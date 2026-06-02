Guerre en Iran et au Liban : un accord imminent ou suspendu ? Un nouveau détroit menacé

Donald Trump assure que les négociations avancent vite, tandis que l'Iran aurait suspendu les discussions après les violations de cessez-le-feu par les Etats-Unis et Israël selon une agence de presse. Téhéran menacerait également de bloquer le détroit de Bad-el-Mandeb en plus de celui d'Ormuz.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran vit son 94ème jour ce mardi 2 juin 2026. Les États-Unis et l'Iran ont échangé plusieurs frappes la semaine passées après des offensives américaines et des ripostes iraniennes, malgré le cessez-le-feu en vigueur. L'Iran a dénoncé plusieurs violations de la trêve et ont indiqué que ces attaques ont des conséquences sur les négociations d'un accord de paix. Téhéran et ses alliés envisageaient lundi "l'activation d'autres fronts", dont le détroit de Bab el-Mandeb. Il s'agit d'une autre voie maritime stratégique, située à l'extrémité sud de la mer Rouge par laquelle transite 15% du commerce mondial maritime. Sa fermeture pourrait aggraver l'instabilité des marchés pétroliers, relaie CNN.

vit son 94ème jour ce mardi 2 juin 2026. Les États-Unis et l'Iran ont échangé plusieurs frappes la semaine passées après des offensives américaines et des ripostes iraniennes, malgré le cessez-le-feu en vigueur. L'Iran a dénoncé plusieurs violations de la trêve et ont indiqué que ces attaques ont des conséquences sur les négociations d'un accord de paix. Téhéran et ses alliés envisageaient lundi "l'activation d'autres fronts", dont le détroit de Bab el-Mandeb. Il s'agit d'une autre voie maritime stratégique, située à l'extrémité sud de la mer Rouge par laquelle transite 15% du commerce mondial maritime. Sa fermeture pourrait aggraver l'instabilité des marchés pétroliers, relaie CNN. La guerre entre Israël et le Liban s'intensifie malgré le cessez-le-feu. Israël poursuit son opération dans le sud du Liban et a frappé Beyrouth, tandis que le Hezbollah attaque le nord de l'Etat hébreu. Donald Trump a indiqué dans la nuit avoir obtenu d'Israël un renoncement à un raid sur Beyrouth et du Hebzollah un arrêt des tirs, mais les affrontements continuent ce mardi. Israël a d'ailleurs annoncé continuer "à opérer comme prévu dans le sud du Liban". En parallèle, de nouvelles négociations doivent avoir lieu entre les deux pays mardi et mercredi à Washington.

s'intensifie malgré le cessez-le-feu. Israël poursuit son opération dans le sud du Liban et a frappé Beyrouth, tandis que le Hezbollah attaque le nord de l'Etat hébreu. Donald Trump a indiqué dans la nuit avoir obtenu d'Israël un renoncement à un raid sur Beyrouth et du Hebzollah un arrêt des tirs, mais les affrontements continuent ce mardi. Israël a d'ailleurs annoncé continuer "à opérer comme prévu dans le sud du Liban". En parallèle, de nouvelles négociations doivent avoir lieu entre les deux pays mardi et mercredi à Washington. Où en sont les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran ? Elles avancent à un "rythme rapide" a déclaré Donald Trump dans la nuit de lundi à mardi. Mais une agence de presse iranienne affirmait la veille avoir suspendu les discussions après les violations du cessez-le-feu par les États-Unis. Washington aurait envoyé une nouvelle version de l'accord à Téhéran en durcissant sa position sur le nucléaire iranien selon le New York Times et Axios. Le texte "stipule très clairement que l'Iran ne possédera pas d'arme nucléaire" selon le président américain, ce que dément l'Iran. Par ailleurs, le régime iranien dit qu'il n'approuvera "aucun accord tant [qu'ils] ne seron[t] pas sûrs d'avoir garanti les droits du peuple iranien".

Elles avancent à un "rythme rapide" a déclaré Donald Trump dans la nuit de lundi à mardi. Mais une agence de presse iranienne affirmait la veille avoir suspendu les discussions après les violations du cessez-le-feu par les États-Unis. Washington aurait envoyé une nouvelle version de l'accord à Téhéran en durcissant sa position sur le nucléaire iranien selon le New York Times et Axios. Le texte "stipule très clairement que l'Iran ne possédera pas d'arme nucléaire" selon le président américain, ce que dément l'Iran. Par ailleurs, le régime iranien dit qu'il n'approuvera "aucun accord tant [qu'ils] ne seron[t] pas sûrs d'avoir garanti les droits du peuple iranien". Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage. Il assure "contrôler le trafic et la navigation" grâce à un dispositif coordonné avec Oman.

En direct

09:45 - "Je te sauve les fesses" : vif échange entre Trump et Nétanyahou Donald Trump a échangé au téléphone avec Benyamin Nétanyahou hier soir après les nouvelles menaces d'Israël contre le Liban. L'échange aurait été vif selon le média américain Axios : "Putain, qu'est-ce que tu fais ? Tu es complètement fou ! Tu seras en prison si ce n'était pas pour moi. Je te sauve les fesses", aurait déclaré Donald Trump au Premier ministre israélien lui reprochant de mettre en péril les négociations de paix avec l'Iran. Téhéran a effectivement rappelé à plusieurs reprises que l'accord de paix devait comprendre un cessez-le-feu au Liban et a dénoncé les "crimes" commis par Israël avec ses frappes lancées dans le sud du Liban et sur Beyrouth. 09:34 - Les négociations avancent vite selon Washington, mais sont suspendues selon Téhéran Dans la nuit, Donald Trump a assuré que les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran se poursuivaient "à un rythme rapide". Pourtant, quelques heures plus tôt l'agence de presse iranienne Tasnim soutenait que Téhéran avait "suspendu" le dialogue avec Washington à cause des violations de cessez-le-feu par les Etats-Unis et Israël. 01/06/26 - 23:42 - Netnyahou moins enclin aux cessez-le-feu au Liban ? FIN DU DIRECT - "J’ai parlé ce soir avec le président Trump et je lui ai dit que si le Hezbollah ne cessait pas d’attaquer nos villes et nos citoyens, Israël frapperait des cibles terroristes à Beyrouth", a fait savoir Benyamin Netanyahou dans un communiqué. Et de poursuivre : "Notre position à ce sujet reste inchangée. Dans le même temps, l’armée continuera à opérer comme prévu dans le sud du Liban." Des déclarations qui semblent un peu éloignées des annonces de Donald Trump, selon qui Israël et le Hezbollah avaient promis l'apaisement. 01/06/26 - 23:16 - Israël et le Hezbollah, proches de l'apaisement ? Lundi soir, le président américain Donald Trump a affirmé avoir obtenu lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, un engagement de sa part à ne pas envoyer de troupes à Beyrouth. De même, Donald Trump a assuré sur son réseau Truth Social avoir aussi eu un "très bon" échange avec le Hezbollah, à travers des intermédiaires toutefois. Le Hezbollah pro-iranien serait, selon lui, sur le point de "cesser totalement le feu". Et Donald Trump de promettre : "Israël ne les attaquera pas et ils n’attaqueront pas Israël." Si les paroles de Donald Trump sont généralement à prendre avec beaucoup de précautions, l'ambassade libanaise aux États-Unis a confirmé lundi soir que le Hezbollah avait accepté une proposition américaine de "cessation mutuelle des attaques" avec Israël.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".