Guerre en Iran et au Liban : les négociations au point mort, le cessez-le-feu ne tient plus qu'à un fil

L'Iran dit avoir visé une base américaine en réponse aux frappes des Etats-Unis autour du détroit d'Ormuz. Dans ces conditions, l'espoir d'un accord de paix s'éloigne alors que les négociations patinent comme rarement.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran se poursuit ce jeudi 28 mai 2026. L’armée américaine a abattu, au cours de la nuit, quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud de l’Iran, lors d’actions "mesurées, uniquement défensives", selon un responsable américain cité par l’Agence France-Presse (AFP). Si ces frappes se confirment, il s’agirait alors des affrontements les plus graves depuis le début du cessez-le-feu, le 8 avril. Les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé, eux, avoir visé une base américaine en représailles, selon la télévision d’Etat IRIB. L’armée du Koweït avait fait savoir, un peu plus tôt, qu’elle était en train de repousser "des attaques de missiles et drones ennemis".

se poursuit ce jeudi 28 mai 2026. L’armée américaine a abattu, au cours de la nuit, quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud de l’Iran, lors d’actions "mesurées, uniquement défensives", selon un responsable américain cité par l’Agence France-Presse (AFP). Si ces frappes se confirment, il s’agirait alors des affrontements les plus graves depuis le début du cessez-le-feu, le 8 avril. Les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé, eux, avoir visé une base américaine en représailles, selon la télévision d’Etat IRIB. L’armée du Koweït avait fait savoir, un peu plus tôt, qu’elle était en train de repousser "des attaques de missiles et drones ennemis". Les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran se poursuivent. Mercredi, les médias iraniens ont diffusé une version initiale non officielle du "cadre en 14 points" de l’accord en cours de négociation avec les Etats-Unis prévoyant le fin du blocus américain sur le port iranien et la réouverture du détroit d'Ormur par l'Iran qui en conserverait le contrôle avec Oman. Washington a cependant réfuté ces informations dénonçant une "totale invention". Donald Trump n'est "pas satisfait" pour l’instant des propositions de l’Iran en vue d’un accord mettant fin à la guerre, sans donner davantage de précisions sur les négociations en cours qui semblent au point mort.

pour mettre fin à la guerre en Iran se poursuivent. Mercredi, les médias iraniens ont diffusé une version initiale non officielle du "cadre en 14 points" de l’accord en cours de négociation avec les Etats-Unis prévoyant le fin du blocus américain sur le port iranien et la réouverture du détroit d'Ormur par l'Iran qui en conserverait le contrôle avec Oman. Washington a cependant réfuté ces informations dénonçant une "totale invention". Donald Trump n'est "pas satisfait" pour l’instant des propositions de l’Iran en vue d’un accord mettant fin à la guerre, sans donner davantage de précisions sur les négociations en cours qui semblent au point mort. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage. Ce jeudi, les forces iraniennes ont tiré sur quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz, a rapporté la télévision d’Etat (IRIB).

est toujours bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage. Ce jeudi, les forces iraniennes ont tiré sur quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz, a rapporté la télévision d’Etat (IRIB). La guerre entre Israël et le Liban continue en dépit du cessez-le-feu. Tôt ce jeudi, l’armée israélienne a appelé à l’évacuation de plusieurs bâtiments de la ville de Tyr et leurs environs dans le sud du Liban, avant des opérations prévues contre le Hezbollah pro-iranien. Enfin, elle a a déclaré avoir "frappé deux terroristes importants du Hamas dans le nord de la bande de Gaza", au lendemain de la mort du nouveau chef de la branche armée du Hamas, visé la veille par une frappe à Gaza.

En direct

09:58 - "Oman se comportera comme tout le monde, ou nous devrons les faire exploser", lance Trump En tant que président, Donald Trump a dressé une liste de pays qu'il a menacé d'attaquer. Trump a ajouté une nouvelle entrée à cette liste mercredi, menaçant de frapper Oman s'il essaie de contrôler le détroit d'Ormuz avec l'Iran. "Oman se comportera comme tout le monde, ou nous devrons les faire exploser", a-t-il déclaré, indique CNN. 09:26 - Il n’est dans l’intérêt "de personne" que la guerre se poursuive La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas a estimé ce jeudi qu’il n’était dans l’intérêt "de personne" que la guerre entre l’Iran et les États-Unis se poursuive. "Ils se trouvent, à ce moment même, dans cette zone très dangereuse entre la guerre et la paix, et il n’est dans l’intérêt de personne que cette guerre continue", a-t-elle déclaré lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Limassol, sur l’île de Chypre. 09:05 - Une soldate israélienne tuée par un drone explosif du Hezbollah L’armée israélienne a annoncé ce jeudi qu’une de ses soldates avait été tuée la veille par un drone explosif du Hezbollah près de la frontière avec le Liban, portant à 24 le nombre de morts dans ses rangs depuis le début de mars. La sergente Rotem Yanaï, 20 ans, "est tombée durant une opération militaire dans le nord d’Israël", a rapporté l’armée dans un court communiqué. Elle a été tuée par un drone explosif du Hezbollah, a précisé une porte-parole de l’armée à l’AFP. Au total, 24 Israéliens ont été tués, dont 23 soldats et un contractuel civil, depuis la reprise des hostilités avec le Hezbollah soutenu par l’Iran, au début de mars. 08:52 - Après les frappes américaines, les représailles iraniennes Les Etats-Unis ont abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays dans la nuit de mercredi à jeudi, la deuxième opération américaine de ce type cette semaine. Quatre drones d’attaque qui représentaient une "menace autour du détroit d’Ormuz" ont été abattus, a affirmé un responsable américain, ajoutant que l’armée américaine avait aussi frappé "une station de contrôle au sol à Bandar Abbas qui menaçait de lancer un cinquième drone". "Ces actions étaient mesurées, uniquement défensives et menées avec l’intention de maintenir le cessez-le feu", a affirmé ce responsable sous le couvert de l’anonymat. Les gardiens de la révolution iraniens, eux, ont annoncé ce jeudi avoir visé une base américaine en représailles aux frappes menées plus tôt par les Etats-Unis dans le sud du pays, selon la télévision d’Etat IRIB. L’armée du Koweït avait fait savoir, un peu plus tôt, qu’elle était en train de repousser "des attaques de missiles et drones ennemis".

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".