Guerre en Iran et au Liban : les négociations dans l'impasse malgré des signaux contradictoires

Le vice-président américain assure que "beaucoup de progrès" ont été faits en vue d'un accord de paix en Iran et espère que ce dernier sera approuvé par Donald Trump le moment venu, mais Téhéran nie avoir transmis un accord au médiateur pakistanais.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran se poursuit ce samedi 30 mai après une nouvelle montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran. Les échanges de frappes continuent dans un climat d’incertitude diplomatique, alors que les négociations de cessez-le-feu restent fragiles.

se poursuit ce samedi 30 mai après une nouvelle montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran. Les échanges de frappes continuent dans un climat d’incertitude diplomatique, alors que les négociations de cessez-le-feu restent fragiles. Les États-Unis affirment désormais être "tout à fait capables de reprendre les hostilités" si nécessaire, selon le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, qui assure que les capacités militaires américaines sont intactes et prêtes à être réengagées.

désormais être "tout à fait capables de reprendre les hostilités" si nécessaire, selon le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, qui assure que les capacités militaires américaines sont intactes et prêtes à être réengagées. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage. Ce jeudi, les forces iraniennes ont tiré sur quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz, a rapporté la télévision d’État (IRIB).

est toujours bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage. Ce jeudi, les forces iraniennes ont tiré sur quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d’Ormuz, a rapporté la télévision d’État (IRIB). La guerre entre Israël et le Liban continue en dépit du cessez-le-feu. Tôt ce jeudi, l’armée israélienne a appelé à l’évacuation de plusieurs bâtiments de la ville de Tyr et leurs environs dans le sud du Liban, avant des opérations prévues contre le Hezbollah pro-iranien. Enfin, elle a déclaré avoir "frappé deux terroristes importants du Hamas dans le nord de la bande de Gaza", au lendemain de la mort du nouveau chef de la branche armée du Hamas, visé la veille par une frappe à Gaza.

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09:22 - Les tensions restent entières après une réunion décisive à Washington Aucune annonce concrète n’a été faite après une réunion de deux heures à la Maison Blanche consacrée à un possible accord avec Téhéran. Le président américain Donald Trump devait y prendre une décision finale, sans résultat immédiat. Dans le même temps, le ministre américain de la Défense affirme que les États-Unis restent "tout à fait capables" de reprendre les hostilités contre l’Iran "si nécessaire", rappelant que les moyens militaires sont déjà en place. De son côté, l’Iran dément toute avancée sur un accord nucléaire, tandis que les discussions se poursuivent sans conclusion officielle.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".