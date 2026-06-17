Guerre en Iran et au Liban : un accord plus faible que prévu et une paix déjà menacée

L'accord entre Téhéran et Washington devant mettre fin à la guerre en Iran sera signé vendredi en Suisse, mais son contenu s'avère très succinct et plus profitable au régime iranien selon certains. Les Etats-Unis s'en expliquent, mais doivent essuyer des critiques et composer avec leur allié israélien opposé à l'accord de paix.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran touche-t-elle à sa fin ? Après 107 jours de conflit, les États-Unis et l'Iran ont prévu de signer un protocole d'accord le vendredi 19 juin, dans le complexe hôtelier du Bürgenstock, en Suisse. Le texte prévoit l'arrêt immédiat de la guerre, y compris entre Israël et le Liban, pour donner lieu à des négociations approfondies. Toutes les frappes ont cessé, à l'exception de celles d'Israël contre le Hezbollah libanais et en réponse l'Iran a menacé l'Etat hébreu d'une riposte "sévère".

Après 107 jours de conflit, les États-Unis et l'Iran ont prévu de signer un protocole d'accord le vendredi 19 juin, dans le complexe hôtelier du Bürgenstock, en Suisse. Le texte prévoit l'arrêt immédiat de la guerre, y compris entre Israël et le Liban, pour donner lieu à des négociations approfondies. Toutes les frappes ont cessé, à l'exception de celles d'Israël contre le Hezbollah libanais et en réponse l'Iran a menacé l'Etat hébreu d'une riposte "sévère". L'accord de paix n'a pas été rendu public, mais Donald Trump a promis de dévoiler le contenu de l'accord "d'ici quelques jours". Le protocole d'accord serait très vague et stipule une levée des sanctions contre l'Iran, un déblocage de fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction du pays et un accord sur le nucléaire selon des responsables américains à CNN. Washington prévient qu'il ne faut pas s'attarder sur les termes de l'accord pensé pour créer un climat favorable aux négociations de 60 jours qui débuteront "vraisemblablement" juste après la signature selon l'Iran. Les Etats-Unis conditionnent les levées de sanctions aux contreparties iraniennes obtenues.

n'a pas été rendu public, mais Donald Trump a promis de dévoiler le contenu de l'accord "d'ici quelques jours". Le protocole d'accord serait très vague et stipule une levée des sanctions contre l'Iran, un déblocage de fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction du pays et un accord sur le nucléaire selon des responsables américains à CNN. Washington prévient qu'il ne faut pas s'attarder sur les termes de l'accord pensé pour créer un climat favorable aux négociations de 60 jours qui débuteront "vraisemblablement" juste après la signature selon l'Iran. Les Etats-Unis conditionnent les levées de sanctions aux contreparties iraniennes obtenues. Les négociations vont se poursuivre notamment sur le nucléaire. Donald Trump a répété que l'Iran ne sera "jamais" dotée de l'arme nucléaire car le pays s'y est engagé (comme il l'avait déjà fait en 2015 avec l'administration Obama). Selon Washington, l'Iran s'est officieusement engagé à détruire son uranium enrichi sous le contrôle de l'AIEA. Les capacité militaires et balistiques de l'Iran doivent aussi être discutées, comme le statut du détroit d'Ormuz que les Etats-Unis veulent voir rouvrir "sans péage", mais pour lequel l'Iran réclame des "frais de services".

notamment sur le nucléaire. Donald Trump a répété que l'Iran ne sera "jamais" dotée de l'arme nucléaire car le pays s'y est engagé (comme il l'avait déjà fait en 2015 avec l'administration Obama). Selon Washington, l'Iran s'est officieusement engagé à détruire son uranium enrichi sous le contrôle de l'AIEA. Les capacité militaires et balistiques de l'Iran doivent aussi être discutées, comme le statut du détroit d'Ormuz que les Etats-Unis veulent voir rouvrir "sans péage", mais pour lequel l'Iran réclame des "frais de services". Le détroit d'Ormuz a rouvert partiellement et devrait être libéré après la signature du protocole d'accord vendredi. Des opération de sécurisation et de déminage pourraient avoir lieu et la France se tient prête pour intervenir si nécessaire. L'annonce de la réouverture du détroit a fait chuté le prix du baril de pétrole et le gouvernement français souhaite que les prix se répercutent dans les plus brefs délais à la pompe.

