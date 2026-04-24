Guerre en Iran et au Liban : Trump fait des déclarations déroutantes et exclut un scénario

Donald Trump qui avait assuré que la guerre en Iran ne durerait entre quatre et six semaines semble englué dans ce conflit et estime désormais avoir "tout le temps" nécessaire. Alors que des négociations sont prévues mais se font attendre, le président américain a avoué ne savoir à qui s'adresser à Téhéran.

L'essentiel

La guerre en Iran en est à son 56e jour ce vendredi 24 avril 2026. Un cessez-le-feu en cours entre Téhéran et Washington, mais sans échéance claire après le prolongement jusqu'à nouvel ordre de la trêve annoncé par Donald Trump. Cependant, le détroit d'Ormuz est toujours contrôlé par l'Iran et en proie au blocus naval américain.

en est à son 56e jour ce vendredi 24 avril 2026. Un cessez-le-feu en cours entre Téhéran et Washington, mais sans échéance claire après le prolongement jusqu'à nouvel ordre de la trêve annoncé par Donald Trump. Cependant, le détroit d'Ormuz est toujours contrôlé par l'Iran et en proie au blocus naval américain. Au Liban , le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril doit être prolongé de "trois semaines" a indiqué Donald Trump dans la nuit de jeudi à vendredi après des pourparlers entre Israël et le Liban à la Maison Blanche. Après la mort de deux soldats français au Liban, lors d'une attaque attribuée au Hezbollah, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a dénoncé "un crime de guerre".

, le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril doit être prolongé de "trois semaines" a indiqué Donald Trump dans la nuit de jeudi à vendredi après des pourparlers entre Israël et le Liban à la Maison Blanche. Après la mort de deux soldats français au Liban, lors d'une attaque attribuée au Hezbollah, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a dénoncé "un crime de guerre". Les négociations sur la fin de la guerre en Iran semble au point mort. Un deuxième salve de pourparlers doit avoir lieu entre les délégations américaine et iranienne au Pakistan, mais aucun des deux pays ne s'est présenté au rendez-vous. Donald Trump assure que les Etats-Unis sont en position de force et ont "tout le temps de monde" pour obtenir un accord, tandis que l'Iran refuse de négocier sous la menace. Faute d'accord, les deux pays ont promis une reprise des hostilités.

sur la fin de la guerre en Iran semble au point mort. Un deuxième salve de pourparlers doit avoir lieu entre les délégations américaine et iranienne au Pakistan, mais aucun des deux pays ne s'est présenté au rendez-vous. Donald Trump assure que les Etats-Unis sont en position de force et ont "tout le temps de monde" pour obtenir un accord, tandis que l'Iran refuse de négocier sous la menace. Faute d'accord, les deux pays ont promis une reprise des hostilités. Donald Trump a plusieurs fois menacé d'anéantir l'Iran faisant craindre le pire, notamment en l'absence d'accord, mais il assuré dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il n'utilisera pas l'arme nucléaire dans cette guerre. "Nous n'en avons pas besoin. [...] Nous les avons complètement anéantis, de manière très conventionnelle", a-t-il déclaré devant la presse américaine.

a plusieurs fois menacé d'anéantir l'Iran faisant craindre le pire, notamment en l'absence d'accord, mais il assuré dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il n'utilisera pas l'arme nucléaire dans cette guerre. "Nous n'en avons pas besoin. [...] Nous les avons complètement anéantis, de manière très conventionnelle", a-t-il déclaré devant la presse américaine. Bilan et conséquences. La guerre au Moyen-Orient a fait à ce jour 3 540 morts, selon le groupe de défense des droits HRANA, basé aux Etats-Unis. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole et du gaz naturel, est encore bloqué. Un haut responsable du Parlement iranien a déclaré que Téhéran avait reçu ses premiers revenus issus des droits de passage qu'il a instaurés dans le détroit.

En direct

10:04 - Une sortie de crise entre l'Iran et les Etats-Unis jugée "extrêmement difficile" à ce stade L'Iran et les États-Unis "sont chacun persuadés d'avoir l'avantage" sur le terrain et de fait dans les négociations analyse Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, au micro de BFMTV ce vendredi. "C'est la raison pour laquelle mettre un terme à tout cela est extrêmement difficile. Ça se joue souvent à qui craquera le premier", poursuit-il ajoutant "ne pas voir aujourd'hui le point d'équilibre possible pour une sortie de crise". 09:32 - Macron appelle à ce que la stabilité revienne "le plus vite possible" au Moyen-Orient Emmanuel Macron a estimé que "nous avons tous intérêt" à ce que la stabilité revienne "le plus vite possible" au Moyen-Orient et que "les économies du monde soient apaisées", lors de son arrivée à un sommet informel de l'UE organisé à Nicosie, la capitale chypriote. "L'Europe doit s'engager encore davantage, la France organisera une conférence de soutien, se nourrir de toutes les contributions des Européens est important et ce sera aussi l'occasion avec la Syrie et la Jordanie de se coordonner", a-t-il ajouté. 08:31 - Mojtaba Khamenei, gravement blessé, est-il toujours aux commandes de l'Iran ? Donald Trump a assuré ne pas savoir à qui s'adresser au sein des autorités iraniennes se moquant au passage des dirigeants du régime dans lequel on ignore, selon lui, "qui est aux commandes de l'Iran" et "avec qui négocier". Le régime iranien des mollah est toujours dirigé par Mojtaba Khamenei, devenu Guide suprême après la mort de son père au début de la guerre, mais il dispose aussi de plusieurs hauts responsables dirigeants diverses cellules. Si Mojtaba Khamenei est à la tête du mouvement, l'homme ne s'est jamais montré en public, car il serait gravement blessé selon les informations du New-York times : "Il a subi trois opérations à une jambe et attend une prothèse. Il a été opéré à une main et retrouve peu à peu ses capacités fonctionnelles. Son visage et ses lèvres ont été gravement brûlés, ce qui rend la parole difficile", mais reste "mentalement vif et alerte". Si toutes les informations remontent jusqu'à lui via un processus long et redoublant de vigilance pour éviter de divulguer sa cachette, Mojtaba Khamenei a semble-t-il "décidé de déléguer la prise de décision aux généraux" par sécurité et en raison des difficultés qu'il y a à le joindre. 08:18 - Israël prêt à "ramener l'Iran à l'âge de pierre" dès la fin du cessez-le-feu Israël est contraint d'observer un cessez-le-feu avec l'Iran depuis l'accord de trêve passé entre Washington et Téhéran, mais avec le Liban après les pourparlers organisés à la Maison Blanche là encore sous la pression du président américain. Mais l'Etat hébreu se tient prêt à reprendre les armes comme l'a indiqué son ministre de la Défense, Israël Katz, dans un message vidéo : "Nous attendons le feu vert des États-Unis - avant tout pour achever l'élimination de la dynastie Khamenei", mais aussi "pour ramener l'Iran à l'âge obscur et à l'âge de pierre en détruisant des installations énergétiques et électriques clés et en démantelant son infrastructure économique nationale", a-t-il menacé. 08:03 - Ce qu'a dit Trump sur la guerre en Iran dans la nuit de jeudi à vendredi Donald Trump a multiplié les déclarations au sujet de la guerre en Iran, de celle au Liban et de l'état des négociations devant la presse américaine et sur son réseau Truth Social. Le président américain a annoncé le prolongement du cessez-le-feu actuellement en cours en Israël et le Liban pour une durée de "trois semaines" après des pourparlers organisés entre les deux pays à la Maison Blanche. Il a également estimé qu'il y avait de "très bonne chance" de parvenir à un accord de paix israélo-libanais dès cette année.

Au sujet de la durée de la guerre en Iran et des négociations, Donald Trump a assuré avoir "tout le temps du monde" et pourvoir se permettre de singer un accord uniquement "lorsque ce sera pertinent et bon pour les États-Unis". S'il avait soutenu que le conflit ne durerait pas plus de six semaines, il a appelé la presse à "ne pas mettre la pression" rappelant la longueur de précédents conflits : "Nous sommes restés 18 ans au Vietnam".

Il a semblé privilégier la voie diplomatique et les négociations avec l'Iran, mais il n'a pas écarté une possible reprise des combats. "On a déjà atteint 75 % des cibles. On pourra s'occuper des 25 % de cibles restantes", faute d'accord avec l'Iran a-t-il prévenu assurant avoir "énormément de munitions" et des "navires sont bien armés et prêts à être déployés". En revanche, il a écarté l'idée d'un recours à l'arme nucléaire jugé inutile face à l'armée iranienne déjà "anéantie". 23/04/26 - 23:32 - Donald Trump annonce la prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban FIN DU DIRECT - "Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban sera prolongé de TROIS SEMAINES", a annoncé ce jeudi soir Donald Trump sur son réseau Truth Social, alors qu'il arrivait à expiration ce dimanche.

La situation en Iran et au Liban

La guerre en Iran, qui a éclaté le 28 février après des frappes israélo-américaines, est toujours en cours. Mardi 21 février, Donald Trump a annoncé une extension du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran sans donner de nouvelle date butoir. De nouvelles négociations entre Washington et Téhéran sont donc envisagées mais aucune des deux parties n'a confirmé sa présence et une date certaine pour se mettre autour de la table.

"Un cessez-le-feu complet n'a de sens que s'il n'est pas violé par un blocus naval et la prise en otage de l'économie mondiale", a dénoncé le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf. Le président de l'Iran affirme que "le blocus et les menaces" américaines étaient les "principaux obstacles à de véritables négociations". Autrement dit, que ce soit du côté américain ou dans le camp iranien, les déclarations n'incitent pas vraiment pas à l'optimise quant à la tenue de nouvelles négociations, avant un hypothétique plan de paix.

Quid des affrontements au Liban ? Tel-Aviv et Beyrouth tiennent jeudi 23 avril à Washington une nouvelle session de pourparlers au niveau des ambassadeurs. Le Liban va demander lors de ces échanges une extension d’un mois de la trêve, selon une source officielle à l’AFP, et "le strict respect du cessez-le-feu et l’arrêt par Israël des opérations de dynamitage et de destruction dans les zones où il est présent". Ici, la trêve du 17 avril dernier ne tient plus qu’à un fil.