Guerre en Iran et au Liban : la volte-face de Trump sur l'accord de paix

Alors que les Etats-Unis et l'Iran se rapprochaient d'un accord mettant fin à la guerre ce week-end, Donald Trump a calmé les négociations dimanche en disant ne pas vouloir "se précipiter". Un accord reste toutefois possible ce lundi 25 mai selon le secrétaire d'Etat américain.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran n’est pas terminée ce lundi 25 mai 2026, malgré des signes encourageants sur l'obtention d'un accord. Donald Trump a assuré qu'un compromis était "largement négocié" à la fin du week-end, mais a tempéré l'enthousiasme dans la nuit en disant ne pas vouloir "se précipiter". Le secrétaire d'Etat américain a toutefois affirmé qu'un accord était encore possible ce lundi.

n’est pas terminée ce lundi 25 mai 2026, malgré des signes encourageants sur l'obtention d'un accord. Donald Trump a assuré qu'un compromis était "largement négocié" à la fin du week-end, mais a tempéré l'enthousiasme dans la nuit en disant ne pas vouloir "se précipiter". Le secrétaire d'Etat américain a toutefois affirmé qu'un accord était encore possible ce lundi. Les négociations sur un accord de paix mettant fin à la guerre en Iran se poursuivent. Le compromis prévoirait la réouverture du détroit d'Ormuz, actuellement bloqué par l'Iran, selon Donald Trump, mais des sources iraniennes assurent que le détroit resterait sous le contrôle de l'Iran. Sur le nucléaire, l'accord impliquerait un "engagement" de Téhéran à renoncer à son stock d'uranium enrichi dans l'attente d'un nouveau cycle de négociations organisé sous "60 jours". Donald Trump et Israël continuent de réclamer la fin du programme nucléaire iranien. Le régime de Téhéran, lui, réclame une levée des sanctions et un dégel des avoirs iraniens à l'étranger.

sur un accord de paix mettant fin à la guerre en Iran se poursuivent. Le compromis prévoirait la réouverture du détroit d'Ormuz, actuellement bloqué par l'Iran, selon Donald Trump, mais des sources iraniennes assurent que le détroit resterait sous le contrôle de l'Iran. Sur le nucléaire, l'accord impliquerait un "engagement" de Téhéran à renoncer à son stock d'uranium enrichi dans l'attente d'un nouveau cycle de négociations organisé sous "60 jours". Donald Trump et Israël continuent de réclamer la fin du programme nucléaire iranien. Le régime de Téhéran, lui, réclame une levée des sanctions et un dégel des avoirs iraniens à l'étranger. Au Liban, les forces israéliennes et le Hezbollah libanais continuent de s'affronter malgré le cessez-le-feu. A l'heure des négociations, l'Iran exige que le Liban soit exclu dans l'accord de paix, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a affirmé dimanche que Donald Trump lui avait réaffirmé "le droit" d'Israël à combattre au Liban. Des négociations directes entre le Liban et Israël sont également en cours.

En direct

11:01 - L'Iran n'a "aucune garantie" que les Etats-Unis respecte un éventuel accord de paix Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, qui a évoqué les avancées sur un accord de paix, a également indiqué qu'il n'y avait "aucune garantie" que les Etats-Unis tiendraient leurs engagements en cas de signature d'un accord. Le diplomate iranien ne doute pas seulement des Etats-Unis, mais aussi d'Israël qui pourrait "compromettre les pourparlers" en cours a-t-il déclaré en conférence de presse dans des propos rapportés par Al Jazeera. L'État hébreu "fait tout son possible pour saper l’accord et nous nous attendons à ce qu’Israël répète certaines de ces actions tout au long du processus de négociation", a poursuivi Esmaeil Baghaei. 09:45 - L'Iran reconnaît des avancées, mais exclut la signature d'un accord "imminente" Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei a affirmé que son pays était "parvenu à une conclusion sur une grande partie des sujets de discussion" avec les États-Unis ce lundi lors d'une conférence de presse couverte par Al Jazeera. Le ministre a cependant ajouté que cela ne signifiait pas "que la signature d'un accord est imminente". Selon lui les échanges portent sur la "fin de la guerre", mais pas sur la "question nucléaire". 09:21 - Où en sont les Etats-Unis dans les négociations sur un accord de paix avec l'Iran ? Donald Trump a soufflé le chaud et le froid sur les négociations d'un accord de paix mettant fin à la guerre en Iran durant le week-end. Samedi il s'est montré très optimiste et assuré qu'un compromis était "largement négocié", mais dimanche il a tempéré l'enthousiasme en appelant les négociateurs américains à "prendre leur temps" et à ne pas "se précipiter". En parallèle de ces discours changeants, les négociations se poursuivent mais semblent toujours se heurter à des points de blocage, dont la question du nucléaire. Malgré tout, le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio jugeait un accord possible dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi, en l'absence de nouvelles, il a assuré qu'une entente était toujours possible ce lundi 25 mai. "Nous pensions avoir des nouvelles hier soir, peut-être aujourd'hui (lundi), je ne m'avancerais pas trop là-dessus", a déclaré le secrétaire d'Etat américain depuis New Delhi.

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Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".