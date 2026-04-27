Guerre en Iran et au Liban : Téhéran propose un nouveau plan de négociations en trois points

L'Iran a transmis aux Etats-Unis une nouvelle proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin à la guerre. Dans le même temps, le chef de la diplomatie iranien Abbas Araghchi et le président américain, Donald Trump, continuent de se déchirer.

L'essentiel

La guerre en Iran en est à son 59e jour ce lundi 27 avril 2026. Un cessez-le-feu fragile est toujours en vigueur entre Téhéran et Washington. Cependant, d'après un média d'Etat iranien, Téhéran a proposé à Washington un plan de négociations en trois points pour trouver la paix au Moyen-Orient autour d'un cessez-le-feu total, de la gestion du détroit d'Ormuz et du nucléaire iranien.

en est à son 59e jour ce lundi 27 avril 2026. Un cessez-le-feu fragile est toujours en vigueur entre Téhéran et Washington. Cependant, d'après un média d'Etat iranien, Téhéran a proposé à Washington un plan de négociations en trois points pour trouver la paix au Moyen-Orient autour d'un cessez-le-feu total, de la gestion du détroit d'Ormuz et du nucléaire iranien. Au Liban , le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril et prolongé de trois semaines est déjà mis à rude épreuve. Dimanche, le ministère libanais de la Santé a annoncé 14 morts dans des frappes israéliennes sur le sud du pays. Benyamin Netanyahou, lui, a ordonné à son armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban.

, le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 17 avril et prolongé de trois semaines est déjà mis à rude épreuve. Dimanche, le ministère libanais de la Santé a annoncé 14 morts dans des frappes israéliennes sur le sud du pays. Benyamin Netanyahou, lui, a ordonné à son armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban. doit être prolongé de "trois semaines", a indiqué Donald Trump dans la nuit de jeudi à vendredi après des pourparlers entre Israël et le Liban à la Maison Blanche. Après la mort de deux soldats français au Liban, lors d'une attaque attribuée au Hezbollah, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a dénoncé "un crime de guerre". Ce samedi, de nouvelles victimes sont à comptabiliser à la suite de frappes israéliennes. L’État hébreu, quant à lui, accuse le Hezbollah de ne pas respecter le cessez-le-feu.

Les négociations sur la fin de la guerre en Iran restent tendues. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu’il n’était pas clair si les Etats-Unis étaient "réellement sérieux" en matière de diplomatie, après avoir achevé des entretiens au Pakistan, alors que Washington a annulé l’envoi de sa délégation dans ce pays médiateur. Trump, lui, maintient que "personne ne savait qui était aux commandes" en Iran mais rappelle que "s’ils veulent parler (les Iraniens, ndlr), ils peuvent nous appeler".

sur la fin de la guerre en Iran restent tendues. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu’il n’était pas clair si les Etats-Unis étaient "réellement sérieux" en matière de diplomatie, après avoir achevé des entretiens au Pakistan, alors que Washington a annulé l’envoi de sa délégation dans ce pays médiateur. Trump, lui, maintient que "personne ne savait qui était aux commandes" en Iran mais rappelle que "s’ils veulent parler (les Iraniens, ndlr), ils peuvent nous appeler". Bilan et conséquences. La guerre au Moyen-Orient a fait à ce jour plus de 3 540 morts, selon le groupe de défense des droits HRANA, basé aux Etats-Unis. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20 % du pétrole et du gaz naturel, est encore bloqué. Un haut responsable du Parlement iranien a déclaré que Téhéran avait reçu ses premiers revenus issus des droits de passage qu'il a instaurés dans le détroit.

