Guerre en Iran et au Liban : rupture entre Trump et Nétanyahou... Une nouvelle escalade militaire ?

La guerre en Iran et au Liban risque de s'embraser à nouveau ce lundi 8 juin après des échanges de frappes entre l'Etat hébreu et le régime iranien. Le président américain avait exigé d'Israël qu'il ne riposte pas afin de préserver les négociations en cours, des consignes ignorées par le Premier ministre israélien.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran regagne en intensité ce lundi 8 juin. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'Iran a mené des frappes contre Israël en représailles des attaques israéliennes contre le Hezbollah allié au Liban, et l'Etat hébreu a répliqué a visant des "cibles militaires iraniennes". Ces échanges de frappes font craindre une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient.

regagne en intensité ce lundi 8 juin. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'Iran a mené des frappes contre Israël en représailles des attaques israéliennes contre le Hezbollah allié au Liban, et l'Etat hébreu a répliqué a visant des "cibles militaires iraniennes". Ces échanges de frappes font craindre une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient. Les négociations pour mettre fin à la guerre sont au point mort et même en péril après les frappes qui "ne vont pas aider" a regretté Donald Trump auprès de la presse. Le président américain se montre toute de même optimiste auprès de Fox News et appelle l'Iran à "revenir à la table des négociations" : "Je dirais qu'un accord peut être signé lundi, mardi ou mercredi de cette semaine". Un optimisme que ne partage pas Téhéran.

sont au point mort et même en péril après les frappes qui "ne vont pas aider" a regretté Donald Trump auprès de la presse. Le président américain se montre toute de même optimiste auprès de Fox News et appelle l'Iran à "revenir à la table des négociations" : "Je dirais qu'un accord peut être signé lundi, mardi ou mercredi de cette semaine". Un optimisme que ne partage pas Téhéran. Donald Trump et Benyamin Nétanyahou ne sont plus sur la même longueur d'onde. Le président américain s'est entretenu avec le Premier ministre israélien dimanche soir et lui a demandé de ne pas riposter aux frappes iraniennes pour préserver les négociations avec l'Iran selon Axios, ce que n'a pas fait Israël. "Nous sommes sur le point de conclure un accord définitif avec l'Iran. Ce sera un bon accord. Je ne veux pas qu'il tombe à l'eau à cause de ce qui se passe actuellement" a déclaré Donald Trump à un journaliste.

ne sont plus sur la même longueur d'onde. Le président américain s'est entretenu avec le Premier ministre israélien dimanche soir et lui a demandé de ne pas riposter aux frappes iraniennes pour préserver les négociations avec l'Iran selon Axios, ce que n'a pas fait Israël. "Nous sommes sur le point de conclure un accord définitif avec l'Iran. Ce sera un bon accord. Je ne veux pas qu'il tombe à l'eau à cause de ce qui se passe actuellement" a déclaré Donald Trump à un journaliste. La guerre entre Israël et le Liban se poursuit malgré l’accord de cessez-le-feu. L'État hébreu a mené des frappes dans la banlieue sud de Beyrouth "contre des centres de commandement de terroristes dans le quartier de Dahieh à Beyrouth, en réponse aux tirs du Hezbollah en direction du territoire israélien", affirme Israël alors que le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques contre des troupes de l'État hébreu au Liban.

se poursuit malgré l’accord de cessez-le-feu. L'État hébreu a mené des frappes dans la banlieue sud de Beyrouth "contre des centres de commandement de terroristes dans le quartier de Dahieh à Beyrouth, en réponse aux tirs du Hezbollah en direction du territoire israélien", affirme Israël alors que le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques contre des troupes de l'État hébreu au Liban. Le détroit d'Ormuz reste bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage. Il assure "contrôler le trafic et la navigation" grâce à un dispositif coordonné avec Oman. En outre, le Royaume-Uni et la France ont finalisé la planification opérationnelle pour une mission de déminage dans le détroit d’Ormuz. Selon BFMTV, le commandant opérationnel de la mission sera français.

