Guerre en Iran et au Liban : la surprise de Trump pour forcer Téhéran à un accord
Les Etats-Unis ont attaqué l'Iran pour la première fois depuis le début du cessez-le-feu dans la nuit de lundi à mardi, mais assurent qu'un accord de paix est toujours possible en maintenant leur ultimatum. Donald Trump tente par plusieurs moyens de faire pression sur l'Iran et la région.
- La guerre en Iran est marquée par de nouvelles frappes américaines ce mardi 26 mai 2026, les premières depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les Etats-Unis disent avoir agi en "légitime défense [...] afin de protéger nos troupes contre les menaces posées par les forces iraniennes". Les frappes ont visé "des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes qui tentaient de poser des mines", selon le centre de commandement. L'Iran a promis une riposte "bien plus sévère" en cas de nouvelle attaque.
- Donald Trump a également tenté de forcer les pays du Golfe à normaliser leurs relations avec Israël en les appelant à signer les accords d'Abraham en remerciement de "tout le travail accompli par les Etats-Unis" dans la région. Il a laissé sous-entendre que l'absence de signature pourrait dégrader les relations entre ces pays et Washington. L'Arabie saoudite et le Qatar s'opposent cependant à cette option considérant qu'Israël est autant une menace que l'Iran.
- Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage. Le secrétaire d'Etat américain soutient ce mardi 26 mai que le détroit d'Ormuz "doit être rouvert" et rouvrira "d'une manière ou d'une autre", car "ce qui se passe là-bas est illégal".
- Les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran se poursuivent malgré les frappes américaines selon les Etats-Unis. Le secrétaire d'Etat américain juge un accord toujours possible, mais prévient que "cela prendra quelques jours". Donald Trump a répété qu'il y aura soit un accord "excellent et significatif, soit "pas d'accord" du tout, mais a également calmé le jeu en appelant les négociateurs à ne pas "se précipiter". L'actuel projet d'accord prévoit un prolongement du cessez-le-feu de 60 jours, une réouverture du détroit d'Ormuz, le levée de sanction contre l'Iran mais ne traite pas la question nucléaire renvoyée à plus tard. Le texte comprendre seulement un "engagement" de Téhéran à renoncer à son stock d'uranium enrichi dans l'attente d'un accord dédié au nucléaire.
- La guerre entre Israël et le Liban continue en dépit du cessez-le-feu. L'Etat hébreu dit d'ailleurs "intensifier" l'offensive au Liban pour "écraser" le Hezbollah après que Donald Trump a, selon Benyamin Nétanyahou, réaffirmé "le droit" d'Israël à combattre au Liban. En parallèle, des négociations sont en cours entre des délégations israéliennes et libanaises à Washington.
11:32 - Les négociations peuvent "obtenir la destruction totale" du nucléaire iranien selon l'ambassadeur d'Israël
Les Etats-Unis et Israël souhaitent faire en sorte que l'Iran "ne possède jamais l'arme nucléaire" et c'est un des enjeux cruciaux et délicats des négociations. Ce mardi, l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, a affirmé sur BFMTV que les Iraniens "n'ont pas d'arsenal nucléaire, mais une certaine capacité résiduelle [pour] reprendre le programme nucléaire". Et selon lui, la situation est favorable car "pour la première fois, les négociations se font de telle sorte qu'on peut exercer une pression sur les Iraniens pour obtenir la destruction totale de leur programme nucléaire et ne pas permettre de le reprendre".
11:18 - Le chantage de Trump pour pousser les pays du Golfe à une entendre avec Israël
En plus des attaques américaines contre l'Iran, Donald Trump a réservé une autre surprise aux pays de la région. Sur Truth Social, il a estimé qu'après "tout le travail accompli par les Etats-Unis pour essayer de rassembler" les pays du Golfe, "il devrait être obligatoire pour tous ces pays, au minimum, en simultané, de signer les accords d’Abraham", soit le texte lancé par ses soins lors de son premier mandat visant à normaliser les relations entre les pays arabes et Israël. Le président a ajouté que le refus de les signer traduirait des "mauvaises intentions". Une forme de menace déguisée, pour mettre en garde la région contre la fin potentielle de l'aide et défense américaine dans ce contexte explosif de guerre au Moyen Orient.
Pour l'heure les Emirats arabes unis, le Soudan et le Bahreïn ont signé ces accords, tandis que l'Egypte et la Jordanie ont des accords de paix avec Israël, mais les autres pays du Moyen-Orient ne sont pas enclins à se rapprocher de l'Etat hébreu perçu comme aussi menaçant et belliciste que l'Iran en raison des guerres qu'il mène à Gaza, au Liban et en Iran, mais aussi de ses actions en Cisjordanie, de la dérive extrémiste du gouvernement de Benyamin Nétanyahou et de l'opposition ferme à la considération du peuple palestinien. "Si le plan israélien visant à déclencher une guerre entre nous et l’Iran avait réussi, la région aurait été plongée dans la ruine et la destruction", a déclaré Turki Al-Fayçal, ancien chef des renseignements saoudiens dans une tribune publiée le 9 mai sur Arab News.
11:04 - Israël promet d'"intensifier" ses frappes contre le Liban
Israël, de son côté, multiplie les frappes dans le sud et l'est du Liban. Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a affirmé que son pays va "intensifier" l'offensive pour "écraser" le Hezbollah au Liban, malgré la trêve en vigueur depuis le 17 avril.
10:50 - Un accord est toujours possible selon le secrétaire d'Etat américain
Un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran devait être "imminent" selon les affirmations des autorités américaines faites durant le week-end. Les négociations ont cependant subi un coup de frein lundi après les déclarations de Donald Trump qui a appelé à ne pas "se précipiter" et surement un nouveau coup après les attaques américaines. Ce mardi, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio assure cependant qu'un accord avec l'Iran est toujours possible malgré les récentes frappes. "Il y a eu quelques discussions au Qatar aujourd'hui, donc nous verrons si nous pouvons faire des progrès. Je pense que les discussions tournent beaucoup autour de la formulation précise du texte initial, cela prendra donc quelques jours", a-t-il déclaré.
10:39 - L'Iran évoque une riposte "bien plus sévère"
Après l'attaque américaine en Iran, un haut porte-parole des forces armées iraniennes, Abolfazl Shekarchi, a déclaré que toute nouvelle agression contre l'Iran entraînerait une riposte "bien plus sévère" qui s'étendrait au-delà de la région, rapporte l'agence de presse iranienne Fars. Le guide suprême iranien a ajouté que les pays du Golfe "ne serviront plus de bouclier aux bases américaines".
10:30 - Une nouvelle attaque des Etats-Unis sur l'Iran : un coup de pression inattendu
Ce mardi 26 mai, les Etats-Unis ont revendiqué de nouvelles frappes sur des sites en Iran, les premières depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, et ont affirmé agir en "légitime défense dans le sud de l'Iran afin de protéger [leurs] troupes contre les menaces posées par les forces iraniennes". "Les cibles comprenaient des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes qui tentaient de poser des mines", a déclaré le commandement américain pour le Moyen-Orient dans un communiqué.
Ces frappes interviennent alors que depuis le week-end, les autorités américaines se vantent de progrès significatifs dans les négociations parlant d'un accord "imminent". Donald Trump a toutefois calmé le jeu, lundi 25 mai, en appelant les négociateurs à ne pas "se précipiter". Des discours contradictoires et des frappes qui ressemblent à des tentatives américaines pour mettre la pression sur l'Iran en vu de la signature d'un accord.
Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël
Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.
En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.
La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient
Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.
Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".