En direct

11:46 - Un accord en 14 points dévoilé, mais pas confirmé par Téhéran, ni Washington Bloomberg publie un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Retrouvez ci-dessous les 14 points rapportés par le média américain traduit en français par Le Monde. La République islamique d’Iran et les Etats-Unis, ainsi que leurs alliés dans le conflit actuel, déclarent qu’à compter de la signature du présent protocole d’accord, la guerre prend fin immédiatement et définitivement sur tous les fronts, y compris au Liban. Ils s’engagent désormais à ne mener aucune action hostile l’un contre l’autre et à s’abstenir de toute menace ou usage de la force. L’accord final confirmera les dispositions du présent article ainsi que celles des autres articles. La République islamique d’Iran et les Etats-Unis s’engagent à respecter mutuellement leur souveraineté et leur intégrité territoriale et à ne pas s’ingérer dans leurs affaires intérieures respectives. La République islamique d’Iran et les Etats-Unis s’engagent à négocier et à conclure un accord final dans un délai maximal de soixante jours, prorogeable d’un commun accord. Dès la signature du présent protocole d’accord, les Etats-Unis lèveront le blocus naval, empêcheront toute entrave ou obstruction à l’encontre de la République islamique d’Iran et rétabliront, dans un délai maximal de trente jours, le trafic maritime à son niveau normal. Le trafic des navires devra être proportionnel au volume observé avant la guerre du côté iranien. Les Etats-Unis s’engagent également à retirer leurs forces des zones environnantes dans les trente jours suivant la conclusion de l’accord final. Dès la signature du présent protocole d’accord, la République islamique d’Iran prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer, dans un délai de trente jours, la reprise du trafic des navires marchands entre le golfe Persique et la mer d’Oman à son niveau d’avant-guerre, en tenant compte de la nécessité d’éliminer les obstacles techniques et de neutraliser les mines. Les Etats-Unis, avec leurs partenaires régionaux, s’engagent à élaborer un plan global, approuvé par les deux parties, pour la reconstruction et le développement économique de la République islamique d’Iran, avec un financement garanti d’au moins 300 milliards de dollars. Les modalités de mise en œuvre de ce plan, dans le cadre de l’accord final, seront définies dans un délai de soixante jours. Les Etats-Unis s’engagent à mettre fin, selon un calendrier à convenir dans l’accord final, à tous les types de sanctions visant actuellement la République islamique d’Iran, y compris les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, celles du conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ainsi que toutes les sanctions unilatérales américaines, primaires et secondaires. La République islamique d’Iran réaffirme qu’elle ne fabriquera jamais d’armes nucléaires. L’Iran et les Etats-Unis conviennent que le sort des matières enrichies ainsi que toutes les autres questions nucléaires convenues d’un commun accord, y compris les besoins nucléaires de l’Iran, seront traités de manière adéquate dans l’accord final. Celui-ci confirmera les dispositions du présent article. L’Iran et les Etats-Unis conviennent que, dans l’attente d’un accord final, le statu quo sera maintenu : l’Iran conservera son programme nucléaire dans son état actuel, tandis que les Etats-Unis n’imposeront pas de nouvelles sanctions et ne renforceront pas leurs forces dans la région. Les Etats-Unis s’engagent à ce que, dès la signature du présent protocole d’accord et jusqu’à la levée des sanctions, le département du Trésor américain accorde des dérogations autorisant les exportations de pétrole brut iranien, de produits pétrochimiques et de leurs dérivés, ainsi que tous les services connexes, notamment bancaires, d’assurance et de transport. Les Etats-Unis s’engagent, au fur et à mesure des progrès des négociations vers un accord final, à débloquer et rendre pleinement disponibles les fonds et actifs iraniens gelés ou restreints. Ces fonds, qu’ils soient conservés sur un compte principal ou transférés, pourront être utilisés pour tout paiement final déterminé par la Banque centrale de la République islamique d’Iran et seront intégralement disponibles. Les Etats-Unis s’engagent à délivrer toutes les autorisations et licences nécessaires à