Guerre en Iran et au Liban : blocus prolongé dans le détroit d'Ormuz ? La consigne de Trump à ses conseillers

Alors que Donald Trump a réaffirmé que les Etats-Unis ont "vaincu militairement" l'Iran, le président américain prône le statut quo dans le détroit d'Ormuz. Un prolongement du blocus serait envisagé par Washington, avec pour objectif de faire capituler définitivement son adversaire.

L'essentiel

La guerre en Iran en est à son 61e jour ce mercredi 29 avril 2026. Un cessez-le-feu fragile est toujours en vigueur entre Téhéran et Washington. Le régime iranien a soumis une proposition d'un plan de 3 points aux Etats-Unis points pour trouver la paix, autour d'un cessez-le-feu total, de la gestion du détroit d'Ormuz et du nucléaire iranien. Donald Trump n'"aime pas" cette dernière proposition, ​a fait savoir un représentant américain

en est à son 61e jour ce mercredi 29 avril 2026. Un cessez-le-feu fragile est toujours en vigueur entre Téhéran et Washington. Le régime iranien a soumis une proposition d'un plan de 3 points aux Etats-Unis points pour trouver la paix, autour d'un cessez-le-feu total, de la gestion du détroit d'Ormuz et du nucléaire iranien. Donald Trump n'"aime pas" cette dernière proposition, ​a fait savoir un représentant américain Au Liban , le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril et prolongé de trois semaines est déjà mis à rude épreuve avec des échanges de frappes entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Huit personnes sont décédées au Liban lors de frappes israéliennes. Tsahal a par ailleurs annoncé avoir découvert deux tunnels du Hezbollah, d'une longueur totale de 2 kilomètres, à la frontière entre le Liban et Israël.

, le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril et prolongé de trois semaines est déjà mis à rude épreuve avec des échanges de frappes entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Huit personnes sont décédées au Liban lors de frappes israéliennes. Tsahal a par ailleurs annoncé avoir découvert deux tunnels du Hezbollah, d'une longueur totale de 2 kilomètres, à la frontière entre le Liban et Israël. Les négociations sont extrêmement délicates entre les Etats-Unis et l'Iran. Les Etats-Unis ont "vaincu militairement" l'Iran, a réitéré Donald Trump lors du banquet en présence du roi Charles III. "Nous ne laisserons jamais cet adversaire (...) posséder une arme nucléaire", a également affirmé le locataire de la Maison-Blanche. Un discours qui ne devrait pas inciter Téhéran au dialogue durant les prochains jours.

sont extrêmement délicates entre les Etats-Unis et l'Iran. Les Etats-Unis ont "vaincu militairement" l'Iran, a réitéré Donald Trump lors du banquet en présence du roi Charles III. "Nous ne laisserons jamais cet adversaire (...) posséder une arme nucléaire", a également affirmé le locataire de la Maison-Blanche. Un discours qui ne devrait pas inciter Téhéran au dialogue durant les prochains jours. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump privilégierait une prolongation du blocus du détroit d'Ormuz, plutôt que l'une des deux autres options envisageables : une reprise des bombardements ou un retrait du conflit. Il aurait ordonné à ses conseillers de se préparer à cette possibilité, espérant toujours contraindre Téhéran à une capitulation nucléaire.

est toujours bloqué. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump privilégierait une prolongation du blocus du détroit d'Ormuz, plutôt que l'une des deux autres options envisageables : une reprise des bombardements ou un retrait du conflit. Il aurait ordonné à ses conseillers de se préparer à cette possibilité, espérant toujours contraindre Téhéran à une capitulation nucléaire. Bilan et conséquences. La guerre au Moyen-Orient a fait à ce jour plus de 3 540 morts, selon le groupe de défense des droits HRANA, basé aux Etats-Unis.

