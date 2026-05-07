Guerre en Iran et au Liban : un accord de paix évoqué, et si tout prenait fin ?

Donald Trump a jugé "très possible" d'arriver à un accord avec l'Iran mercredi. De nouveaux pourparlers pourraient être organisés. Au Liban, des frappes ont touché le sud de Beyrouth, une première depuis la trêve.

L'essentiel

La guerre en Iran est dans son 69e jour ce jeudi 7 mai 2026. Tandis que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a assuré mardi que la phase offensive était "finie" en Iran, Donald Trump s'est montré particulièrement optimiste mercredi soir concernant l es négociations qui se poursuivent en coulisses avec l'Iran, estimant "très possible" d'arriver à un accord de paix. La Suisse s'est dite prête à accueillir de nouveaux pourparlers entre l'Iran et les États-Unis

est dans son 69e jour ce jeudi 7 mai 2026. La Suisse s'est dite prête à accueillir de nouveaux pourparlers entre l'Iran et les États-Unis Au Liban, le cessez-le-feu est toujours fragile. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud du Liban et le Hezbollah. Elle a visé la banlieue sud de Beyrouth, ce qui est une première depuis la trêve entrée en vigueur le 17 avril. Le commandant des opérations de l'unité d'élite du Hezbollah a été tué dans la frappe, selon une source proche du mouvement pro-iranien l'AFP.

le cessez-le-feu est toujours fragile. L'armée israélienne poursuit ses frappes dans le sud du Liban et le Hezbollah. Elle a visé la banlieue sud de Beyrouth, ce qui est une première depuis la trêve entrée en vigueur le 17 avril. Le commandant des opérations de l'unité d'élite du Hezbollah a été tué dans la frappe, selon une source proche du mouvement pro-iranien l'AFP. Le détroit d'Ormuz , l'axe maritime par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole, est toujours bloqué et soumis à des droits de passage à l'initiative de Téhéran. Donald Trump a annoncé mardi la suspension "pour une courte durée" du "Projet Liberté" visant à escorter des bateaux à travers le détroit d'Ormuz en vue d'un accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran. En revanche, le "blocus demeure pleinement en vigueur", a-t-il précisé. L'Iran, lui, a annoncé mardi soir un nouveau mécanisme de surveillance du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz : les navires souhaitant traverser le détroit recevront un courriel de l’Autorité du détroit du Golfe Persique détaillant la réglementation en vigueur et devront obtenir un permis de transit avant la traversée. Parallèlement, le ministère français des Armées a annoncé mercredi le déploiement du porte-avions Charles-de-Gaulle au Moyen-Orient. Objectif : se prépositionner dans la région du Golfe en vue d'une potentielle mission visant à rétablir, sans prendre parti dans la guerre en Iran, la navigation dans le détroit d'Ormuz. La France a aussi assuré qu'aucune sanction ne serait levée contre le régime iranien tant que le détroit d'Ormuz resterait bloqué.

, l'axe maritime par lequel transite d'ordinaire 20% de la consommation mondiale de pétrole, est toujours bloqué et soumis à des droits de passage à l'initiative de Téhéran. Donald Trump a annoncé mardi la suspension "pour une courte durée" du "Projet Liberté" visant à escorter des bateaux à travers le détroit d'Ormuz en vue d'un accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran. En revanche, le "blocus demeure pleinement en vigueur", a-t-il précisé. L'Iran, lui, Parallèlement, le ministère français des Armées a annoncé mercredi le déploiement du porte-avions Charles-de-Gaulle au Moyen-Orient. Objectif : se prépositionner dans la région du Golfe en vue d'une potentielle mission visant à rétablir, sans prendre parti dans la guerre en Iran, la navigation dans le détroit d'Ormuz. La France a aussi assuré qu'aucune sanction ne serait levée contre le régime iranien tant que le détroit d'Ormuz resterait bloqué. Bilan humain. Selon le groupe de défense des droits HRANA basé aux États-Unis, le conflit au Moyen-Orient a provoqué la mort de 3 500 personnes. Au Liban, 2 702 victimes sont recensées et 8 311 blessés, d'après l'Agence nationale de l'information (NNA).