En direct

09:49 - L'Iran "focalisé sur les moyens d’assurer un transit sûr" par le détroit d'Ormuz Le patron de la diplomatie iranienne assure ce lundi depuis la Russie que la sécurité du passage dans le détroit d'Ormuz est une "question mondiale importante". "Il existe une grande convergence des points de vues entre nous et Oman, et nous sommes également parvenus à des accords pour que nos consultations se poursuivent", précise Abbas Araghchi. "En tant que seuls Etats riverains d’Ormuz, nous nous sommes focalisés sur les moyens d’assurer un transit sûr, dans l’intérêt de tous nos chers voisins et du monde entier", a-t-il écrit sur X après sa rencontre avec le sultan d’Oman. 09:36 - "L'attitude des Américains a empêché le dernier cycle de pourparlers d’atteindre ses objectifs" Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi accuse depuis Saint-Pétersbourg les Etats-Unis de l'échec des discussions au Pakistan. Il est arrivé en Russie ce matin pour rencontrer Vladimir Poutine. "Il était nécessaire de faire le point sur la situation actuelle(...) L'attitude des Américains a empêché le dernier cycle de pourparlers d’atteindre ses objectifs, malgré les progrès réalisés", a-t-il lancé. Abbas Araghchi regrette "l'approche inappropriée" et les "exigences excessives" des Etats-Unis d'Amérique. 09:33 - "Ça va se terminer bientôt, et nous serons très victorieux", lance Trump "J’ai dit que nous n’allions plus faire cela", a déclaré le président américain, Donald Trump, dimanche sur Fox News à propos des négociations directes avec l’Iran, après avoir annulé la veille le déplacement prévu au Pakistan. "Nous avons toutes les cartes en main. S’ils veulent parler, ils peuvent venir vers nous, ou ils peuvent nous appeler, nous avons de très bonnes lignes téléphoniques sécurisées", a-t-il ajouté. "Nous avons fait du très bon boulot, ça va se terminer bientôt, et nous serons très victorieux", précise l'ex-magnat de l'immobilier.

La situation en Iran et au Liban

La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Mardi 21 février, Donald Trump a annoncé une extension du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran sans donner de nouvelle date butoir. De nouvelles négociations entre Washington et Téhéran sont donc envisagées mais aucune des deux parties n'a confirmé sa présence et une date certaine pour se mettre autour de la table.

"Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval et la prise en otage de l'économie mondiale", a dénoncé le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf. Le président de l'Iran affirme que "le blocus et les menaces" américaines étaient les "principaux obstacles à de véritables négociations". Autrement dit, que ce soit du côté américain ou dans le camp iranien, les déclarations n'incitent pas vraiment pas à l'optimise quant à la tenue de nouvelles négociations, avant un hypothétique plan de paix durable au Moyen-Orient.

Le nouveau plan de négociations proposé par l'Iran aux Etats-Unis

Lundi 27 avril, selon l'agence de presse des Corps des Gardiens de la Révolution iranienne Tasnim, les Iraniens ont transmis par l'intermédiaire du Pakistan un plan de négociations en trois phases aux Américains pour mettre fin à la guerre. Le premier point concerne un accord pour un cessez-le-feu total, avec une garantie que la guerre ne reprenne pas, ni en Iran ni au Liban. Si un accord est trouvé ici, les négociations pourront se tourner vers le deuxième point : la gestion du détroit d'Ormuz. "Une coordination sera mise en place avec la partie omanaise afin d'élaborer un nouveau régime juridique", écrit le média Tasnim. Enfin : le report des pourparlers autour du nucléaire iranien et de l’enrichissement d’uranium.

Quid des affrontements au Liban ? Tel-Aviv et Beyrouth tenaient jeudi 23 avril à Washington une nouvelle session de pourparlers au niveau des ambassadeurs. Le cessez-le-feu, dont une prolongation de trois semaines a justement été annoncée jeudi soir par Donald Trump après des discussions entre représentants israéliens et libanais à Washington, est déjà mis à rude épreuve.

De nouvelles frappes israéliennes ont visé dès le samedi soir au moins quatre localités du sud du Liban, a écrit l’agence officielle Ani, après des attaques qui avaient auparavant fait six morts selon les autorités libanaises. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a ordonné à l’armée de frapper "avec force" le Hezbollah pro-iranien au Liban, à la suite de ce que l’armée a qualifié de série de violations du cessez-le-feu.