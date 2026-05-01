Guerre en Iran et au Liban : quel est le coût du conflit au Moyen-Orient pour la France ?

La guerre au Moyen-Orient se poursuit, ce vendredi 1er mai 2026. Alors que les tensions restent fortes en Iran et au Liban, le conflit aurait coûté "au moins un milliard d'euros" à la France.

L'essentiel

La guerre en Iran en est à son 63e jour ce vendredi 1er mai 2026. Alors que le cessez-le-feu est toujours fragile entre Téhéran et Washington, la défense antiaérienne est entrée en action dans le ciel de Téhéran, jeudi soir. Des petits avions et des drones ont été repérés par les systèmes iraniens. Selon le média Axios, le Pentagone a présenté un nouveau plan d'action contre l'Iran à Donald Trump. Ce plan prévoit une vague de frappes "courtes et puissantes" contre l’Iran, visant des infrastructures stratégiques, pour contraire Téhéran à négocier. Un plan alternatif envisage la prise de contrôle partielle du détroit d’Ormuz, toujours bloqué, pour rouvrir au trafic commercial. Cette option pourrait inclure des forces terrestres.

en est à son 63e jour ce vendredi 1er mai 2026. Alors que le cessez-le-feu est toujours fragile entre Téhéran et Washington, la défense antiaérienne est entrée en action dans le ciel de Téhéran, jeudi soir. Des petits avions et des drones ont été repérés par les systèmes iraniens. Selon le média Axios, le Pentagone a présenté un nouveau plan d'action contre l'Iran à Donald Trump. Ce plan prévoit une vague de frappes "courtes et puissantes" contre l’Iran, visant des infrastructures stratégiques, pour contraire Téhéran à négocier. Un plan alternatif envisage la prise de contrôle partielle du détroit d’Ormuz, toujours bloqué, pour rouvrir au trafic commercial. Cette option pourrait inclure des forces terrestres. Au Liban , le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril et prolongé de trois semaines, reste fragile. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud du Liban. Des bombardements de l'État hébreu ont fait 17 morts. Dans le même temps, Israël dit avoir visé 40 sites du Hezbollah libanais ces dernières heures. L'ambassade américaine à Beyrouth a appelé à une rencontre le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

, le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril et prolongé de trois semaines, reste fragile. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud du Liban. Des bombardements de l'État hébreu ont fait 17 morts. Dans le même temps, Israël dit avoir visé 40 sites du Hezbollah libanais ces dernières heures. L'ambassade américaine à Beyrouth a appelé à une rencontre le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le coût des opérations militaires françaises . Selon les informations d'une source gouvernementale à France Télévisions, la guerre au Moyen-Orient "a déjà coûté au moins un milliard d’euros à la France". Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a appelé ce vendredi à éviter une reprise des hostilités.

. Selon les informations d'une source gouvernementale à France Télévisions, la guerre au Moyen-Orient "a déjà coûté au moins un milliard d’euros à la France". Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a appelé ce vendredi à éviter une reprise des hostilités. Bilan et conséquences. La guerre au Moyen-Orient a fait à ce jour plus de 3 540 morts, selon le groupe de défense des droits HRANA, basé aux Etats-Unis. La guerre contre l’Iran a déjà coûté 25 milliards de dollars aux Etats-Unis, selon un responsable du Pentagone. Mais cette somme fait débat. Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’uranium enrichi de l’Iran est probablement intact, malgré toutes les frappes américano-israéliennes.

En direct

13:17 - Le coût du conflit pour la France estimé à "au moins un milliard d'euros" En deux mois de conflit au Moyen-Orient, et alors que les tensions restent fortes dans cette partie du monde, une source gouvernementale fait savoir à France télévisions que la France aurait déboursé "au moins un milliard d'euros en opération extérieure". Vendredi, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a martelé qu'une entrée de la France dans cette guerre n'était toujours pas à l'ordre du jour.

La situation en Iran et au Liban

La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Mardi 21 février, Donald Trump a annoncé une extension du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran sans donner de nouvelle date butoir. De nouvelles négociations entre Washington et Téhéran sont donc envisagées mais aucune des deux parties n'a confirmé sa présence et une date certaine pour se mettre autour de la table.

"Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval et la prise en otage de l'économie mondiale", a dénoncé le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf. Le président de l'Iran affirme que "le blocus et les menaces" américaines étaient les "principaux obstacles à de véritables négociations". Autrement dit, que ce soit du côté américain ou dans le camp iranien, les déclarations n'incitent pas vraiment pas à l'optimise quant à la tenue de nouvelles négociations, avant un hypothétique plan de paix durable au Moyen-Orient.

Le nouveau plan de négociations proposé par l'Iran aux Etats-Unis

Lundi 27 avril, selon l'agence de presse des Corps des Gardiens de la Révolution iranienne Tasnim, les Iraniens ont transmis par l'intermédiaire du Pakistan un plan de négociations en trois phases aux Américains pour mettre fin à la guerre. Le premier point concerne un accord pour un cessez-le-feu total, avec une garantie que la guerre ne reprenne pas, ni en Iran ni au Liban. Si un accord est trouvé ici, les négociations pourront se tourner vers le deuxième point : la gestion du détroit d'Ormuz. "Une coordination sera mise en place avec la partie omanaise afin d'élaborer un nouveau régime juridique", écrit le média Tasnim. Enfin : le report des pourparlers autour du nucléaire iranien et de l’enrichissement d’uranium.

Quid des affrontements au Liban ? Tel-Aviv et Beyrouth tenaient jeudi 23 avril à Washington une nouvelle session de pourparlers au niveau des ambassadeurs. Le cessez-le-feu, dont une prolongation de trois semaines a justement été annoncée jeudi soir par Donald Trump après des discussions entre représentants israéliens et libanais à Washington, est déjà mis à rude épreuve.

De nouvelles frappes israéliennes ont visé dès le samedi soir au moins quatre localités du sud du Liban, a écrit l’agence officielle Ani, après des attaques qui avaient auparavant fait six morts selon les autorités libanaises. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné à l’armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban, à la suite de ce que l’armée a qualifié de série de violations du cessez-le-feu.