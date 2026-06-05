Guerre en Iran et au Liban : le Hezbollah refuse la paix, l'armée israélienne promet des représailles

Le Hezbollah a rejeté l'accord de cessez-le-feu au Liban annoncé la veille à Washington et poses ses conditions en vue d'un accord. De son côté, Tsahal annonce viser le mouvement pro-iranien dans trois localités du sud du Liban.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran vit son 97e jour ce vendredi 5 juin 2026. Désormais, Donald Trump apparaît dans une position inconfortable : la Chambre des représentants a adopté un texte ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran. "Il est temps de mettre fin à cette guerre illégale et profondément impopulaire", indique le texte. Si les conséquences sont pour l'instant limitées, quatre députés républicains ont toutefois décidé de jeter l'éponge.

vit son 97e jour ce vendredi 5 juin 2026. Désormais, Donald Trump apparaît dans une position inconfortable : la Chambre des représentants a adopté un texte ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran. "Il est temps de mettre fin à cette guerre illégale et profondément impopulaire", indique le texte. Si les conséquences sont pour l'instant limitées, quatre députés républicains ont toutefois décidé de jeter l'éponge. La guerre entre Israël et le Liban devrait se poursuivre. Le Hezbollah a rejeté jeudi l’accord de cessez-le-feu au Liban annoncé la veille à Washington, réclamant un retrait total des forces israéliennes et menaçant le nord d’Israël de nouvelles attaques. " Le cessez-le-feu doit être global, sans dissocier le sud du reste du pays, et sans liberté de tuer pour l’ennemi au Liban", a déclaré Cheikh Qassem, secrétaire général du Hezbollah. L’armée israélienne, elle, a annoncé vendredi qu’elle allait viser le mouvement pro-iranien Hezbollah dans trois localités du sud du Liban et appelé la population de ces villages au nord du fleuve Litani à évacuer. Une décision qui pourrait s'apparenter à une réplique face au rejet du Hezbollah concernant l'accord de cessez-le-feu. Dans la matinée, Tsahal a annoncé avoir "éliminé" Abed Harb, un commandant du Hezbollah.

devrait se poursuivre. Le Hezbollah a L’armée israélienne, elle, a annoncé vendredi qu’elle allait viser le mouvement pro-iranien Hezbollah dans trois localités du sud du Liban et appelé la population de ces villages au nord du fleuve Litani à évacuer. Une décision qui pourrait s'apparenter à une réplique face au rejet du Hezbollah concernant l'accord de cessez-le-feu. Dans la matinée, Tsahal a annoncé avoir "éliminé" Abed Harb, un commandant du Hezbollah. Les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran se poursuivent mais patinent. Donald Trump a déclaré jeudi que Washington n’avait pas besoin d’un accord avec l’Iran pour se procurer de l’uranium enrichi provenant de ce pays. " Nous pourrions en obtenir dès maintenant. Je ne pense pas qu’ils pourraient nous en empêcher si nous le voulions, mais il n’y a aucune raison de le faire", a-t-il lancé depuis le Bureau ovale. Cette semaine, le président américain se voulait optimiste et évoquait une issue des discussions "ce week-end". De son côté, l'Iran ne voit "aucun progrès tangible" dans ses échanges avec Washington.

se poursuivent mais patinent. Donald Trump a déclaré jeudi que Washington n’avait pas besoin d’un accord avec l’Iran pour se procurer de l’uranium enrichi provenant de ce pays. " président américain échanges Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage. Il assure "contrôler le trafic et la navigation" grâce à un dispositif coordonné avec Oman. En outre, le Royaume-Uni et la France ont finalisé la planification opérationnelle pour une mission de déminage dans le détroit d’Ormuz. Selon BFMTV, le commandant opérationnel de la mission sera français.

En direct

11:20 - Tsahal assure avoir "éliminé" un responsable du Hezbollah L'armée israélienne annonce avoir "éliminé" Abed Harb, un commandant du Hezbollah responsable, selon Tsahal, de "nombreuses attaques" contre des soldats israéliens. "Son unité était chargée de l'assemblage d'explosifs destinés à blesser les soldats de Tsahal au Sud-Liban", précise l'armée israélienne sur le réseau social X. ELIMINATED: Abed Harb, the commander of Hezbollahs Engineering Unit



Harbs unit was responsible for assembling explosives intended to harm IDF soldiers in southern Lebanon. He was a senior commander within Hezbollah & was responsible for numerous attacks against IDF soldiers, — Israel Defense Forces (@IDF) June 5, 2026 09:50 - Tsahal va viser le mouvement pro-iranien Hezbollah Ce vendredi 5 juin 2026, l’armée israélienne a annoncé qu’elle allait viser le mouvement pro-iranien Hezbollah dans trois localités du sud du Liban et appelé la population de ces villages au nord du fleuve Litani à évacuer. L’appel à évacuer concerne les villages d’Arqoun, Aarnaya, et Kfar Fila, à une quarantaine de kilomètres au sud de Beyrouth, selon le message publié par le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l’armée israélienne. Une décision forte qui intervient au lendemain de la décision du Hezbollah de refuser l’accord de cessez-le-feu au Liban. Le Hezbollah, lui, a posé ses conditions en vue d'un potentiel cessez-le-feu : un retrait total des forces israéliennes du sud du pays.

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Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".