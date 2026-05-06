Guerre en Iran et au Liban : énorme volte-face de Trump, Téhéran en profite
Alors que Donald Trump a annoncé l'interruption de l'opération "Project Freedom" dans le détroit d'Ormuz, l'Iran indique mettre en place un nouveau mécanisme pour superviser le trafic maritime dans le chenal maritime.
- La guerre en Iran entre dans son 68e jour ce mercredi 6 mai 2026. Lors d'un point presse à la Maison-Blanche, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a assuré que la phase offensive était "finie" en Iran. "L'opération 'Fureur épique' est finie, comme le président l'a signifié au Congrès. Nous avons passé ce stade", a-t-il déclaré. Dans le même temps, des négociations secrètes se poursuivent sur le plan de paix proposé par Téhéran à Washington. Le ministère des Affaires étrangères iranien a fait savoir que les propositions du régime des mollahs avait fait l'objet d'une réponse étayée des États-Unis et qu'elle est actuellement à l'étude. Il est cependant "impossible de céder aux exigences unilatérales américaines", pour l'instant, estime le président iranien Massoud Pezeshkian.
- Au Liban, le cessez-le-feu est toujours fragile. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud du Liban. L'État hébreu a d'ailleurs émis un nouvel ordre d'évacuation pour plusieurs villages de cette partie du territoire libanais. Israël a approuvé un contrat de plusieurs milliards d’euros avec les États-Unis pour l’acquisition de deux nouveaux escadrons de chasseurs-bombardiers, qui va, selon le premier ministre Benjamin Netanyahou, renforcer la "supériorité aérienne écrasante" du pays.
- Le détroit d'Ormuz, l'axe maritime par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole, est toujours bloqué et soumis à des droits de passage à l'initiative de Téhéran. Donald Trump a annoncé hier la suspension "pour une courte durée" du "Projet Liberté" visant à escorter des bateaux à travers le détroit d'Ormuz en vue d'un accord pour mettre mettre fin à la guerre avec l'Iran. En revanche, le "blocus demeure pleinement en vigueur", a-t-il précisé. L'Iran, lui, a annoncé mardi soir un nouveau mécanisme de surveillance du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz : les navires souhaitant traverser le détroit recevront un courriel de l’Autorité du détroit du Golfe Persique détaillant la réglementation en vigueur et devront obtenir un permis de transit avant la traversée, révèle le New York Times, d'après un rapport de Press TV, le radiodiffuseur anglais d'État iranien.
- Bilan humain. Selon le groupe de défense des droits HRANA basé aux États-Unis, le conflit au Moyen-Orient a provoqué la mort de 3 500 personnes. Au Liban, 2 702 victimes sont recensées et 8 311 blessés, d'après l'Agence nationale de l'information (NNA).
09:33 - Le porte-conteneurs français San Antonio touché, plusieurs blessés
Un cargo appartenant à la compagnie française CMA CGM a bien été touché mardi 5 mai dans le détroit d'Ormuz dans une "attaque" lors de laquelle plusieurs membres d'équipage ont été blessés. "Le groupe CMA CGM confirme que l'un de ses bateaux, le CMA CGM San Antonio, a été visé par une attaque hier alors qu'il naviguait dans le détroit d'Ormuz", indique le groupe dans un communiqué ce mercredi 6 mai. Des "blessés parmi les membres d'équipage" ont été "évacués et soignés", assure la compagnie française. Des "dommages" ont été causés au navire, apprend-on.
08:15 - 26 marins français bloqués à proximité du détroit d'Ormuz
Plusieurs médias américains et britanniques déclarent ce mercredi matin qu'un cargo français de la CMA-CGM aurait été visé par des tirs dans le détroit d'Ormuz. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, dit ne pas avoir eu confirmation de cette information mais "pense avoir l'armateur supposé" dans les heures qui viennent, indique-t-il au micro de Franceinfo. "Je ne peux pas vous confirmer (...) mais si c'était réellement avéré, ça serait évidemment inadmissible", a réagi, également sur France Info, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.
