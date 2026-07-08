Guerre en Iran et au Liban : le conflit est-il relancé ?

Les États-Unis ont lancé mardi 7 juillet en soirée des "frappes puissantes" contre l'Iran en réponse à plusieurs attaques de navires survenues dans le détroit d'Ormuz, laissant craindre une reprise de la guerre en Iran et au Liban.

L'essentiel

La guerre en Iran peut-elle reprendre ? Une vingtaine de jours après la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, la tension monte d'un cran entre les deux pays. Mardi 7 juillet en soirée, Washington a lancé des "frappes puissantes" contre Téhéran "en riposte aux attaques iraniennes contre trois navires commerciaux qui transitaient par le détroit d'Ormuz", a fait savoir sur X le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Jugeant l'agression "injustifiée", le Centcom a déclaré vouloir "faire payer le prix fort" à l'Iran. Plus tôt ce mardi, les Américains avaient déjà rétabli les sanctions économiques visant le pétrole iranien, là encore pour protester contre certaines actions de Téhéran.

Une vingtaine de jours après la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, la tension monte d'un cran entre les deux pays. Mardi 7 juillet en soirée, Washington a lancé des "frappes puissantes" contre Téhéran "en riposte aux attaques iraniennes contre trois navires commerciaux qui transitaient par le détroit d'Ormuz", a fait savoir sur X le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Jugeant l'agression "injustifiée", le Centcom a déclaré vouloir "faire payer le prix fort" à l'Iran. Plus tôt ce mardi, les Américains avaient déjà rétabli les sanctions économiques visant le pétrole iranien, là encore pour protester contre certaines actions de Téhéran. Les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pourraient se durcir avec les récents événements. Les deux pays étaient pourtant parvenus à s'entendre sur une "feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de soixante jours". Mais les désaccords perdurent, en particulier sur le nucléaire.

pourraient se durcir avec les récents événements. Les deux pays étaient pourtant parvenus à s'entendre sur une "feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de soixante jours". Mais les désaccords perdurent, en particulier sur le nucléaire. Le détroit d'Ormuz est, plus que jamais, toujours au centre de ce conflit. Pour rappel, le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d’après le protocole d’accord.

est, plus que jamais, toujours au centre de ce conflit. Pour rappel, le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d’après le protocole d’accord. Au Liban, les forces israéliennes vont rester dans le sud du pays tant que le Hezbollah continuera d'être armé, a réaffirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Fin juin, Israël, le Liban et les États-Unis ont signé un accord-cadre visant à ouvrir la voie à "un cadre pour une paix et une sécurité durables", selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Mais l'armée israélienne avait annoncé peu après avoir mené des frappes visant des combattants présumés dans le sud du territoire libanais.

En direct

00:02 - L’armée américaine dénonce une "violation flagrante du cessez-le-feu" FIN DU DIRECT - Le commandement militaire américain au Moyen-Orient a vivement réagi après une attaque qu’il attribue à l’Iran. "L’agression iranienne était injustifiée, dangereuse et constituait une violation flagrante du cessez-le-feu", a dénoncé sur X le Centcom, qui évoque "trois navires commerciaux qui transitaient par le détroit d'Ormuz" pris pour cible par Téhéran. L’armée américaine affirme désormais vouloir "faire payer le prix fort" à l'Iran, dans un contexte de fortes tensions autour de l’application de la trêve. 07/07/26 - 23:49 - Une "série de frappes" américaines contre l'Iran Mardi soir, les États-Unis ont lancé des "frappes puissantes" contre l'Iran. "Les forces du Commandement central des États-Unis ont commencé à lancer une série de frappes puissantes contre l'Iran pour imposer des coûts lourds en raison de la prise pour cible et de l'attaque de navires commerciaux équipés d'équipages civils innocents dans une voie d'eau internationale", a annoncé sur X le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :