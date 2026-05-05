Guerre en Iran et au Liban : le fiasco de Trump franchit une nouvelle étape

L'opération lancée par les États-Unis de Donald Trump pour débloquer la situation dans le détroit d'Ormuz s'avère très difficile, le prix du pétrole monte.

L'essentiel

La guerre en Iran est dans son 67e jour ce mardi 5 mai 2026. L'opération "Project Freedom", qui a pour vocation de libérer les navires commerciaux qui y sont immobilisés et de fluidifier la navigation a débuté hier. L'objectif est d'un passage de 120 bâtiments par jour, comme avant la guerre, paraît inimaginable, seulement deux ont pu passer hier, alors que des moyens énormes ont été déployés : des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs et 15 000 militaires. Les États-Unis ont déclaré avoir détruit six embarcations iraniennes, une allégation également démentie par l'Iran.

Le commandant en chef américain au Moyen-Orient a parlé de "succès", mais les analystes indépendants se montrent plus circonspects, pointant un risque d'impasse. Preuve que le fiasco franchit une nouvelle étape : le prix du pétrole a augmenté et les cours boursiers ont chuté. Le prix moyen de l'essence aux États-Unis pourrait atteindre 5 dollars le gallon si le détroit reste fermé, a déclaré un expert du marché pétrolier à CNN.

est dans son 67e jour ce mardi 5 mai 2026. L'opération "Project Freedom", qui a pour vocation de libérer les navires commerciaux qui y sont immobilisés et de fluidifier la navigation a débuté hier. L'objectif est d'un passage de 120 bâtiments par jour, comme avant la guerre, paraît inimaginable, seulement deux ont pu passer hier, alors que des moyens énormes ont été déployés : des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs et 15 000 militaires. Les États-Unis ont déclaré avoir détruit six embarcations iraniennes, une allégation également démentie par l'Iran. Le commandant en chef américain au Moyen-Orient a parlé de "succès", mais les analystes indépendants se montrent plus circonspects, pointant un risque d'impasse. Preuve que le fiasco franchit une nouvelle étape : le prix du pétrole a augmenté et les cours boursiers ont chuté. Le prix moyen de l'essence aux États-Unis pourrait atteindre 5 dollars le gallon si le détroit reste fermé, a déclaré un expert du marché pétrolier à CNN. Au Liban , le cessez-le-feu est toujours fragile. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud du Liban. L'État hébreu a d'ailleurs émis un nouvel ordre d'évacuation pour plusieurs villages de cette partie du territoire libanais. De plus, Israël a approuvé un contrat de plusieurs milliards d’euros avec les États-Unis pour l’acquisition de deux nouveaux escadrons de chasseurs-bombardiers, qui va, selon le premier ministre Benjamin Netanyahou, renforcer la "supériorité aérienne écrasante" du pays.

, le cessez-le-feu est toujours fragile. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud du Liban. L'État hébreu a d'ailleurs émis un nouvel ordre d'évacuation pour plusieurs villages de cette partie du territoire libanais. De plus, Israël a approuvé un contrat de plusieurs milliards d’euros avec les États-Unis pour l’acquisition de deux nouveaux escadrons de chasseurs-bombardiers, qui va, selon le premier ministre Benjamin Netanyahou, renforcer la "supériorité aérienne écrasante" du pays. Des négociations secrètes se poursuivent sur le plan de paix de Téhéran . Le ministère des Affaires étrangères iranien a fait savoir que les propositions du régime des mollahs avait fait l'objet d'une réponse étayée des États-Unis et qu'elle est actuellement à l'étude par Téhéran. ( voir les détails ).

. Le ministère des Affaires étrangères iranien a fait savoir que les propositions du régime des mollahs avait fait l'objet d'une réponse étayée des États-Unis et qu'elle est actuellement à l'étude par Téhéran. ( ). Bilan et conséquences. Le détroit d'Ormuz - par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole - se retrouve toujours bloqué et soumis à des droits de passage à l'initiative de Téhéran. Selon le groupe de défense des droits HRANA, basé aux États-Unis, le conflit au Moyen-Orient a provoqué la mort de 3 500 personnes. Au Liban, pas moins de 2 696 victimes sont recensées et 8 264 blessés, d'après le ministère de la Santé libanais.