En direct

10:00 - Les ambassadeurs israélien et américain réagissent aux frappes iraniennes conte l'Etat hébreu L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter, estime qu’"aucun pays digne de ce nom" ne devrait tolérer "l'attaque" de Téhéran et justifie les frappes israéliennes contre l'Iran. "Aucun pays digne de ce nom ne tolérerait une telle attaque, et Israël ne le tolérera pas non plus", a-t-il écrit sur X. L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Mike Huckabee, a également réagi sur X en dénonçant les attaques iraniennes sans pour autant évoquer la riposte israélienne que Donald Trump souhaitait éviter : "L'Iran a tiré des missiles sur Israël hier soir et tôt ce matin (...). Ils ont été interceptés, Dieu merci ! L'Iran et ses agents maléfiques veulent réduire en cendres les États-Unis et Israël. Le vaisseau mère de Satan se trouve à Téhéran". 09:32 - L'Iran juge les Etats-Unis en partie responsables des frappes israéliennes Le porte-parole du ministère des affaires étrangères iranien, Esmaeil Baghaei, pointe du doigt la responsabilité des États-Unis dans la reprise des hostilités après l'échange de frappes entre l'Iran et Israël. "Personne ne croit que le régime sioniste agisse sans coordination avec les États-Unis", a-t-il déclaré dans des propos repris par plusieurs médias iraniens. "Les responsabilités des États-Unis dans l’agression du régime sioniste sont évidentes, et les conséquences de l’escalade des tensions incombent également aux États-Unis", insiste-t-il. Les dernières frappes américaines sur l'Iran remontent à la fin du mois de mai. 09:32 - L'Iran juge les Etats-Unis en partie responsables des frappes israéliennes Le porte-parole du ministère des affaires étrangères iranien, Esmaeil Baghaei, pointe du doigt la responsabilité des États-Unis dans la reprise des hostilités après l'échange de frappes entre l'Iran et Israël. "Personne ne croit que le régime sioniste agisse sans coordination avec les États-Unis", a-t-il déclaré dans des propos repris par plusieurs médias iraniens. "Les responsabilités des États-Unis dans l’agression du régime sioniste sont évidentes, et les conséquences de l’escalade des tensions incombent également aux États-Unis", insiste-t-il. Les dernières frappes américaines sur l'Iran remontent à la fin du mois de mai. 09:00 - Le Premier ministre israélien réunit son cabinet Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, tiendra une réunion de cabinet à 11 heures (10 heures à Paris) quelques heures après la reprise des affrontements avec l'Iran a annoncé un responsable israélien au Times of Israel. Peu de temps après l'annonce, l'armée israélienne a fait part d'un nouveau barrage de missiles iraniens. 08:52 - Après le Hezbollah, un nouvel allié de l'Iran frappe Israël L'armée israélienne indique avoir identifié un tir de missile visant le territoire israélien lancé depuis le Yémen, où les rebelles houthis soutiennent l'Iran. Les Houthis sont connus comme des alliés - "proxys" - du régime iranien à l'instar du Hezbollah au Liban. Il avait lancé déjà lancé des missiles contre Israël en mars en avril avant l'instauration du cessez-le-feu à la guerre au Liban. "Les forces armées yéménites ont lancé un barrage de missiles visant des sites sensibles de l'ennemi israélien", affirme dans un communiqué le porte-parole militaire des rebelles, Yahya Saree, annonçant également "une interdiction totale de la navigation israélienne en mer Rouge". 08:39 - Le ton monte et les relations se tendent entre Donald Trump et Benyamin Nétanyahou Donald Trump s'est entretenu avec Benyamin Nétanyahou dimanche soir selon le média Axios et il aurait demandé au Premier ministre israélien de ne pas répondre aux attaques iraniennes pour ne pas mettre en péril les négociations et la signature d'un accord avec l'Iran. Des consignes visiblement ignorées par le dirigeant israélien. Déjà la semaine dernière le média Axios évoquait des tensions entre les deux dirigeants. Le président américain aurait traité Benyamin Nétanyahou de "complètement fou" et aurait exigé de lui qu'il renonce à une attaque sur Beyrouth et à l'envoi de troupe au Liban. Il l'aurait déjà accusé de mettre en péril les négociations en s'attaquant au Hezbollah : "Tout le monde te déteste à cause de ça", aurait ajouté Donald Trump, toujours selon Axios. 08:27 - "On est très proches" d'un accord : Trump craint les conséquences des frappes sur les négociations Donald Trump soutient qu'un accord de paix avec l'Iran peut être conclu rapidement. "On est très proches. Je dirais qu'un accord peut être signé lundi, mardi ou mercredi de cette semaine", a-t-il assuré selon un journaliste de Fox News qui dit l'avoir eu au téléphone. Mais le président américain s'inquiète de la reprise des hostilités entre Israël et l'Iran qui "ne vont pas aider les négociations". Un discours qu'il a également tenu à un journaliste d'Axios selon le média américain : "Nous sommes sur le point de conclure un accord définitif avec l'Iran. Ce sera un bon accord. Je ne veux pas qu'il tombe à l'eau à cause de ce qui se passe actuellement". 08:20 - Des échanges de frappes entre Israël et l'Iran L'Iran a tiré hier plusieurs missiles contre Israël dans la nuit de dimanche à lundi indiquant que ces frappes étaient un "avertissement" en représailles aux attaques israéliennes contre le Liban, plus précisément contre le Hezbollah pro-iranien. Israël dit avoir intercepté ces tirs et a riposté en menant des frappes contre "des cibles militaires" et stratégiques iraniennes. Parmi les cibles, Israël évoque une usine de pétrochimie. De leur côté, les Gardiens de la Révolution assure avoir touché deux bases militaires majeures de l'Etat hébreu, celles de Nevatim (sud d'Israël) et de Tel Nof (centre).



En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".