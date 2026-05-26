Guerre en Iran et au Liban : la surprise de Trump pour forcer Téhéran à un accord

Les Etats-Unis ont attaqué l'Iran pour la première fois depuis le début du cessez-le-feu dans la nuit de lundi à mardi, mais assurent qu'un accord de paix est toujours possible en maintenant leur ultimatum. Donald Trump tente par plusieurs moyens de faire pression sur l'Iran et la région.

L'essentiel

En direct

11:32 - Les négociations peuvent "obtenir la destruction totale" du nucléaire iranien selon l'ambassadeur d'Israël Les Etats-Unis et Israël souhaitent faire en sorte que l'Iran "ne possède jamais l'arme nucléaire" et c'est un des enjeux cruciaux et délicats des négociations. Ce mardi, l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, a affirmé sur BFMTV que les Iraniens "n'ont pas d'arsenal nucléaire, mais une certaine capacité résiduelle [pour] reprendre le programme nucléaire". Et selon lui, la situation est favorable car "pour la première fois, les négociations se font de telle sorte qu'on peut exercer une pression sur les Iraniens pour obtenir la destruction totale de leur programme nucléaire et ne pas permettre de le reprendre".

11:18 - Le chantage de Trump pour pousser les pays du Golfe à une entendre avec Israël En plus des attaques américaines contre l'Iran, Donald Trump a réservé une autre surprise aux pays de la région. Sur Truth Social, il a estimé qu'après "tout le travail accompli par les Etats-Unis pour essayer de rassembler" les pays du Golfe, "il devrait être obligatoire pour tous ces pays, au minimum, en simultané, de signer les accords d’Abraham", soit le texte lancé par ses soins lors de son premier mandat visant à normaliser les relations entre les pays arabes et Israël. Le président a ajouté que le refus de les signer traduirait des "mauvaises intentions". Une forme de menace déguisée, pour mettre en garde la région contre la fin potentielle de l'aide et défense américaine dans ce contexte explosif de guerre au Moyen Orient. Pour l'heure les Emirats arabes unis, le Soudan et le Bahreïn ont signé ces accords, tandis que l'Egypte et la Jordanie ont des accords de paix avec Israël, mais les autres pays du Moyen-Orient ne sont pas enclins à se rapprocher de l'Etat hébreu perçu comme aussi menaçant et belliciste que l'Iran en raison des guerres qu'il mène à Gaza, au Liban et en Iran, mais aussi de ses actions en Cisjordanie, de la dérive extrémiste du gouvernement de Benyamin Nétanyahou et de l'opposition ferme à la considération du peuple palestinien. "Si le plan israélien visant à déclencher une guerre entre nous et l’Iran avait réussi, la région aurait été plongée dans la ruine et la destruction", a déclaré Turki Al-Fayçal, ancien chef des renseignements saoudiens dans une tribune publiée le 9 mai sur Arab News.

11:04 - Israël promet d'"intensifier" ses frappes contre le Liban Israël, de son côté, multiplie les frappes dans le sud et l'est du Liban. Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a affirmé que son pays va "intensifier" l'offensive pour "écraser" le Hezbollah au Liban, malgré la trêve en vigueur depuis le 17 avril.

10:50 - Un accord est toujours possible selon le secrétaire d'Etat américain Un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran devait être "imminent" selon les affirmations des autorités américaines faites durant le week-end. Les négociations ont cependant subi un coup de frein lundi après les déclarations de Donald Trump qui a appelé à ne pas "se précipiter" et surement un nouveau coup après les attaques américaines. Ce mardi, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio assure cependant qu'un accord avec l'Iran est toujours possible malgré les récentes frappes. "Il y a eu quelques discussions au Qatar aujourd'hui, donc nous verrons si nous pouvons faire des progrès. Je pense que les discussions tournent beaucoup autour de la formulation précise du texte initial, cela prendra donc quelques jours", a-t-il déclaré.



10:39 - L'Iran évoque une riposte "bien plus sévère" Après l'attaque américaine en Iran, un haut porte-parole des forces armées iraniennes, Abolfazl Shekarchi, a déclaré que toute nouvelle agression contre l'Iran entraînerait une riposte "bien plus sévère" qui s'étendrait au-delà de la région, rapporte l'agence de presse iranienne Fars. Le guide suprême iranien a ajouté que les pays du Golfe "ne serviront plus de bouclier aux bases américaines".

