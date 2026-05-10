Guerre en Iran et au Liban : Téhéran menace Washington, qui attend toujours une réponse à sa proposition

Les tensions entre les États-Unis et l'Iran restent fortes. Téhéran a menacé dimanche de s'en prendre à des sites appartenant à Washington au Moyen-Orient.

L'essentiel

La guerre en Iran est entrée dans son 72e jour ce dimanche 10 mai 2026. Les tensions entre Téhéran et Washington ne faiblissent pas. Les Gardiens de la Révolution indiquent que "toute attaque contre des pétroliers et navires commerciaux iraniens entraînera une lourde riposte contre l'un des centres américains dans la région ainsi que contre les navires ennemis". L'Iran n'a toujours pas répondu à la dernière proposition américaine.

est entrée dans son 72e jour ce dimanche 10 mai 2026. Les tensions entre Téhéran et Washington ne faiblissent pas. Les Gardiens de la Révolution indiquent que "toute attaque contre des pétroliers et navires commerciaux iraniens entraînera une lourde riposte contre l'un des centres américains dans la région ainsi que contre les navires ennemis". L'Iran n'a toujours pas répondu à la dernière proposition américaine. Au Liban, Israël poursuit ses attaques contre le Hezbollah malgré le cessez-le-feu en vigueur. Les frappes israéliennes survenues samedi dans le sud du Liban ont fait neuf morts. Le Hezbollah a affirmé avoir attaqué le nord du territoire israélien.

Israël poursuit ses attaques contre le Hezbollah malgré le cessez-le-feu en vigueur. Les frappes israéliennes survenues samedi dans le sud du Liban ont fait neuf morts. Le Hezbollah a affirmé avoir attaqué le nord du territoire israélien. Le détroit d'Ormuz , l'axe maritime par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole, est toujours bloqué. Des affrontements ont eu lieu vendredi entre Téhéran et Washington. Au lendemain de la confrontation, le Royaume-Uni a annoncé samedi l'envoi d'un destroyer au Moyen-Orient en vue d'une future mission internationale dans le détroit d'Ormuz.

, l'axe maritime par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole, est toujours bloqué. Des affrontements ont eu lieu vendredi entre Téhéran et Washington. Au lendemain de la confrontation, le Royaume-Uni a annoncé samedi l'envoi d'un destroyer au Moyen-Orient en vue d'une future mission internationale dans le détroit d'Ormuz. Bilan humain. Selon le groupe de défense des droits HRANA basé aux États-Unis, la guerre en Iran, au Liban et au Moyen-Orient a provoqué la mort d'au moins 3 500 personnes. Au Liban, 2 702 victimes sont recensées et 8 311 blessés, d'après l'Agence nationale de l'information (NNA).

En direct

11:40 - Un navire touché par un projectile au large du Qatar, ce que l'on sait Un navire a été touché par un projectile au large des côtes du Qatar, fait l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO ce dimanche 10 mai. Un incendie a eu lieu à bord, mais il a été rapidement éteint. Il n'y a aucune victime. Le projectile reste non identifié. Selon l'agence de presse iranienne Fars, d'après une source, le navire visé "battait pavillon américain et appartenait aux États-Unis". 10:10 - L'avertissement des Gardiens de la Révolution aux États-Unis Le message clair de l'Iran aux États-Unis après les récentes attaques américaines contre deux pétroliers iraniens. "Toute attaque contre des pétroliers et navires commerciaux iraniens entraînera une lourde riposte contre l'un des centres américains dans la région ainsi que contre les navires ennemis", ont affirmé les Gardiens de la Révolution alors que Téhéran n'a toujours pas répondu aux dernières propositions de Washington.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".