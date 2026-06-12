Guerre en Iran et au Liban : nouvelle fausse alerte de Trump

Donald Trump a affirmé qu'un "super deal" a été trouvé entre les Etats-Unis et l'Iran et devrait être conclu "ce week-end", mais l'Iran a tempéré ses propos indiquant quelques heures plus tard qu'il n'avait pas encore pris de décision.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran sur le point de se terminer ? Après des bombardements américains et la menace de Donald Trump de "frapper fort" jeudi soir ainsi que de prendre l'île de Kharg, le président américain a renoncé aux attaques affirmant qu'un accord avait été trouvé et "en cours de finalisation" avec l'Iran. Avant l'annonce d'un accord, le régime iranien organisait la riposte en visant plusieurs bases américaines situées en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. Les frappes ont depuis cessé.

sur le point de se terminer ? Après des bombardements américains et la menace de Donald Trump de "frapper fort" jeudi soir ainsi que de prendre l'île de Kharg, le président américain a renoncé aux attaques affirmant qu'un accord avait été trouvé et "en cours de finalisation" avec l'Iran. Avant l'annonce d'un accord, le régime iranien organisait la riposte en visant plusieurs bases américaines situées en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. Les frappes ont depuis cessé. Les négociations pour mettre fin à la guerre ont-elles enfin abouti ? Donald Trump soutient que oui et que l'accord trouvé pourrait être conclu "ce week-end", "peut-être en Europe". L'Iran a cependant nuancé indiquant tôt vendredi matin ne pas avoir pris de décision définitive. Ce ne serait pas la première fois que Donald Trump s'avancerait sur la conclusion d'un accord, c'est déjà le 38ème fois qu'il fait des telles annonces depuis le 23 mars selon le décompte de CNN. Ni les Etats-Unis, ni l'Iran n'ont précisé le contenu de l'accord, mais Israël dit avoir eu des garanties américaines sur "l’élimination de l’uranium enrichi, le démantèlement des infrastructures d’enrichissement, des limites à la production de missiles, ainsi que la fin du soutien de l’Iran à ses supplétifs terroristes dans la région".

ont-elles enfin abouti ? Donald Trump soutient que oui et que l'accord trouvé pourrait être conclu "ce week-end", "peut-être en Europe". L'Iran a cependant nuancé indiquant tôt vendredi matin ne pas avoir pris de décision définitive. Ce ne serait pas la première fois que Donald Trump s'avancerait sur la conclusion d'un accord, c'est déjà le 38ème fois qu'il fait des telles annonces depuis le 23 mars selon le décompte de CNN. Ni les Etats-Unis, ni l'Iran n'ont précisé le contenu de l'accord, mais Israël dit avoir eu des garanties américaines sur "l’élimination de l’uranium enrichi, le démantèlement des infrastructures d’enrichissement, des limites à la production de missiles, ainsi que la fin du soutien de l’Iran à ses supplétifs terroristes dans la région". Au Liban , l’armée israélienne poursuit son incursion militaire dans le sud du pays. Plusieurs raids aériens ont été menés dans la nuit de mercredi à jeudi par Tsahal, notamment en direction de la ville de Nabatiyé. Benjamin Netanyahou justifie ces opérations par sa volonté de viser des positions du Hezbollah.

, l’armée israélienne poursuit son incursion militaire dans le sud du pays. Plusieurs raids aériens ont été menés dans la nuit de mercredi à jeudi par Tsahal, notamment en direction de la ville de Nabatiyé. Benjamin Netanyahou justifie ces opérations par sa volonté de viser des positions du Hezbollah. Le détroit d'Ormuz totalement bloqué ? Les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé, dans la nuit de mercredi à jeudi, la fermeture "jusqu’à nouvel ordre" du détroit d’Ormuz, affirmant que "toute approche du détroit d’Ormuz sera considérée comme une collaboration avec l’ennemi". L’information a été démentie par l'armée américaine. "Les navires commerciaux continuent de transiter par le détroit d'Ormuz ce soir", a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.