cette fin. L’Iran et les Etats-Unis conviennent de mettre en place un mécanisme de mise en œuvre chargé de superviser l’application effective de l’accord final et le respect futur de ses engagements. Après la signature du présent protocole d’accord, et après réception de garanties concernant le début de la mise en œuvre des articles 4, 5, 10 et 11, ainsi que la poursuite de leur application, l’Iran et les Etats-Unis engageront des négociations sur l’accord final uniquement pour les articles restant à régler. L’accord final sera approuvé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies. 11:30 - Des engagements officieux de l'Iran sur le nucléaire non-mentionnés dans l'accord ? Sur la question du nucléaire, le texte devant être signé vendredi, précise seulement qu'un accord doit être conclu et rappelle que l'Iran "réaffirme qu'il ne produira jamais d'armes nucléaires" selon une source de CNN l'ayant consulté. A noter que l'Iran avait pris le même engagement en 2015 face à l'administration de Barack Obama sans s'y tenir. Des responsables américains et Donald Trump assurent toutefois que l'Iran s'est officieusement engagé à certaines concessions comme la destruction de son uranium enrichi avec la participation des Etats-Unis, en coordination avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). 11:16 - Le contenu de l'accord volontairement flou selon des responsables américains Le texte devant être signé ce vendredi est un protocole d'accord prévoyant la tenue de nouvelles négociations, le contenu du texte est donc limité concernant les mesures et engagements pris par l'Iran et les Etats-Unis. Pour l'heure, l'accord "stipule que nous lèverons les sanctions, que nous conclurons un accord sur le nucléaire et que nous débloquerons les fonds" a fait savoir un responsable américain à CNN, tout en précisant que le texte ne mentionne pas tous les engagements officieux essentiels que l'Iran a pris envers les États-Unis. La même source ajoute concernant la fin des sanctions et le déblocage de fonds que ces derniers seront conditionnés aux "progrès réalisés" durant les négociations. Le nombre limité d'engagements cités et le flou autour des mesures évoquées ont été pensées pour créer "un environnement propice au dialogue sur tous ces points" prévus lors de la nouvelle phase de négociations devant durer 60 jours. Le document ainsi rédigé permet à l'Iran de dire ce qu'il a besoin de dire pour sa politique intérieure" explique le responsable américain à CNN. 11:02 - L'ancien directeur du Mossad n'a "pas confiance en l'Iran" et en l'accord conclu Si le gouvernement israélien est opposé à l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, comme il l'a fait savoir, l'ancien directeur du Mossad, le service de renseignement israélien, s'est également dit "inquiet" au sujet de l'accord. "Je m'inquiète. L'Iran a menacé non pas seulement l'État d'Israël, mais aussi notre région", a déclaré Yossi Cohen sur RTL, ce mercredi matin. Selon lui, si un accord est conclu entre Téhéran et Washington, "ça signifie que le leader du monde (Donald Trump, ndlr) accepte le régime iranien", juge-t-il avant d'ajouter : "Je n'ai pas confiance en l'Iran, asbolument pas (...). L'Iran dirige un mensonge complet contre tout le monde". 10:56 - L'Iran promet une "réponse sévère" à une nouvelle attaque israélienne au Liban Si la plupart des frappes ont cessé depuis l'annonce d'un accord conclu entre l'Iran et les Etats-Unis, Israël poursuit son offensive contre le Hezbollah dans le sud du Liban et a refusé de retirer ses troupes. L'Iran, qui exige que le Liban soit inclus dans le cessez-le-feu pour préserver son allié du Hezbollah, a indiqué qu'Israël avait violé la trêve 84 fois depuis l'annonce de l'accord survenue lundi. Mardi soir, l'armée iranienne a ainsi promis une "réponse sévère" en cas de nouvelle attaques : "Si l'armée infanticide du régime sioniste ne met pas un terme à ses agressions dans le sud du Liban, elle devra s'attendre à une sévère réponse de la part des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran", a prévenu le commandement des forces armées dans un communiqué cité par la télévision d'Etat Irib. Un tel acte contreviendrait à l'accord de paix et pourrait mettre en péril la suite des négociations.

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Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".