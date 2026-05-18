Guerre en Iran et au Liban : surenchère entre Trump et Téhéran, vers un conflit insoluble ?

Alors que Donald Trump a menacé de détruire l'Iran la nuit dernière, Téhéran fait planer de lourdes menaces sur le détroit d'Ormuz en envisageant de saboter des câbles internet sous-marins. Entre les deux parties, les négociations sont au point mort.

L'essentiel

La guerre en Iran connaît ce lundi 18 mai son 80e jour d'affrontements. Alors qu'un cessez-le-feu précaire se poursuit, Donald Trump a prévenu sur sa plateforme Truth Social qu’il "ne restera plus rien de l’Iran" si Téhéran ne signait pas un accord avec les Etats-Unis. Les espoirs de négociations entre les deux pays semblent lointains. "Pour l’Iran, le temps presse, et (les Iraniens) feraient mieux d’agir rapidement, sinon il ne restera plus rien d’eux", a menacé le président américain ce dimanche. Ce lundi, les ministres des finances du G7 ont ouvert lundi à Paris leur réunion de deux jours, où ils vont tenter de rapprocher leurs positions sur les réponses à apporter face aux répercussions du conflit au Moyen-Orient.

connaît ce lundi 18 mai son 80e jour d'affrontements. Alors qu'un cessez-le-feu précaire se poursuit, Ce lundi, les ministres des finances du G7 ont ouvert lundi à Paris leur réunion de deux jours, où ils vont tenter de rapprocher leurs positions sur les réponses à apporter face aux répercussions du conflit au Moyen-Orient. Les négociations patinent entre Washington et Téhéran. Selon l'agence iranienne Fars, Washington a présenté une liste de cinq points exigeant notamment que l'Iran ne maintienne qu'un seul site nucléaire en activité et transfère son stock d'uranium hautement enrichi aux Etats-Unis. D'après cette même source, les Etats-Unis ont également refusé de débloquer "ne serait-ce que 25%" des avoirs iraniens gelés à l'étranger ou de verser des réparations pour les dommages subis par l'Iran pendant la guerre. L’Iran dit avoir répondu à la dernière proposition américaine : " Nos préoccupations ont été transmises à la partie américaine", a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaeil Baghaei, lors d’un point presse, ajoutant que les échanges se poursuivaient avec les Etats-Unis "via le médiateur pakistanais".

patinent entre Washington et Téhéran. Nos préoccupations ont été transmises à la partie américaine", a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaeil Baghaei, lors d’un point presse, ajoutant que les échanges se poursuivaient avec les Etats-Unis "via le médiateur pakistanais". Le détroit d'Ormuz , axe maritime par lequel transite 20% du pétrole brut mondial, est toujours bloqué en grande partie par l'Iran. Téhéran, qui réfléchit toujours à la mise en place d'un péage pour les bateaux, cherche maintenant à taxer les câbles internet sous-marins présents dans le détroit d'Ormuz. Plus inquiétant, l'Iran laisse planer la menace d'un sabotage de ces câbles sous-marins d'après certains médias proches des Gardiens de la Révolution.

axe maritime par lequel transite 20% du pétrole brut mondial, taxer les câbles internet sous-marins présents dans le détroit d'Ormuz. Plus inquiétant, l'Iran laisse planer la menace d'un sabotage de ces câbles sous-marins d'après certains médias proches des Gardiens de la Révolution. Au Liban, une prolongation du cessez-le-feu avec Israël pour une durée de 45 jours a été actée à l’issue d’une deuxième journée pourparlers libano-israéliens à Washington. Dans le même temps, d es frappes israéliennes au Liban ont tué dimanche sept personnes dont un chef du djihad islamique palestinien. D’après un bilan préliminaire du ministère de la Santé, trois personnes sont mortes à Tayr Felsay et deux à Tayr Debba, dont un enfant dans chaque localité.

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10:44 - L’Iran affirme avoir répondu à la dernière proposition des Etats-Unis L’Iran dit avoir répondu à la dernière proposition américaine ce lundi 18 mai : "Nos préoccupations ont été transmises à la partie américaine", a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaeil Baghaei, lors d’un point presse, ajoutant que les échanges se poursuivaient avec les Etats-Unis "via le médiateur pakistanais". 10:31 - Un espoir dans les négociations, selon un porte-parole iranien Malgré une situation qui s'enlise et des négociations qui semblent être au point mort entre les Etats-Unis et l'Iran en ce début de semaine, le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a affirmé que l’Iran se concentre actuellement sur la fin de la guerre, ont indiqué des médias d’Etat iraniens cités par l’agence de presse américaine Reuters. L'Iran fait état de poursuite des échanges avec les Etats-Unis ce lundi 18 mai, mais aucun détail supplémentaire n'est fourni à ce stade. 09:56 - Au Liban, un chef du Jihad islamique tué dans une frappe israélienne Un tir de missile israélien visant un appartement dans l’est du Liban a tué un chef du Jihad islamique, Wael Abdel Halim, ainsi que sa fille de 17 ans, a annoncé dimanche soir l’agence de presse officielle libanaise, NNA. D’après le ministère de la Santé, trois personnes sont également mortes à Tayr Felsay et Tayr Debba, dont un enfant dans chacune de ces localités du sud du pays, et une quinzaine de personnes ont été blessées. L’armée israélienne avait appelé à l’évacuation de plusieurs villages qui avaient déjà fait l’objet d’avertissements la veille. 09:44 - Les ministres des Finances du G7 réunis à Paris ce lundi La réunion des ministres des Finances du G7 débute ce lundi matin à Bercy, "avec l'arrivée des premières délégations au ministère", indique BFMTV. Les répercussions de la guerre au Moyen-Orient sur leurs pays seront abordées ainsi que de potentielles réponses au conflit. "Je pense qu’aujourd’hui on va montrer que le multilatéralisme, c’est utile et que ça fonctionne", a déclaré lundi matin aux journalistes le ministre de l’économie et des finances, Roland Lescure. "On fait face à des défis majeurs : la guerre au Proche-Orient, évidemment ; les déséquilibres multilatéraux, qui sont aujourd’hui insoutenables ; les enjeux de terres rares, de matériaux critiques ; des enjeux d’aide au développement", a énuméré Roland Lescure. Ses homologues américain, canadien, allemand, anglais, italien et japonais seront là, tout comme les gouverneurs de banque centrale du G7. 09:34 - Les 2 menaces choc de l'Iran sur le détroit d'Ormuz L'Iran veut taxer les câbles internet sous-marins présents dans le détroit d'Ormuz pour faire pression sur le monde. En effet, le parlement iranien a discuté d'un projet de loi qui obligerait les opérateurs étrangers à s'acquitter d'un droit de passage, une sorte de péage, comme pour les bateaux, révèle Franceinfo. Téhéran assure que cette taxe est conforme au droit de la mer. Dans le même temps, l'Iran envisage aussi de saboter certains de ces câbles. Des médias proches des gardiens de la révolution rappellent que si ces câbles devaient être endommagés les conséquences seraient considérables. Désorganisation des communications militaires entre alliés, ralentissement du débit... Les effets pourraient être énormes.

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Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".