Le ministre précise qu'à l'heure actuelle, "il y a encore 59 navires dans le détroit à intérêt français" qui se trouvent bloqués et 26 marins français sur place, dans des conditions difficiles. "Ceux qui souhaitaient être remplacés l'ont été", assure-t-il.
La situation dans le détroit d'Ormuz "Il y a encore 59 navires dans le détroit à intérêt français, 26 marins français. Les équipages sont des équipages minimums et ceux qui souhaitaient être remplacés l'ont été", dit Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports pic.twitter.com/8sLqHFIuRv— franceinfo (@franceinfo) May 6, 2026
08:03 - Le nouveau système de circulation dans le détroit d'Ormuz mis en place par l'Iran
Téhéran a annoncé mardi soir un nouveau mécanisme de surveillance du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz : les navires souhaitant traverser le détroit recevront un courriel de l’Autorité du détroit du Golfe Persique détaillant la réglementation en vigueur et devront obtenir un permis de transit avant la traversée, révèle le New York Times, d'après un rapport de Press TV, le radiodiffuseur anglais d'État iranien.
Press TV indique que le mécanisme était "maintenant opérationnel dans le détroit d'Ormuz", malgré le manque de détails à propos de cette nouvelle organisation. La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique a émis mardi un avertissement aux navires qui tentaient de traverser le détroit, affirmant dans un message sur les médias sociaux que "la seule voie sûre était un couloir désigné par l'Iran" et qu'elle prendrait des "mesures contre tout navire qui s'écarte de cette voie".
08:00 - La phase offensive en Iran est "finie", annonce le secrétaire d'État américain Marco Rubio
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a assuré hier lors d'une conférence de presse que que la phase offensive du conflit avec l'Iran était "finie". "L’opération Fureur Épique (Epic Fury) est finie, nous avons passé ce stade", précise-t-il. "Nous sommes désormais dans une situation uniquement défensive. Ce qui veut dire que nous ne frapperons pas en premier. Mais s’ils nous attaquent, nous répondrons", a-t-il lâché depuis la Maison-Blanche.
07:57 - Le "Projet Liberté" suspendu "pour une courte durée", annonce Trump
Donald Trump a annoncé hier la suspension "pour une courte durée" du "Projet Liberté" visant à escorter des bateaux à travers le détroit d'Ormuz en vue d'un accord pour mettre mettre fin à la guerre avec l'Iran. "Suite à la demande du Pakistan et d’autres pays, compte tenu de l’immense succès militaire que nous avons remporté au cours de la campagne contre l’Iran et, par ailleurs, du fait que des progrès considérables ont été accomplis en vue d’un accord complet et définitif avec les représentants iraniens, nous avons convenu d’un commun accord que - bien que le blocus demeure pleinement en vigueur - le Projet Liberté serait suspendu pour une courte période, afin de déterminer si cet accord peut être finalisé et signé", a-t-il écrit dans une publication sur ses réseaux sociaux.
05/05/26 - 23:17 - Téhéran dément "catégoriquement" avoir attaqué les Émirats arabes unis
FIN DU DIRECT - Alors que les Émirats arabes unis ont affirmé lundi soir, mais aussi mardi, avoir été attaqués par l'Iran, Téhéran a de nouveau démenti l'information. "Les forces armées de la République islamique d’Iran n’ont mené aucune opération de missiles ou de drones contre les Émirats arabes unis ces derniers jours", a insisté le porte-parole du quartier général du commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, dont la télévision d'État se fait l'écho. Et d'assurer : "Si une telle action avait été entreprise, nous l’aurions annoncée avec fermeté et clarté."
05/05/26 - 22:11 - La phase offensive de la guerre en Iran est "finie", affirme Washington
Selon le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, la phase offensive de la guerre en Iran est désormais terminée, a-t-il assuré mardi soir en conférence de presse, depuis la Maison-Blanche. "L’opération est finie - 'Fureur épique' - comme le président l’a signifié au Congrès. Nous avons passé ce stade", a-t-il indiqué.
Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël
Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.
En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.
La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient
Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.
Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.
Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".