Guerre en Iran et au Liban : énorme volte-face de Trump, Téhéran en profite

Alors que Donald Trump a annoncé l'interruption de l'opération "Project Freedom" dans le détroit d'Ormuz, l'Iran indique mettre en place un nouveau mécanisme pour superviser le trafic maritime dans le chenal maritime.

L'essentiel

"L'opération 'Fureur épique' est finie, comme le président l'a signifié au Congrès. Nous avons passé ce stade", a-t-il déclaré. Dans le même temps, des négociations secrètes se poursuivent sur le plan de paix proposé par Téhéran à Washington. Le ministère des Affaires étrangères iranien a fait savoir que les propositions du régime des mollahs avait fait l'objet d'une réponse étayée des États-Unis et qu'elle est actuellement à l'étude. Il est cependant "

Lors d'un point presse à la Maison-Blanche, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a assuré que la phase offensive était "finie" en Iran. "L'opération 'Fureur épique' est finie, comme le président l'a signifié au Congrès. Nous avons passé ce stade", a-t-il déclaré. Dans le même temps, des négociations secrètes se poursuivent sur le plan de paix proposé par Téhéran à Washington. Le ministère des Affaires étrangères iranien a fait savoir que les propositions du régime des mollahs avait fait l'objet d'une réponse étayée des États-Unis et qu'elle est actuellement à l'étude. Il est cependant "

En direct

09:33 - Le porte-conteneurs français San Antonio touché, plusieurs blessés Un cargo appartenant à la compagnie française CMA CGM a bien été touché mardi 5 mai dans le détroit d'Ormuz dans une "attaque" lors de laquelle plusieurs membres d'équipage ont été blessés. "Le groupe CMA CGM confirme que l'un de ses bateaux, le CMA CGM San Antonio, a été visé par une attaque hier alors qu'il naviguait dans le détroit d'Ormuz", indique le groupe dans un communiqué ce mercredi 6 mai. Des "blessés parmi les membres d'équipage" ont été "évacués et soignés", assure la compagnie française. Des "dommages" ont été causés au navire, apprend-on.

08:15 - 26 marins français bloqués à proximité du détroit d'Ormuz Plusieurs médias américains et britanniques déclarent ce mercredi matin qu'un cargo français de la CMA-CGM aurait été visé par des tirs dans le détroit d'Ormuz. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, dit ne pas avoir eu confirmation de cette information mais "pense avoir l'armateur supposé" dans les heures qui viennent, indique-t-il au micro de Franceinfo. "Je ne peux pas vous confirmer (...) mais si c'était réellement avéré, ça serait évidemment inadmissible", a réagi, également sur France Info, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. Le ministre précise qu'à l'heure actuelle, "il y a encore 59 navires dans le détroit à intérêt français" qui se trouvent bloqués et 26 marins français sur place, dans des conditions difficiles. "Ceux qui souhaitaient être remplacés l'ont été", assure-t-il.

08:03 - Le nouveau système de circulation dans le détroit d'Ormuz mis en place par l'Iran Téhéran a annoncé mardi soir un nouveau mécanisme de surveillance du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz : les navires souhaitant traverser le détroit recevront un courriel de l’Autorité du détroit du Golfe Persique détaillant la réglementation en vigueur et devront obtenir un permis de transit avant la traversée, révèle le New York Times, d'après un rapport de Press TV, le radiodiffuseur anglais d'État iranien. Press TV indique que le mécanisme était "maintenant opérationnel dans le détroit d'Ormuz", malgré le manque de détails à propos de cette nouvelle organisation. La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique a émis mardi un avertissement aux navires qui tentaient de traverser le détroit, affirmant dans un message sur les médias sociaux que "la seule voie sûre était un couloir désigné par l'Iran" et qu'elle prendrait des "mesures contre tout navire qui s'écarte de cette voie".

08:00 - La phase offensive en Iran est "finie", annonce le secrétaire d'État américain Marco Rubio Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a assuré hier lors d'une conférence de presse que que la phase offensive du conflit avec l'Iran était "finie". "L’opération Fureur Épique (Epic Fury) est finie, nous avons passé ce stade", précise-t-il. "Nous sommes désormais dans une situation uniquement défensive. Ce qui veut dire que nous ne frapperons pas en premier. Mais s’ils nous attaquent, nous répondrons", a-t-il lâché depuis la Maison-Blanche.

07:57 - Le "Projet Liberté" suspendu "pour une courte durée", annonce Trump Donald Trump a annoncé hier la suspension "pour une courte durée" du "Projet Liberté" visant à escorter des bateaux à travers le détroit d'Ormuz en vue d'un accord pour mettre mettre fin à la guerre avec l'Iran. "Suite à la demande du Pakistan et d’autres pays, compte tenu de l’immense succès militaire que nous avons remporté au cours de la campagne contre l’Iran et, par ailleurs, du fait que des progrès considérables ont été accomplis en vue d’un accord complet et définitif avec les représentants iraniens, nous avons convenu d’un commun accord que - bien que le blocus demeure pleinement en vigueur - le Projet Liberté serait suspendu pour une courte période, afin de déterminer si cet accord peut être finalisé et signé", a-t-il écrit dans une publication sur ses réseaux sociaux.

05/05/26 - 23:17 - Téhéran dément "catégoriquement" avoir attaqué les Émirats arabes unis FIN DU DIRECT - Alors que les Émirats arabes unis ont affirmé lundi soir, mais aussi mardi, avoir été attaqués par l'Iran, Téhéran a de nouveau démenti l'information. "Les forces armées de la République islamique d’Iran n’ont mené aucune opération de missiles ou de drones contre les Émirats arabes unis ces derniers jours", a insisté le porte-parole du quartier général du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, dont la télévision d'État se fait l'écho. Et d'assurer : "Si une telle action avait été entreprise, nous l’aurions annoncée avec fermeté et clarté."