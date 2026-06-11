Guerre en Iran et au Liban : "la guerre se terminera" à une condition, l'ultimatum de Téhéran à Trump

Un haut responsable iranien a averti ce jeudi 11 juin 2026 que la guerre avec les Etats-Unis se poursuivra, à moins que Washington ne respecte une condition. De son côté, Donald Trump promet de frapper l'Iran "très fort ce soir".

L'essentiel

​​ La guerre en Iran est entrée dans une nouvelle phase quasi incontrôlable. Les Etats-Unis ont de nouveau bombardé l’Iran, dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces frappes ont été présentées par Donald Trump comme une réponse à la destruction d’un hélicoptère américain imputée à Téhéran. Jeudi matin, le chef de l'Etat américain a menacé de frapper l'Iran "très fort ce soir" et de prendre l'île de Kharg. En représailles, l’Iran a tiré des missiles en direction de plusieurs bases américaines situées en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. "Nos puissantes forces armées ne laisseront aucune attaque ni aucune menace sans réponse", déclarait déjà hier, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi.

est entrée dans une nouvelle phase quasi incontrôlable. Les Etats-Unis ont de nouveau bombardé l’Iran, dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces frappes ont été présentées par Donald Trump comme une réponse à la destruction d’un hélicoptère américain imputée à Téhéran. Jeudi matin, le chef de l'Etat américain a menacé de frapper l'Iran "très fort ce soir" et de prendre l'île de Kharg. En représailles, l’Iran a tiré des missiles en direction de plusieurs bases américaines situées en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. "Nos puissantes forces armées ne laisseront aucune attaque ni aucune menace sans réponse", déclarait déjà hier, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi. Les négociations pour mettre fin à la guerre patinent, alors que l'Iran tente de reprendre la main. Un haut responsable iranien a averti que la guerre avec les Etats-Unis se poursuivra à moins que Washington ne respecte les intérêts de Téhéran, selon les informations de CNN. "Chaque fois qu'ils attaquent, nous réagissons plus sévèrement et plus lourdement", a déclaré Mohammad Mokhber. "Cette affaire est entre leurs mains. S'ils respectent les intérêts de l'Iran et agissent en conséquence, la guerre se terminera. Sinon, la guerre continuera", assure-t-il.

patinent, alors que l'Iran tente de reprendre la main. Un haut responsable iranien a averti que la guerre avec les Etats-Unis se poursuivra à moins que Washington ne respecte les intérêts de Téhéran, selon les informations de CNN. "Chaque fois qu'ils attaquent, nous réagissons plus sévèrement et plus lourdement", a déclaré Mohammad Mokhber. "Cette affaire est entre leurs mains. S'ils respectent les intérêts de l'Iran et agissent en conséquence, la guerre se terminera. Sinon, la guerre continuera", assure-t-il. Au Liban , l’armée israélienne poursuit son incursion militaire dans le sud du du pays. Plusieurs raids aériens ont été menés dans la nuit par Tsahal, notamment en direction de la ville de Nabatiyé. Benjamin Netanyahou justifie ces opérations par sa volonté de viser des positions du Hezbollah.

, l’armée israélienne poursuit son incursion militaire dans le sud du du pays. Plusieurs raids aériens ont été menés dans la nuit par Tsahal, notamment en direction de la ville de Nabatiyé. Benjamin Netanyahou justifie ces opérations par sa volonté de viser des positions du Hezbollah. Le détroit d'Ormuz totalement bloqué ? Les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé, dans la nuit, la fermeture "jusqu’à nouvel ordre" du détroit d’Ormuz, affirmant que "toute approche du détroit d’Ormuz sera considérée comme une collaboration avec l’ennemi". L’information a été démentie par l'armée américaine. "Les navires commerciaux continuent de transiter par le détroit d'Ormuz ce soir", a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.

En direct

15:10 - Washington dit avoir immobilisé un troisième pétrolier dans le golfe d'Oman L’armée américaine a indiqué avoir neutralisé un troisième pétrolier accusé de violer le blocus des ports iraniens en l’espace d’une semaine. "Les forces américaines ont immobilisé un pétrolier dans le golfe d’Oman à 23h20 le 10 juin, après que le navire a violé le blocus imposé à l’Iran en tentant de transporter du pétrole iranien", a indiqué le Commandement pour la région (Centcom) sur X. "Le blocus est appliqué impartialement aux navires de toutes les nations entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens, y compris tous les ports iraniens du golfe Persique et du golfe d'Oman", rappelle le Centcom. 14:58 - L'ONU appelle à "un cessez-le-feu total" António Guterres, secrétaire général de l'ONU, a déploré "les restrictions imposées aux droits et aux libertés de navigation dans le détroit d'Ormuz et ses environs" qui sont "source d'instabilité à travers le monde". L'Iran assure depuis plusieurs heures que le détroit est "fermé jusqu'à nouvel ordre". "Le monde a besoin d'un cessez-le-feu total et du rétablissement des droits et libertés de navigation, conformément au droit international", appelle António Guterres sur X. 14:50 - Trump menace de frapper "très fortement" l'Iran "ce soir" Le président américain Donald Trump a menacé de frapper "très fortement" l'Iran "ce soir" dans une publication sur son réseau social Truth Social. Il a également menacé de conquérir certains territoires appartenant au régime des mollahs. "Dans un avenir proche, nous nous emparerons de l'île de Kharg et d'autres infrastructures pétrolières stratégiques, et nous prendrons le contrôle total de leurs marchés pétroliers et gaziers, comme nous l'avons fait avec le Venezuela, ce qui s'avère extrêmement profitable tant pour le Venezuela que pour les États-Unis. Merci de votre attention !", a-t-il écrit. 14:48 - "S'ils respectent les intérêts de l'Iran la guerre se terminera" L'Iran tente de reprendre la main dans les "négociations" avec les Etats-Unis, ce jeudi. Un haut responsable iranien a averti que la guerre avec les Etats-Unis se poursuivra à moins que Washington ne respecte les intérêts de Téhéran, selon les informations de CNN. "Chaque fois qu'ils attaquent, nous réagissons plus sévèrement et plus lourdement", a déclaré Mohammad Mokhber. "Cette affaire est entre leurs mains. S'ils respectent les intérêts de l'Iran et agissent en conséquence, la guerre se terminera. Sinon, la guerre continuera", assure-t-il.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".