En direct

09:38 - "On se demande si Trump ne transforme pas ses désirs en réalité" interroge un général français Le général d'aviation et conférencier Patrick Dutartre estime que l'Iran et les États-Unis ne sont pas encore sur la même longueur d'onde et donc pas sur le point de conclure un accord comme annoncé par Donald Trump dans la nuit de jeudi à vendredi. Des négociations ont bien lieu, mais "Donald Trump transforme ça en accord de paix" analyse le général au micro de BFMTV ajoutant : "Dans l'esprit iranien, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose". "On se perd un peu, le monde est suspendu aux posts du président Trump, on se demande s'il ne transforme pas ses désirs en réalité", commente l'ancien leader de la Patrouille de France. 09:21 - Donald Trump a évoqué la conclusion d'un accord avec l'Iran à 38 reprises Les Etats-Unis sont entrés en guerre contre l'Iran le 28 février et Donald Trump a évoqué la conclusion d'un accord de paix le 23 mais pour la première fois. Mais depuis, 82 jours se sont écoulés et aucun accord n'a été conclu. Pourtant, durant le même laps de temps, le président américain s'est montré très optimiste à 38 reprises sur un accord selon le décompte fait pas CNN. Il a tantôt annoncé des avancées significatives dans les négociations, un accord finalisé sous quelques jours ou affirmé que l'Iran le suppliait de conclure un accord. Au fur et à mesure, ces déclarations ont perdu en crédibilité. Les annonces faites hier soir s'ajouteront-elles à la liste des fausses alertes de Donald Trump ? 09:15 - Trump annonce la conclusion d'un accord, l'Iran nuance Dans la nuit de jeudi à vendredi, Donald Trump a annoncé qu'un "très bon accord" avait été trouvé avec l'Iran pour mettre fin à la guerre, que les documents devraient être finalisés "dans les prochains jours" et qu'une signature aurait lieu "peut-être en Europe". Mais quelques heures plus tard, l'Iran a réagi à ces propos et a indiqué "ne pas avoir encore tranché sur l'accord annoncé par le président américain pour mettre fin à la guerre". "Jusqu'à présent, l'Iran n'a pas encore abouti à une conclusion définitive concernant l'accord", a déclaré le porte-parole Esmaeil Baqaei aux médias d'État iraniens. 11/06/26 - 23:51 - Téhéran n'a pas encore pris sa décision concernant l'accord avec Washington FIN DU DIRECT - Alors que Donald Trump semble persuadé que signature il y aura dans les prochains jours, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé auprès des médias d'État iraniens que "jusqu’à présent, l’Iran n’a pas encore abouti à une conclusion définitive concernant l’accord". 11/06/26 - 23:20 - L'élimination de l'uranium enrichi iranien dans l'accord ? C'est en tout cas ce que croit savoir le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. "Le Premier ministre a exprimé sa gratitude pour l’engagement du président [américain] Trump selon lequel l’accord final, à l’issue des négociations, inclura l’élimination de l’uranium enrichi, le démantèlement des infrastructures d’enrichissement, des limites à la production de missiles, ainsi que la fin du soutien de l’Iran à ses supplétifs terroristes dans la région", a déclaré sur X Benyamin Netanyahou ce jeudi soir, à l'issue d'un entretien avec Donald Trump. 11/06/26 - 22:05 - "Un très bon accord" signé "ce week-end" ? Au cours d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale ce jeudi soir, Donald Trump a affirmé qu'un "très bon accord" avait été trouvé avec l'Iran. Le président américain a même évoqué une possible signature qui aurait lieu en Europe dans les prochains jours, lors les documents auront été "finalisés". Donald Trump a d'ores et déjà fait savoir qu'il n'assisterait pas à la signature de l'accord, qui pourrait avoir lieu "ce week-end". En revanche, son vice-président JD Vance sera bien présent.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".