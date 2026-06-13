Guerre en Iran et au Liban : les États-Unis abattent plusieurs drones, mais Trump et Téhéran laissent espérer un accord

La guerre en Iran a donné lieu à de nouvelles escarmouches, mais un accord entre ainsi qu'une réouverture du détroit d'Ormuz restent envisagés. Au Liban, les combats continuent.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran serait-elle sur le point de se terminer ? Possible, selon un haut responsable américain, qui estimait vendredi la probabilité d'un accord à 80-85%. En parallèle, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est réjouit de la signature imminente d'un accord alors que Téhéran affirme avoir "gagné la guerre". l'Iran a cependant évoqué pour la première fois la destruction de son uranium enrichi. Malgré ces déclarations qui semblent aller vers la paix, les États-Unis ont annoncé avoir abattu des drones iraniens près du détroit d'Ormuz dans la nuit de vendredi à samedi.

serait-elle sur le point de se terminer ? Possible, selon un haut responsable américain, qui estimait vendredi la probabilité d'un accord à 80-85%. En parallèle, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est réjouit de la signature imminente d'un accord alors que Téhéran affirme avoir "gagné la guerre". l'Iran a cependant évoqué pour la première fois la destruction de son uranium enrichi. Malgré ces déclarations qui semblent aller vers la paix, les États-Unis ont annoncé avoir abattu des drones iraniens près du détroit d'Ormuz dans la nuit de vendredi à samedi. Au Liban , l’armée israélienne poursuit son avancée dans le sud du pays et se frotte au Hezbollah. Vendredi soir, Téhéran a de son côté annoncé que le Liban faisait partie de l'accord qui pourrait être prochainement validé avec Washington. En parallèle, un convoi humanitaire du Vatican qui se dirigeait vers des villages chrétiens du sud a été intercepté par l’armée israélienne et contraint de rebrousser chemin.

, l’armée israélienne poursuit son avancée dans le sud du pays et se frotte au Hezbollah. Vendredi soir, Téhéran a de son côté annoncé que le Liban faisait partie de l'accord qui pourrait être prochainement validé avec Washington. En parallèle, un convoi humanitaire du Vatican qui se dirigeait vers des villages chrétiens du sud a été intercepté par l’armée israélienne et contraint de rebrousser chemin. Le détroit d'Ormuz débloqué bientôt ? Si les gardiens de la révolution iraniens avaient tout d'abord annoncé sa fermeture "jusqu’à nouvel ordre", le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé vendredi soir qu'une déclaration concernant le contrôle futur du détroit d'Ormuz devrait être publiée « prochainement », ajoutant que le régime ne percevrait plus de péages, mais des « frais de service » pour le transit.

En direct

10:50 - Que pourrait contenir un accord entre les États-Unis et l'Iran ? Selon l'agence Mehr News, liée au régime iranien, un accord entre Washington et Téhéran pourrait comprendre un arrêt des combats sur tous les fronts, Liban inclus, l'engagement des États-Unis à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Iran, la levée du blocus naval et la réouverture du détroit d'Ormuz dans un délai d'un mois, un plan de reconstruction par Washington et ses alliés d'un montant d'au moins 300 milliards de dollars, une période de négociations de 60 jours pour parvenir à un accord définitif sur le nucléaire et l'engagement de l'Iran à ne pas produire d'armes nucléaires, ainsi que le déblocage de 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés. 09:32 - Un conseiller de Téhéran affirme que les États-Unis auraient accepté des débloquer les avoirs gelés de l'Iran Mohsen Rezaei, conseiller militaire du Guide suprême iranien, a affirmé que le président des États-Unis avait discrètement accepté de débloquer une partie des avoirs gelés de l'Iran, estimés au total à 24 milliards de dollars, selon CNN. Cette déclaration a toutefois été fermement démentie par le vice-président JD Vance, qui rejette ces "fausses informations" et rappelle que Téhéran n'obtiendra d'avantages économiques qu'en respectant ses obligations. 08:58 - Les États-Unis indiquent avoir abattu des drones iraniens près du détroit d'Ormuz L'armée américaine a annoncé avoir abattu plusieurs drones d'attaque iraniens près du détroit d'Ormuz dans la nuit de vendredi à samedi. Selon le commandement central américain, l'Iran a lancé plusieurs drones d'attaque visant à perturber le trafic maritime. Washington a déclaré que malgré cette opération, "le corridor commercial international reste ouvert au transit". Iran launched multiple one-way attack drones in an attempt to strike commercial ships transiting the Strait of Hormuz. U.S. forces have downed all of them in recent hours as traffic flow through the strait continues unimpeded. The international trade corridor remains open for — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 13, 2026 12/06/26 - 23:35 - Le protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis signé "à distance" ? FIN DU DIRECT - C'est ce qu'affirme ce vendredi soir l'Iran. "Dès que les dernières étapes de nos négociations seront achevées, cet accord sera signé et annoncé. La signature se fera dans un premier temps par voie numérique. Chaque partie signera à distance. Ensuite, il sera annoncé que ce protocole d’accord a été signé par les deux parties", a précisément fait savoir le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui a bon espoir que cela arrive "dans les prochains jours". La veille, Donald Trump avait émis une autre hypothèse selon laquelle la signature pourrait avoir lieu "en Europe". 12/06/26 - 23:12 - L'Iran parle également de détruire son uranium enrichi Jusqu'à présent, les États-Unis avançaient régulièrement que Téhéran n'aurait d'autre choix pour obtenir la paix que de détruire son uranium enrichi. L'Iran en revanche se montrait plutôt opposé à cette idée. Mais ce vendredi soir, alors que l'accord de paix semble imminent, Téhéran a à son tour mentionné son uranium enrichi en affirmant que la seule solution était, à ce jour, de diluer les stocks sur son sol.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".