Guerre en Iran et au Liban : Téhéran accentue sa pression, bras de fer entre Trump et le Sénat

Donald Trump menace de frapper l'Iran si un accord n'est pas trouvé, Téhéran met en garde contre l'ouverture "de nouveaux fronts". Dans le même temps, le président des Etats-Unis fait face au Sénat qui avance sur une mesure visant à limiter les pouvoirs de guerre du chef de l'Etat en Iran avec une nouvelle défection du parti républicain.

L'essentiel

"Si l'ennemi commet la bêtise de tomber à nouveau dans le piège des sionistes et de commettre une nouvelle agression contre notre Iran bien-aimé, nous ouvrirons de nouveaux fronts contre lui", a prévenu le porte-parole de l'armée iranienne, Mohammad Akraminia, cité par l'agence de presse iranienne Isna. De son côté, le Sénat avance depuis ce mardi sur une mesure visant à restreindre les pouvoirs de guerre du président Donald Trump en exigeant l'approbation du Congrès pour toute action militaire future en Iran.

En réponse aux menaces des Etats-Unis, l'Iran a promis hier d'ouvrir "de nouveaux fronts" si les attaques reprenaient sur son sol. "Si l'ennemi commet la bêtise de tomber à nouveau dans le piège des sionistes et de commettre une nouvelle agression contre notre Iran bien-aimé, nous ouvrirons de nouveaux fronts contre lui", a prévenu le porte-parole de l'armée iranienne, Mohammad Akraminia, cité par l'agence de presse iranienne Isna. De son côté, le Sénat avance depuis ce mardi sur une mesure visant à restreindre les pouvoirs de guerre du président Donald Trump en exigeant l'approbation du Congrès pour toute action militaire future en Iran.

En direct

09:36 - Un pétrolier sud-coréen traverse le détroit d'Ormuz Un pétrolier sud-coréen a traversé ce mercredi matin le détroit d'Ormuz, un passage facilité par Téhéran, annonce Séoul, alors que le trafic dans ce passage stratégique fait toujours l'objet d'une quasi-paralysie. "En ce moment-même, notre navire pétrolier sort du détroit d'Ormuz, en coordination avec l'Iran", déclare au Parlement le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Huyn, sans donner davantage de détails.

08:24 - Trump présent au sommet du G7 en France, la guerre en Iran comme source de tensions Un responsable à la Maison blanche a indiqué que le président américain Donald Trump participera bien au sommet du G7 en France au mois de juin. L’atmosphère s’annonce chargée entre le milliardaire républicain et certains des chefs d’État et de gouvernement attendus en France, contre lesquels il a lancé nombre d’offensives commerciales et diplomatiques. La guerre en Iran est une source de tensions supplémentaires entre Donald Trump et les autres dirigeants du G7, auxquels le président américain reproche de n’avoir pas soutenu l’offensive militaire américaine, ou de ne pas s’être impliqués pour rouvrir le détroit d’Ormuz. Cela faisait plusieurs semaines qu’Emmanuel Macron faisait le forcing pour convaincre son homologue. "(Macron) souhaite vraiment que (Trump) y aille, il le supplie d’y aller", avait affirmé il y a deux semaines un haut responsable de l’administration américaine à Reuters.

08:15 - "Le plan B est de relancer l’opération militaire", met en garde JD Vance Le vice-président américain JD Vance a assuré mardi que de "bons progrès" étaient faits dans les discussions avec l’Iran, tout en répétant que Washington avait le "doigt sur la gâchette". "Il y a de bons progrès, mais nous allons continuer à travailler et à la fin, soit nous aurons un accord soit nous n’en aurons pas", a dit JD Vance. "Nous sommes plutôt en bonne posture, mais il y a un plan B, et le plan B est de relancer l’opération militaire", précise le vice-président.

08:12 - Les négociations Washington/Téhéran nécessitent "plus de temps", estime le Qatar Le Qatar déclare que les efforts diplomatiques entre Téhéran et Washington nécessitaient "plus de temps" avant d'aboutir. "Nous soutenons les efforts diplomatiques menés par le Pakistan (...) pour rapprocher les parties et trouver une solution, et nous pensons qu'ils nécessitent plus de temps", a affiirmé le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, lors d'une conférence de presse à Doha hier.

08:10 - La reprise des hostilités au Moyen-Orient serait "inopportune", juge la Chine Le président chinois Xi Jinping a estimé ce mercredi 20 mai lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine qu'une reprise des hostilités au Moyen-Orient serait "inopportune", alors que Donald Trump a menacé la veille de reprendre ses frappes sur l'Iran. "La situation dans la région du Golfe se trouve à un moment charnière entre guerre et paix. Il est urgent de parvenir à un arrêt total de la guerre. Une reprise des hostilités serait inopportune et poursuivre les négociations est plus essentiel que jamais", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

08:05 - Le Sénat avance une mesure pour limiter les pouvoirs de Trump en Iran Le Sénat américain a avancé mardi sur une mesure visant à restreindre les pouvoirs de guerre du président Donald Trump en exigeant l'approbation du Congrès pour toute action militaire future en Iran. Le sénateur démocrate John Fetterman s'est joint aux républicains pour le rejeter, tandis que les sénateurs du GOP (parti républicain) Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski et Bill Cassidy ont voté avec les démocrates. C'est la première fois que Bill Cassidy vote avec les démocrates, indique CNN. Le vote pour faire avancer cette mesure intervient après que le Sénat a précédemment rejeté sept tentatives similaires. Attention, il y a eu plusieurs absences du GOP pour ce dernier vote notamment dans les campagnes des Etats-Unis. Ce qui rend à ce stade, peu probable, une adoption finale de la mesure. Certains républicains ont indiqué qu'ils pensaient que le Congrès devrait avoir un rôle à jouer dans l'autorisation de la guerre, ou du moins avec la mise en place de plus de surveillance. Mais le chef de la majorité au Sénat, John Thune, a déclaré aux journalistes que la plupart de ses membres n'ont pas fait pression pour voter sur l'autorisation de guerre.

19/05/26 - 23:25 - Nouvelles tensions dans le sud du Liban FIN DU DIRECT - "Une frappe aérienne israélienne sur la ville de Deir Qanoun el-Nahr, dans le district de Tyr, s’est soldée par un bilan initial de 10 martyrs parmi lesquels trois enfants et trois femmes, ainsi que trois blessés incluant un enfant", a annoncé en fin de soirée ce mardi le ministère de la Santé libanais, dénonçant un "massacre", et ce, alors qu'un cessez-le-feu est en principe en vigueur. En parallèle, le Hezbollah a rapporté des affrontements entre certains de ses combattants et des soldats israéliens "vers les abords de la place centrale de la ville de Haddatha", dans le sud du pays également.