source régionale proche du processus de négociation à CNN.

sur la paix en Iran sont au point mort. Donald Trump a rejeté la dernière proposition iranienne la jugeant "totalement inacceptable" dimanche soir sur Truth Social. Aucun des pays n'a dévoilé le contenu des propositions, mais selon les médias américains le plan iranien impliquait la réouverture et la reconnaissance de la souveraineté de Téhéran sur le détroit d'Ormuz, la levée du blocus américain, le dédommagements des dégâts et des mesures concernant les capacités nucléaire et l'uranium enrichi, entre autres. Ce mardi, l'Iran avertit que sa réponse aux Etats-Unis est à prendre ou à laisser, sans aucune marge de négociation. Des pourparlers entre Washington et Téhéran ne sont pas attendus avant la visite de Donald Trump à Pékin prévue les 14 et 15 mai. "La Chine va jouer un rôle important pour assurer la poursuite du dialogue", a affirmé une source régionale proche du processus de négociation à CNN. Le détroit d'Ormuz , l'axe maritime par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole, est toujours bloqué. Il doit faire l'objet d'une réunion des ministres de la Défense européens présidée par la France et le Royaume-Uni ce mardi pour évoquer des moyens de sécurisation. L'Iran a menacé d'une "réponse décisive et immédiate" en cas de déploiement français ou britannique, mais Emmanuel Macron a réaffirmé que la France n'avait "jamais envisagé" de déploiement à Ormuz.

, l'axe maritime par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole, est toujours bloqué. Il doit faire l'objet d'une réunion des ministres de la Défense européens présidée par la France et le Royaume-Uni ce mardi pour évoquer des moyens de sécurisation. L'Iran a menacé d'une "réponse décisive et immédiate" en cas de déploiement français ou britannique, mais Emmanuel Macron a réaffirmé que la France n'avait "jamais envisagé" de déploiement à Ormuz. Liban. Durement frappé par Israël depuis l'entrée en guerre du Hezbollah, le Liban a exhorté les Etats-Unis à faire pression sur leur allié afin qu'il cesse les raids meurtriers dans le sud du pays. Ce mardi 12 mai, après l'appel de l'armée israélienne à l'évacuation de plusieurs localités au Liban, le Hezbollah a affirmé par l'intermédiaire de son chef qu'il allait transformer la guerre en "enfer pour Israël".

Durement frappé par Israël depuis l'entrée en guerre du Hezbollah, le Liban a exhorté les Etats-Unis à faire pression sur leur allié afin qu'il cesse les raids meurtriers dans le sud du pays. Ce mardi 12 mai, après l'appel de l'armée israélienne à l'évacuation de plusieurs localités au Liban, le Hezbollah a affirmé par l'intermédiaire de son chef qu'il allait transformer la guerre en "enfer pour Israël". Bilan humain. Selon le groupe de défense des droits HRANA basé aux États-Unis, la guerre en Iran, au Liban et au Moyen-Orient a provoqué la mort d'au moins 3 500 personnes. Au Liban, 2 702 victimes sont recensées et 8 311 blessés, d'après l'Agence nationale de l'information (NNA).

En direct

11:47 - La réponse iranienne aux Etats-Unis est à prendre ou à laisser, prévient l’Iran Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti ce mardi 12 mai que la réponse iranienne aux Etats-Unis devait être acceptée en l'état, faute de quoi les négociations pour mettre durablement fin à la guerre échoueraient. "Il n'y a pas d'autre choix que d'accepter les droits du peuple iranien, tels qu'établis dans la proposition en 14 points. Toute autre approche serait infructueuse et ne mènerait qu'à une succession d'échecs", a écrit sur X Mohammad Bagher Ghalibaf. Il estime également que "plus ils traîneront les pieds, plus les contribuables américains en paieront le prix". 11:30 - Le Hezbollah va transformer la guerre en "enfer pour Israël" Durement frappé par Israël depuis l'entrée en guerre du Hezbollah, le Liban a exhorté les Etats-Unis à faire pression sur leur allié afin qu'il cesse les raids meurtriers dans le sud du pays. Ce mardi 12 mai, après l'appel de l'armée israélienne à l'évacuation de plusieurs localités au Liban, le Hezbollah a affirmé par l'intermédiaire de son chef qu'il allait transformer la guerre en "enfer pour Israël". 10:11 - L'Iran menace d'enrichir de l'uranium à 90 % en cas d'attaque américaine Alors que Donald Trump a évoqué la fragilité du cessez-le-feu le décrivant "sous assistance respiratoire", l'Iran anticipe une nouvelle agression et profère des menaces. Le président du Parlement iranien a promis une "riposte", mais ce mardi le porte-parole de la commission parlementaire chargée de la sécurité nationale et de la politique étrangère a indiqué sur X que "l’une des options de l’Iran en cas de nouvelle attaque pourrait être un enrichissement à 90 %" de son uranium. Il s'agit là du seuil nécessaire pour fabriquer une arme nucléaire. "Nous examinerons cette question au Parlement", a-t-il ajouté. Pour l'heure et d'après les dernières informations, l'Iran possèderait 440 kg d'uranium enrichis à 60 %. 09:47 - Le "Projet Liberté" de Donald Trump relancé et renforcé dans le détroit d'Ormuz ? Donald Trump a annoncé à un journaliste de Fox News envisager de relancer son opération baptisée "Projet Liberté" dans le détroit d'Ormuz lors d'un échange téléphonique lundi soir. L'opération consistant à l'escorte de navires pétroliers pour leur permettre de franchir le détroit stratégique avait été mise en oeuvre la semaine dernière avant d'être avortée 48 heures plus tard. Cette fois, le président américain a évoqué une nouvelle version renforcée de l'opération avec un volet militaire plus développé rapporte BFMTV. Donald Trump a évoqué un projet plus vaste impliquant "d'autres choses" sans préciser lesquelles à Fox News. Il pourrait s'agir d'un renforcement des moyens militaires déjà établis, d'une présence prolongée et d'une posture rendue encore plus dissuasive pour les forces iraniennes. 09:25 - Donald Trump promet et soutient avoir déjà une "victoire complète" sur l'Iran Habitué à souffle le chaud et le froid, Donald Trump durci à nouveau le ton face à l'Iran alors que les négociations sont au point mort. "Nous aurons une victoire complète. Nous avons déjà eu, en théorie, une victoire complète d’un point de vue militaire", a-t-il déclaré lundi soir face à la presse. Un discours prompt à une reprises des hostilités lors duquel le président américain a souligné la fragilité du cessez-le-feu qui est, selon lui, "sous assistance respiratoire". Il a même sous-entendu une possible fin de la trêve dans une métaphore : c'est "comme quand le docteur entre et dit: Monsieur, votre être cher a exactement 1% de chances de vivre".

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".