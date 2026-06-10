Guerre en Iran et au Liban : pourquoi l'embrasement est possible

L'escalade de la violence entre les Etats-Unis et l'Iran font basculer la guerre. Attaque d'un hélicoptère américain, "légitime défense" de Trump... L'embrasement du Moyen-Orient est tout proche.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran est entrée dans une nouvelle phase quasi incontrôlable. Les Etats-Unis ont mené, mardi soir, deux séries de frappes "en légitime défense" contre l'Iran, "une réponse proportionnée" à l'attaque d'un hélicoptère américain la veille, selon l'armée. En riposte à l'attaque américaine, les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé des bases américaines en Jordanie et à Bahreïn, Téhéran pointant du doigt la "responsabilité" des pays du Golfe dans la reprise des hostilités. "Nos puissantes forces armées ne laisseront aucune attaque ni aucune menace sans réponse", déclare ce mercredi sur X le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi. Une escalade de la violence qui fait peser sur le Moyen-Orient, la menace d'un réel embrasement. À l'image des Etats-Unis, l'Iran averti qu'il "n'hésiterait pas à exercer son droit inhérent à la légitime défense" en visant notamment les bases et installations logistiques étasuniennes.

est entrée dans une nouvelle phase quasi incontrôlable. Les Etats-Unis ont mené, mardi soir, deux séries de frappes "en légitime défense" contre l'Iran, "une réponse proportionnée" à l'attaque d'un hélicoptère américain la veille, selon l'armée. En riposte à l'attaque américaine, les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé des bases américaines en Jordanie et à Bahreïn, Téhéran pointant du doigt la "responsabilité" des pays du Golfe dans la reprise des hostilités. "Nos puissantes forces armées ne laisseront aucune attaque ni aucune menace sans réponse", déclare ce mercredi sur X le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi. Une escalade de la violence qui fait peser sur le Moyen-Orient, la menace d'un réel embrasement. À l'image des Etats-Unis, l'Iran averti qu'il Les négociations pour mettre fin à la guerre pourraient ne pas être impactées par les récentes frappes, selon un responsable américain auprès de CNN. Selon lui, ces bombardements sont "un avertissement contre l'Iran". Le poste de commandement central les a décrits comme une "réponse proportionnelle à une agression iranienne injustifiée". Mardi, le président Trump martelait qu'un "très bon accord" pouvait être conclu sous "deux à trois jours".

pourraient ne pas être impactées par les récentes frappes, selon un responsable américain auprès de CNN. Selon lui, ces bombardements Les divergences entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou compliquent toutefois un accord. Si le président américain souhaite sortir de cette guerre avec un accord assurant certaines garanties, le dirigeant israélien n'est pas enclin à négocier avec l'Iran et ses alliés comme le Hezbollah et vise la destruction de la République islamique. Une divergence à l'origine de tensions visibles depuis la fin mai entre les deux hommes. Le Hezbollah a, lui, revendiqué de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans le sud du Liban, qui n’ont pas fait de blessés, selon l’armée israélienne. Enfin, d ans le sud du Liban, les bombardements de Tsahal ont fait au moins 11 morts mardi, selon les autorités libanaises.

compliquent toutefois un accord. Si le président américain souhaite sortir de cette guerre avec un accord assurant certaines garanties, le dirigeant israélien n'est pas enclin à négocier avec l'Iran et ses alliés comme le Hezbollah et vise la destruction de la République islamique. Une divergence à l'origine de tensions visibles depuis la fin mai entre les deux hommes. Le Hezbollah a, lui, revendiqué de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans le sud du Liban, qui n’ont pas fait de blessés, selon l’armée israélienne. Enfin, d Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran, même si le régime dit autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation", tout en démentant l'instauration d'un péage. Donald Trump assure de le détroit sera rouvert "immédiatement" après la signature d'un accord. D'ici là, la France et le Royaume-Uni ont finalisé la planification opérationnelle pour une mission de déminage dans le détroit.

En direct

10:42 - La Chine "profondément préoccupée" appelle à "stopper l'escalade" La Chine se dit "profondément préoccupée" par les échanges de tirs survenus entre les États-Unis et l'Iran, et appelle à "stopper l'escalade de la situation". "Les parties concernées doivent faire preuve de calme et de retenue, cesser d'intensifier le conflit et stopper l'escalade de la situation, prendre des mesures concrètes pour apaiser les tensions", dit un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian, lors d'un point presse régulier. Il réclame "au plus vite un cessez-le-feu global et durable". 08:47 - Les Etats-Unis et l'Iran prônent la "légitime défense" Les Etats-Unis ont mené mardi soir deux séries de frappes "en légitime défense" contre l'Iran, "une réponse proportionnée" à l'attaque d'un hélicoptère américain la veille, selon l'armée. En riposte à l'attaque américaine, les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir ciblé des bases américaines en Jordanie et à Bahreïn, Téhéran pointant du doigt la "responsabilité" des pays du Golfe dans la reprise des hostilités. "Nos puissantes forces armées ne laisseront aucune attaque ni aucune menace sans réponse", déclare ce mercredi sur X le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi. Une escalade de la violence qui fait peser sur le Moyen-Orient, la menace d'un réel embrasement. Téhéran a réaffirmé mercredi "la responsabilité légale et morale de tous les pays de la région (...) d'empêcher l'armée américaine et Israël d'utiliser leur territoire ou leurs installations pour planifier, organiser, exécuter ou soutenir des actions hostiles contre l'Iran", dans un communiqué. Comme Trump, l'Iran évoque la "légitime défense". 09/06/26 - 23:25 - Après le crash de leur hélicoptère, les Américains annoncent bombarder l'Iran FIN DU DIRECT - "Les forces du Commandement central des États-Unis (CENTCOM) ont commencé à lancer des frappes de légitime défense contre l'Iran à 17 heures HE aujourd'hui, sur directive du commandant en chef, en réponse à l'abattage hier d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine", indique sur X mardi soir l'état-major américain. Et de souligner : "La mission constitue une réponse proportionnée à l'agression iranienne injustifiée."

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".