En direct

08:20 - "Une réponse encore plus cinglante" en cas d'attaque, Téhéran met en garde Washington Le général de brigade Akrami-Nia, porte-parole de l'armée iranienne a déclaré ce mercredi 29 avril que Téhéran ne considère "pas la guerre comme terminée. Depuis le jour où les combats ont cessé et où, pour ainsi dire, un cessez-le-feu ou un silence sur le champ de bataille a été instauré, en raison de l’absence de confiance envers les États-Unis et nos ennemis, nous avons toujours, avec la même intensité que durant la guerre, mis à jour nos objectifs, complété la banque de cibles, poursuivi nos entraînements et tiré profit des expériences de guerre. C’est pourquoi, pour nous, la situation reste une situation de guerre", assure-t-il, des propos relayés par l'agence IRNA. Il poursuit : "la surveillance, l’observation et la préparation continue se poursuivent sans interruption. Je vous assure aujourd’hui, ainsi qu’à notre cher peuple, que si l’ennemi commet à nouveau une agression, il fera face à des outils, des méthodes et des domaines d’action nouveaux (...) Qu’ils sachent que s’ils commettent à nouveau une agression et menacent la sécurité de ce territoire, ils feront face à une réponse encore plus cinglante que par le passé", promettant une "réponse plus ferme et plus puissante à l’ennemi" en cas de nouvelle agression. 08:13 - Trump ordonne à ses assistants de se préparer à un blocus prolongé dans Ormuz Donald Trump a demandé à ses assistants de se préparer à un blocus prolongé du détroit d'Ormuz, dans une tentative "à haut risque" de forcer une capitulation nucléaire que Téhéran a longtemps refusé, indique le Wall Street Journal. Lors de récentes réunions, y compris une discussion ce lundi, le président américain a choisi de continuer à réduire l'économie iranienne et les exportations de pétrole à néant en empêchant l'expédition vers et depuis ses ports. Il a estimé que ses autres options - reporter le bombardement ou s'éloigner du conflit - faisaient courir plus de risques que le maintien du blocus, ont déclaré les responsables. 28/04/26 - 21:34 - Détroit d’Ormuz : Jean-Noël Barrot met en garde contre un blocage “perdant pour tous” Jean-Noël Barrot, a réagi sur X aux tensions autour du détroit d’Ormuz, estimant que son blocage “ne fait que des perdants”. Il appelle le Conseil de sécurité à ne pas détourner le regard de la situation des populations civiles dans la région, qu’il décrit comme les premières victimes de la guerre, ainsi que du peuple iranien, “pris en étau entre la répression et la menace d’une reprise des hostilités”. Le ministre conclut en affirmant que “tout cela a assez duré” et que “tout cela doit cesser”. 28/04/26 - 20:38 - Catherine Vautrin critique la stratégie militaire de Donald Trump au Moyen-Orient FIN DU DIRECT. Invitée sur le plateau de BFMTV mardi 28 avril, la ministre des Armées Catherine Vautrin a vivement réagi à l’escalade militaire au Moyen-Orient. Selon elle, le président américain Donald Trump "a pris une décision sans informer les membres de l’Otan" et aurait lancé le conflit "sans que nous connaissions les effets militaires recherchés". La ministre souligne ainsi l’inquiétude française face à une intervention jugée insuffisamment coordonnée entre alliés occidentaux, dans un contexte régional déjà extrêmement instable. Elle a également alerté sur la situation au Liban, estimant le pays "au bord de la guerre civile", tout en réaffirmant que l’Iran constitue "une menace pour le monde". Paris poursuit, selon elle, des discussions diplomatiques avec les autorités libanaises afin d’éviter une nouvelle déstabilisation majeure au Moyen-Orient.

La situation en Iran et au Liban

La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Mardi 21 février, Donald Trump a annoncé une extension du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran sans donner de nouvelle date butoir. De nouvelles négociations entre Washington et Téhéran sont donc envisagées mais aucune des deux parties n'a confirmé sa présence et une date certaine pour se mettre autour de la table.

"Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval et la prise en otage de l'économie mondiale", a dénoncé le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf. Le président de l'Iran affirme que "le blocus et les menaces" américaines étaient les "principaux obstacles à de véritables négociations". Autrement dit, que ce soit du côté américain ou dans le camp iranien, les déclarations n'incitent pas vraiment pas à l'optimise quant à la tenue de nouvelles négociations, avant un hypothétique plan de paix durable au Moyen-Orient.

Le nouveau plan de négociations proposé par l'Iran aux Etats-Unis

Lundi 27 avril, selon l'agence de presse des Corps des Gardiens de la Révolution iranienne Tasnim, les Iraniens ont transmis par l'intermédiaire du Pakistan un plan de négociations en trois phases aux Américains pour mettre fin à la guerre. Le premier point concerne un accord pour un cessez-le-feu total, avec une garantie que la guerre ne reprenne pas, ni en Iran ni au Liban. Si un accord est trouvé ici, les négociations pourront se tourner vers le deuxième point : la gestion du détroit d'Ormuz. "Une coordination sera mise en place avec la partie omanaise afin d'élaborer un nouveau régime juridique", écrit le média Tasnim. Enfin : le report des pourparlers autour du nucléaire iranien et de l’enrichissement d’uranium.

Quid des affrontements au Liban ? Tel-Aviv et Beyrouth tenaient jeudi 23 avril à Washington une nouvelle session de pourparlers au niveau des ambassadeurs. Le cessez-le-feu, dont une prolongation de trois semaines a justement été annoncée jeudi soir par Donald Trump après des discussions entre représentants israéliens et libanais à Washington, est déjà mis à rude épreuve.

De nouvelles frappes israéliennes ont visé dès le samedi soir au moins quatre localités du sud du Liban, a écrit l’agence officielle Ani, après des attaques qui avaient auparavant fait six morts selon les autorités libanaises. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné à l’armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban, à la suite de ce que l’armée a qualifié de série de violations du cessez-le-feu.