En direct

08:56 - L'Inde fait part de son indignation et de sa lassitude L'Inde, comme la plupart des pays occidentaux hier soir, a qualifié d'"inacceptable" l' attaque iranienne perpétrée contre un important port pétrolier des Émirats arabes unis, qui a fait trois blessés parmi ses ressortissants. Téhéran parle d'une erreur et assure que le pays voisin n'était pas visé. "Nous demandons la cessation immédiate de ces hostilités et du ciblage des infrastructures civiles et des civils innocents", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, qui pointe aussi la responsabilité des Etats-Unis dans cette impasse : "Nous appelons également à la libre circulation et au commerce sans entrave dans le détroit d’Ormuz, conformément au droit international". 08:46 - L'opération de Trump dans le détroit ne rassure pas les géants de la marine marchande L'opération militaire des Etats-Unis pour protéger les navires dans le détroit d'Ormuz a déclenché de nouvelles violences dans le Golfe, les entreprises du secteur maritime restent extrêmement prudents quant à la traversée promise par Donald Trump. "Le détroit reste extrêmement dangereux et je m’attends à ce que la plupart des navires continuent d’éviter le transit jusqu’à ce que les deux parties parviennent à un accord plus concret", a déclaré Tim Huxley, président de Mandarin Shipping, dont les propos sont rapportés par CNN. "Il faudra peut-être du temps pour que les déclarations politiques et les initiatives militaires se traduisent par des conditions d'exploitation sûres et viables pour les navires et leurs équipages dans des eaux encombrées et contestées", a ajouté Angad Banga, PDG de The Caravel Group, qui gère la deuxième plus grande société de gestion de navires au monde. Et ceci en cas d'accord à ce stade improbable entre l'Iran et les Etats-Unis. 08:41 - Un navire ayant pris feu dans le détroit d'Ormuz bientôt à l'abri Le navire de la Corée du Sud qui a pris feu hier après une explosion dans le détroit d'Ormuz sera remorqué vers un port voisin pour y être inspecté et réparé, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères. Séoul a indiqué par ailleurs que des enquêtes seront menées pour déterminer la cause exacte de l'incendie après le remorquage du navire. Hier, le bâtiment commercial transportait 24 membres d'équipage, dont six Sud-Coréens, et aucun blessé n'a été signalé. 08:33 - Trump dans l'impasse, de nouvelles menaces contre l'Iran Intérrogé sur la fin possible du cessez-le-feu avec l'Iran et le Hezbollah au Liban, Donald Trump a refusé de se prononcer sur le maintien de la trêve entre après des échanges de tirs dans le détroit d’Ormuz. L'opération lancée hier s'avère plus lente que prévue et les forces engagées dans le détroit doivent composer avec des ripostes iraniennes. Les Émirats arabes unis, alliés des États-Unis, ont d'ailleurs déclaré que leur défense aérienne avait intercepté 19 missiles et drones iraniens et qu’une attaque de drone avait provoqué un incendie dans un important port pétrolier. Trump a averti les forces iraniennes qu’elles seraient "anéanties" si elles tentaient de cibler des navires américains dans le détroit ou le golfe Persique. Un risque d'intensification du conflit est réel. 04/05/26 - 22:19 - Donald Trump "pense" que les prix du carburant "vont rapidement" chuter FIN DU DIRECT - Le président américain s'est exprimé depuis la Maison-Blanche ce lundi soir. Après avoir assuré que les dirigeants iraniens ont été "éliminés" et que tout va très bien" en Iran, il a assuré penser que les prix du carburant "vont chuter rapidement". 04/05/26 - 21:01 - Lecornu annonce que le "surplus de recettes" sur les carburants ne sera pas "conservé" par l'État Lundi soir, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a déclaré que "la crise énergétique liée à la guerre en Iran ne doit enrichir personne" et que l'État compte bien jouer la transparence en publiant tous les 10 jours ce que rapportent les taxes sur les carburants. Constatant une hausse des recettes sur mars-avril par rapport à l'an passé, Sébastien Lecornu a affirmé que le surplus de recettes ne sera pas "conservé" par l’État, mais "financera intégralement les 380 millions d'euros d’aides déjà annoncées".

La situation en Iran et au Liban

La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Mardi 21 février, Donald Trump a annoncé une extension du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran sans donner de nouvelle date butoir. De nouvelles négociations entre Washington et Téhéran sont donc envisagées mais aucune des deux parties n'a confirmé sa présence et une date certaine pour se mettre autour de la table.

"Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval et la prise en otage de l'économie mondiale", a dénoncé le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf. Le président de l'Iran affirme que "le blocus et les menaces" américaines étaient les "principaux obstacles à de véritables négociations". Autrement dit, que ce soit du côté américain ou dans le camp iranien, les déclarations n'incitent pas vraiment pas à l'optimise quant à la tenue de nouvelles négociations, avant un hypothétique plan de paix durable au Moyen-Orient.

Lundi 27 avril, selon l'agence de presse des Corps des Gardiens de la Révolution iranienne Tasnim, les Iraniens ont transmis par l'intermédiaire du Pakistan un plan de négociations en trois phases aux Américains pour mettre fin à la guerre.

Le premier point concerne un accord pour un cessez-le-feu total, avec une garantie que la guerre ne reprenne pas, ni en Iran ni au Liban, selon la chaîne publique israélienne Kan. Sur cette première étape, l'Iran s’engage à déminer le port d'Ormuz, en échange de la levée du blocus américain des ports iraniens et du retrait de l'armée américaine.

Si un accord est trouvé ici, les négociations pourront se tourner vers le deuxième point : la gestion du détroit d'Ormuz. "Une coordination sera mise en place avec la partie omanaise afin d'élaborer un nouveau régime juridique", écrit le média Tasnim. Cette phase acterait aussi l'arrêt de l'enrichissement d'uranium iranien pendant 15 ans, puis une limite à 3,6% sans accumulation, avec dilution et exportation de l'uranium déjà enrichi. En échange, l'Iran obtiendrait une levée progressive des sanctions économiques. Enfin, la troisième phase lancerait une concertation régionale sur la sécurité de toute la région pour stabiliser les relations et figer un cadre restrictif sur le nucléaire iranien.

Quid des affrontements au Liban ? Tel-Aviv et Beyrouth tenaient jeudi 23 avril à Washington une nouvelle session de pourparlers au niveau des ambassadeurs. Le cessez-le-feu, dont une prolongation de trois semaines a justement été annoncée le 30 avril par Donald Trump après des discussions entre représentants israéliens et libanais à Washington, est déjà mis à rude épreuve.

De nouvelles frappes israéliennes ont visé dès le samedi soir au moins quatre localités du sud du Liban, a écrit l’agence officielle Ani, après des attaques qui avaient auparavant fait six morts selon les autorités libanaises. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné à l’armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban, à la suite de ce que l’armée a qualifié de série de violations du cessez-le-feu.