En direct

11:31 - La France prête à "sécuriser le trafic" dans le détroit d'Ormuz "Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités pour permettre, sans être belligérants, de sécuriser le trafic", assure Alice Rufo, ministre déléguée des Armées sur BFMTV, que le porte-avions Charles de Gaulle est en mer Rouge. "On sait que pour sécuriser le trafic maritime il faut redonner de la confiance aux armateurs et aux compagnies d'assurance", ajoute-t-elle. Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot assurait sur RTL qu'il était "hors de question que la moindre sanction contre l’Iran puisse être levée, tant que le détroit est bloqué". Concernant le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle, qui vient de passer le canal de Suez, Jean-Noël Barrot a affirmé qu’il était "en direction de la zone". Ce bâtiment français permet, selon lui, de "crédibiliser notre posture défensive". 08:55 - Un accord qui pourrait s'annoncer difficile ? L'Iran a déploré auprès d'Emmanuel Macron le comportement des Etats-Unis. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré à son homologue français que Washington avait "dévié la voie de la diplomatie vers les menaces, les pressions et les sanctions", et que Téhéran ne peut pas faire confiance aux Etats-Unis, selon un communiqué de la présidence iranienne, cité par Al-Jazira. Il a rappelé qu'à deux reprises le dialogue avait déjà été entamé et "qu’à chaque fois, une agression militaire contre l’Iran s’était produite simultanément aux négociations. Un tel comportement s’apparente à une trahison". Il a ajouté que pour des négociations efficaces, il faut la fin de la guerre et des garanties que des actions hostiles ne seront pas de nouveau effectuées contre l’Iran. 08:50 - Le porte-avions Charle de Gaulle en mer rouge La France se rapproche du Moyen-Orient. Le porte-avions français "Charles de Gaulle" a franchi le canal de Suez afin de se prépositionner dans la région du Golfe, si jamais une mission était déclenchée pour rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz. Ce jeudi, il aurait atteint la mer rouge. "Pour le moment, le porte-avions passe Suez et il est en mer Rouge. C'est un prépositionnement", a confirmé Alice Rufo, ministre déléguée des Armées, sur BFMTV-RMC. "Le fait de passer le canal de Suez et d'aller en mer Rouge, c'est un signal très fort de nos disponibilités à agir pour que la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz puisse reprendre", a-t-elle ajouté. 08:45 - Aucune sanction levée par la France tant que le détroit d'Ormuz est bloqué L'Iran demande des levées de sanctions aux Etats-Unis en contrepartie de gestes sur le nucléaire. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a estimé sur RTL ce jeudi matin qu'il est "hors de question que la moindre sanction puisse être levée tant qu'un détroit comme celui d'Ormuz sera bloqué". 08:40 - De nouvelles frappes sur le Liban La trêve est très fragile au Liban. L'aviation israélienne a visé la banlieue sud de Beyrouth pour la première fois depuis le cessez-le-feu mis en vigueur le 17 avril. "Malek Ballout, le commandant des opérations de la force al-Radwan", l'unité d'élite du Hezbollah, a été tué, a assuré à l'AFP une source proche du mouvement pro-iranien. D'autres frappes dans l'est et le sud du pays ont fait 11 morts et l'armée israélienne aurait aussi perdu un soldat. 08:35 - L'Iran dénonce une nouvelle stratégie des Etats-Unis pour "détruire la cohésion du pays" Alors que Donald Trump estime qu'un accord est possible, le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré mercredi que les Etats-Unis cherchait à obtenir la "reddition" de Téhéran par une "nouvelle stratégie" visant à "détruire la cohésion du pays". "L'ennemi, dans sa nouvelle stratégie, cherche, à travers un blocus naval, une pression économique et une manipulation médiatique, à détruire la cohésion du pays afin de nous contraindre à nous rendre", a déclaré Mohammad Ghalibaf dans un message vocal publié sur sa chaîne officielle Telegram. 08:31 - De nouveaux pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran pour un accord de paix ? Mercredi, le président américain a jugé "très possible" d'arriver à un accord avec l'Iran. De "très bonnes discussions" se seraient tenues lors des dernières 24 heures, a-t-il déclaré lors d'un entretien avec des journalistes. Il s'est toutefois une nouvelle fois montré menaçant en cas de non-accord : si l'Iran "n'accepte pas, les bombardements commenceront et ce sera, malheureusement (...) avec une intensité bien plus forte qu'avant", avait-il averti auparavant sur son réseau Truth Social. La Suisse s'est alors dite prête à accueillir de nouveaux pourparlers entre les deux pays, a annoncé auprès de l'agence de presse russe Tass, une porte-parole du ministère suisse des Affaires étrangères. "Le ministère des Affaires étrangères reste en contact avec toutes les parties concernées", a-t-il été précisé.

Repères

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".