Guerre en Iran et au Liban : les estimations de Trump sur les réserves de missiles de Téhéran

Le président américain Donald Trump estime que l'Iran a encore "21 à 22%" de son stock de missiles alors que les tensions au Moyen-Orient restent fortes, samedi 6 juin.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran approche la barre des 100 jours. Le conflit a débuté il y a plus de trois mois. Et selon Donald Trump, Téhéran possède encore 21 à 22% de son stock de missiles. Début mai, le président américain estimait que les Iraniens avaient une réserve inférieure à 20%. L’armée américaine a annoncé vendredi avoir mené des frappes contre des installations de radars en Iran. Selon elle, Téhéran a tiré plusieurs missiles sur le Koweït et Bahreïn, qui a dénoncé une "agression flagrante". Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir attaqué samedi des "bases ennemies" dans la région.

approche la barre des 100 jours. Le conflit a débuté il y a plus de trois mois. Et selon Donald Trump, Téhéran possède encore 21 à 22% de son stock de missiles. Début mai, le président américain estimait que les Iraniens avaient une réserve inférieure à 20%. L’armée américaine a annoncé vendredi avoir mené des frappes contre des installations de radars en Iran. Selon elle, Téhéran a tiré plusieurs missiles sur le Koweït et Bahreïn, qui a dénoncé une "agression flagrante". Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir attaqué samedi des "bases ennemies" dans la région. La guerre entre Israël et le Liban continue malgré l’accord de cessez-le-feu entre les deux pays, toujours rejeté par le Hezbollah. Ce samedi 6 juin, l’armée libanaise a annoncé la mort de plusieurs militaires dans le sud du pays à la suite d’une "attaque israélienne brutale". Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a lancé un appel au président libanais Joseph Aoun. Ce dernier a récemment demandé à Téhéran d’arrêter d’intervenir dans les affaires du Liban. Abbas Araghchi a réclamé à Joseph Aoun de "sauver le Liban" de son "véritable ennemi", Israël.

continue malgré l’accord de cessez-le-feu entre les deux pays, toujours rejeté par le Hezbollah. Ce samedi 6 juin, l’armée libanaise a annoncé la mort de plusieurs militaires dans le sud du pays à la suite d’une "attaque israélienne brutale". Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a lancé un appel au président libanais Joseph Aoun. Ce dernier a récemment demandé à Téhéran d’arrêter d’intervenir dans les affaires du Liban. Abbas Araghchi a réclamé à Joseph Aoun de "sauver le Liban" de son "véritable ennemi", Israël. Les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran sont toujours au point mort. Pourtant, Donald Trump a récemment fait part de son optimisme. Le président américain a évoqué une possible fin des discussions "ce week-end". Mais Téhéran et Washington n'avaient pas la même opinion. L'Iran n'a vu "aucun progrès tangible" dans ses échanges avec les États-Unis.

sont toujours au point mort. Pourtant, Donald Trump a récemment fait part de son optimisme. Le président américain a évoqué une possible fin des discussions "ce week-end". Mais Téhéran et Washington n'avaient pas la même opinion. L'Iran n'a vu "aucun progrès tangible" dans ses échanges avec les États-Unis. Le détroit d'Ormuz reste bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage. Il assure "contrôler le trafic et la navigation" grâce à un dispositif coordonné avec Oman. En outre, le Royaume-Uni et la France ont finalisé la planification opérationnelle pour une mission de déminage dans le détroit d’Ormuz. Selon BFMTV, le commandant opérationnel de la mission sera français.

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09:40 - "21 à 22%" de missiles restants : ce que dit Donald Trump sur les réserves iraniennes Les pronostics de Donald Trump ? Le président américain a affirmé dans une interview à la chaîne NBC que l'Iran avait encore "21 à 22%" de ses missiles. "Ils ont quelques missiles, ils ont quelques drones. Je dirais en pourcentage peut-être 21, 22% de leurs missiles. C’est beaucoup de missiles, mais ce n’est pas ce que c’était lorsque nous avons lancé notre première attaque", a souligné le locataire de la Maison-Blanche. Début mai, Donald Trump avait fait une estimation inférieure, expliquant que Téhéran avait encore "18 à 19%" de son stock de missiles. 09:27 - Une frappe israélienne à l'origine de la mort de plusieurs militaires, selon l'armée libanaise L'armée libanaise annonce la mort, samedi 6 juin, de "plusieurs militaires, dont un officier", tués par une nouvelle frappe israélienne dans le sud du pays . Selon elle, cette "attaque israélienne brutale a ciblé un de ses véhicules sur la route reliant Al-Khaldiya à Nabatiyé". 09:10 - Les États-Unis affirment que l'Iran a tiré plusieurs missiles contre le Koweït et Bahrein Les tensions dans le Moyen-Orient restent fortes, samedi 6 juin, plus de trois mois après le début de la guerre. Selon l'armée américaine, l'Iran a ciblé, via l'envoi de sept missiles, le Koweït et Bahreïn, qui a dénoncé une "agression flagrante". D'après les États-Unis, six missiles ont été interceptés et le dernier "n'a pas atteint sa cible prévue". 05/06/26 - 22:34 - "Il s’agit du peuple libanais, pas du peuple de Naïm Qassem" : le président libanais s'adresse au Hezbollah FIN DU DIRECT - "Le Hezbollah doit comprendre qu’il [n’y a pas] d’autre solution que de s’asseoir et de parler, pas d’autre moyen [...] de sauver ce qu’il reste sauf à travers la négociation et la diplomatie", a expliqué le président libanais Joseph Aoun dans un entretien diffusé ce vendredi. Et alors que le chef du Hezbollah avait rejeté jeudi l'accord avec Israël, Joseph Aoun a insisté : "Il s’agit du peuple libanais, pas du peuple de Naïm Qassem. La majorité du peuple libanais en a assez de la guerre !"

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Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".