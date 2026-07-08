Guerre en Iran et au Liban : le conflit est-il relancé ?
Les États-Unis ont lancé mardi 7 juillet en soirée des "frappes puissantes" contre l'Iran en réponse à plusieurs attaques de navires survenues dans le détroit d'Ormuz, laissant craindre une reprise de la guerre en Iran et au Liban.
- La guerre en Iran peut-elle reprendre ? Une vingtaine de jours après la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, la tension monte d'un cran entre les deux pays. Mardi 7 juillet en soirée, Washington a lancé des "frappes puissantes" contre Téhéran "en riposte aux attaques iraniennes contre trois navires commerciaux qui transitaient par le détroit d'Ormuz", a fait savoir sur X le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Jugeant l'agression "injustifiée", le Centcom a déclaré vouloir "faire payer le prix fort" à l'Iran. Plus tôt ce mardi, les Américains avaient déjà rétabli les sanctions économiques visant le pétrole iranien, là encore pour protester contre certaines actions de Téhéran.
- Les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pourraient se durcir avec les récents événements. Les deux pays étaient pourtant parvenus à s'entendre sur une "feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de soixante jours". Mais les désaccords perdurent, en particulier sur le nucléaire.
- Le détroit d'Ormuz est, plus que jamais, toujours au centre de ce conflit. Pour rappel, le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d’après le protocole d’accord.
- Au Liban, les forces israéliennes vont rester dans le sud du pays tant que le Hezbollah continuera d'être armé, a réaffirmé le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Fin juin, Israël, le Liban et les États-Unis ont signé un accord-cadre visant à ouvrir la voie à "un cadre pour une paix et une sécurité durables", selon le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Mais l'armée israélienne avait annoncé peu après avoir mené des frappes visant des combattants présumés dans le sud du territoire libanais.
00:02 - L’armée américaine dénonce une "violation flagrante du cessez-le-feu"
FIN DU DIRECT - Le commandement militaire américain au Moyen-Orient a vivement réagi après une attaque qu’il attribue à l’Iran. "L’agression iranienne était injustifiée, dangereuse et constituait une violation flagrante du cessez-le-feu", a dénoncé sur X le Centcom, qui évoque "trois navires commerciaux qui transitaient par le détroit d'Ormuz" pris pour cible par Téhéran. L’armée américaine affirme désormais vouloir "faire payer le prix fort" à l'Iran, dans un contexte de fortes tensions autour de l’application de la trêve.
07/07/26 - 23:49 - Une "série de frappes" américaines contre l'Iran
Mardi soir, les États-Unis ont lancé des "frappes puissantes" contre l'Iran. "Les forces du Commandement central des États-Unis ont commencé à lancer une série de frappes puissantes contre l'Iran pour imposer des coûts lourds en raison de la prise pour cible et de l'attaque de navires commerciaux équipés d'équipages civils innocents dans une voie d'eau internationale", a annoncé sur X le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël
Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.
En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.
La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient
Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.
Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".
La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis
Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.
Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :
- La République islamique d’Iran et les Etats-Unis, ainsi que leurs alliés dans le conflit actuel, déclarent qu’à compter de la signature du présent protocole d’accord, la guerre prend fin immédiatement et définitivement sur tous les fronts, y compris au Liban. Ils s’engagent désormais à ne mener aucune action hostile l’un contre l’autre et à s’abstenir de toute menace ou usage de la force. L’accord final confirmera les dispositions du présent article ainsi que celles des autres articles.
- La République islamique d’Iran et les Etats-Unis s’engagent à respecter mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale et à ne pas s’ingérer dans leurs affaires intérieures respectives.
- La République islamique d’Iran et les Etats-Unis s’engagent à négocier et à conclure un accord final dans un délai maximal de soixante jours, prorogeable d’un commun accord.
- Dès la signature du présent protocole d’accord, les Etats-Unis lèveront le blocus naval, empêcheront toute entrave ou obstruction à l’encontre de la République islamique d’Iran et rétabliront, dans un délai maximal de trente jours, le trafic maritime à son niveau normal. Le trafic des navires devra être proportionnel au volume observé avant la guerre du côté iranien. Les Etats-Unis s’engagent également à retirer leurs forces des zones environnantes dans les trente jours suivant la conclusion de l’accord final.
- Dès la signature du présent protocole d’accord, la République islamique d’Iran prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer, dans un délai de trente jours, la reprise du trafic des navires marchands entre le golfe Persique et la mer d’Oman à son niveau d’avant-guerre, en tenant compte de la nécessité d’éliminer les obstacles techniques et de neutraliser les mines.
- Les Etats-Unis, avec leurs partenaires régionaux, s’engagent à élaborer un plan global, approuvé par les deux parties, pour la reconstruction et le développement économique de la République islamique d’Iran, avec un financement garanti d’au moins 300 milliards de dollars. Les modalités de mise en œuvre de ce plan, dans le cadre de l’accord final, seront définies dans un délai de soixante jours.
- Les Etats-Unis s’engagent à mettre fin, selon un calendrier à convenir dans l’accord final, à tous les types de sanctions visant actuellement la République islamique d’Iran, y compris les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, celles du conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ainsi que toutes les sanctions unilatérales américaines, primaires et secondaires.
- La République islamique d’Iran réaffirme qu’elle ne fabriquera jamais d’armes nucléaires. L’Iran et les Etats-Unis conviennent que le sort des matières enrichies ainsi que toutes les autres questions nucléaires convenues d’un commun accord, y compris les besoins nucléaires de l’Iran, seront traités de manière adéquate dans l’accord final. Celui-ci confirmera les dispositions du présent article.
- L’Iran et les Etats-Unis conviennent que, dans l’attente d’un accord final, le statu quo sera maintenu : l’Iran conservera son programme nucléaire dans son état actuel, tandis que les Etats-Unis n’imposeront pas de nouvelles sanctions et ne renforceront pas leurs forces dans la région.
- Les Etats-Unis s’engagent à ce que, dès la signature du présent protocole d’accord et jusqu’à la levée des sanctions, le département du Trésor américain accorde des dérogations autorisant les exportations de pétrole brut iranien, de produits pétrochimiques et de leurs dérivés, ainsi que tous les services connexes, notamment bancaires, d’assurance et de transport.
- Les Etats-Unis s’engagent, au fur et à mesure des progrès des négociations vers un accord final, à débloquer et rendre pleinement disponibles les fonds et actifs iraniens gelés ou restreints. Ces fonds, qu’ils soient conservés sur un compte principal ou transférés, pourront être utilisés pour tout paiement final déterminé par la Banque centrale de la République islamique d’Iran et seront intégralement disponibles. Les Etats-Unis s’engagent à délivrer toutes les autorisations et licences nécessaires à cette fin.
- L’Iran et les Etats-Unis conviennent de mettre en place un mécanisme de mise en œuvre chargé de superviser l’application effective de l’accord final et le respect futur de ses engagements.
- Après la signature du présent protocole d’accord, et après réception de garanties concernant le début de la mise en œuvre des articles 4, 5, 10 et 11, ainsi que la poursuite de leur application, l’Iran et les Etats-Unis engageront des négociations sur l’accord final uniquement pour les articles restant à régler.
- L’accord final sera approuvé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies.