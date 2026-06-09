Guerre en Iran et au Liban : un accord (à nouveau) imminent selon Trump, on peut en douter

Les échanges de frappes entre l'Iran et Israël ont cessé et Donald Trump assure qu'un accord peut être conclu sous "deux à trois jours". Le maintien des positions incompatibles de Téhéran et Washington ainsi que certaines ambitions d'Israël rendent toutefois ce scénario difficilement tenable.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran est de nouveau dans une phase de cessez-le-feu ce mardi 9 juin après les cessations des hostilités entre l'Iran et Israël. Les deux pays ont cependant promis une riposte plus violente en cas de nouvelles attaques. La reprise des frappes reste onc une menace, d'autant que l'Etat hébreu a affirmé qu'il poursuivait son offensive contre le Hezbollah au Liban, élément qui ayant justifié les frappes iraniennes.

est de nouveau dans une phase de cessez-le-feu ce mardi 9 juin après les cessations des hostilités entre l'Iran et Israël. Les deux pays ont cependant promis une riposte plus violente en cas de nouvelles attaques. La reprise des frappes reste onc une menace, d'autant que l'Etat hébreu a affirmé qu'il poursuivait son offensive contre le Hezbollah au Liban, élément qui ayant justifié les frappes iraniennes. Les négociations pour mettre fin à la guerre entrent en phase finale selon Donald Trump qui assure ce mardi qu'un "très, très bon accord" peut être conclue sous "deux à trois jours" après de "derniers efforts". Le président américain maintien que l'accord permettra la réouverture du détroit d'Ormuz et empêchera l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, sans préciser les détails qui sont des points de blocages depuis le début des négociations. L'Iran s'opposant à certaines mesures comme le remise de son uranium enrichi et en ajoutant d'autres comme la tarification du passage des navires dans le détroit d'Ormuz.

entrent en phase finale selon Donald Trump qui assure ce mardi qu'un "très, très bon accord" peut être conclue sous "deux à trois jours" après de "derniers efforts". Le président américain maintien que l'accord permettra la réouverture du détroit d'Ormuz et empêchera l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, sans préciser les détails qui sont des points de blocages depuis le début des négociations. L'Iran s'opposant à certaines mesures comme le remise de son uranium enrichi et en ajoutant d'autres comme la tarification du passage des navires dans le détroit d'Ormuz. Les divergences entre Donald Trump et Benyamin Nétanyahou compliquent aussi un accord. Si le président américain souhaite sortir de cette guerre avec un accord assurant certaines garanties, le dirigeant israélien n'est pas enclin à négocier avec l'Iran et ses alliés comme le Hezbollah et vise la destruction de la République islamique. Une divergence à l'origine de tensions visibles depuis la fin mai entre les deux hommes.

compliquent aussi un accord. Si le président américain souhaite sortir de cette guerre avec un accord assurant certaines garanties, le dirigeant israélien n'est pas enclin à négocier avec l'Iran et ses alliés comme le Hezbollah et vise la destruction de la République islamique. Une divergence à l'origine de tensions visibles depuis la fin mai entre les deux hommes. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran, même si le régime dit autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation", tout en démentant l'instauration d'un péage. Donald Trump assure de le détroit sera rouvert "immédiatement" après la signature d'un accord. D'ici là, la France et le Royaume-Uni ont finalisé la planification opérationnelle pour une mission de déminage dans le détroit d’Ormuz.

En direct

11:15 - Trump veut un accord, Nétanyahou un "état guerre permanent" La relation entre le président Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu "se détériore" selon un haut diplomate israélien, Alon Pinkas, interrogé par CNN. "Ils ne sont même plus sur la même longueur d'onde à ce stade (...). C'est évident à voir la façon dont Trump parle de Netanyahu depuis deux semaines", analyse l'ancien consul général d'Israël à New York, en référence aux mots du président américain au dirigeant israélien après les menaces frappes israéliennes sur Beyrouth fin mai et les attaques contre l'Iran lundi. L'homme estime que les deux hommes n'ont plus du tout le même objectif : alors que Donald Trump veut mettre un terme à la guerre rapidement en vue des élections de mi-mandat prévues en fin d'année, Benyamin Nétnayhou "a besoin de maintenir un état de guerre permanent" également en vue d'élections nationales selon Alon Pinkas. 10:49 - Trump et Nétanyahou ne poursuivent plus les mêmes objectifs avec la guerre en Iran Israël et les États-Unis ont encore "quelques divergences" à régler sur la manière de mettre fin à la guerre en Iran a estimé l'ambassadeur israélien aux Etats-UNis, Yechiel Leiter, auprès de CNN. S'il assure que les deux pays ont "globalement les mêmes intérêts", il y a "ici et là, quelques divergences d'opinions qu'il faut aplanir" notamment sur les objectifs à atteindre pour mettre fin au conflit. "Si nous pouvons mettre fin à cette guerre en faisant en sorte que l'Iran n'ait plus de programme d'armement nucléaire, plus de programme de missiles balistiques capable de prendre le monde en otage et ne soutienne plus ses alliés comme le Hamas et le Hezbollah… Alors la guerre sera gagnée", estime l'ambassadeur n'évoquant pas la destruction du régime iranien et de ses alliés recherchée par Benyamin Nétanyahou. Un objectif qui ne poursuit plus le président américain en raison de la prolongation de la guerre qui joue contre lui auprès des citoyens américains. 10:11 - Donald Trump évoque un accord conclue sous "deux à trois jours" Le président américain Donald Trump a affirmé tôt ce mardi matin que la diplomatie américaine déploie les "derniers efforts" en vue de la conclusion d'un accord de paix avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. "Nous sommes dans les derniers efforts de ce qui va être un très, très bon accord", a-t-il déclaré après avoir assisté à un match de NBA à New-York. Selon lui, un accord pour être conclu dans un délai de "deux à trois jours". Donald Trump n'a pas précisé les contours de l'accord, mais il a assuré que le détroit d'Ormuz sera rouvert "immédiatement" après sa signature. Concernant le nucléaire iranien, un des points principaux des négociations, le chef d'Etat a soutenu que les termes de l'accord ne permettront "en aucun cas" à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire "sous quelque forme que ce soit".



En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".