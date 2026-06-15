Guerre en Iran et au Liban : un accord signé vendredi ? Pourquoi il peut encore échouer

Les Etats-Unis et l'Iran ont annoncé s'être entendus sur un protocole d'accord devant être signé le vendredi 19 juin en Suisse. S'il s'agit d'une étape importante vers la fin de la guerre, l'accord de paix reste fragile, voire est mis en péril, à plusieurs égards.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran touche-t-elle à sa fin ? Les Etats-Unis, l'Iran et le médiateur pakistanais ont affirmé dans la nuit de dimanche à lundi qu'un protocole d'accord a été finalisé et sera signé ce vendredi en Suisse. Cet accord doit mettre fin immédiatement à la guerre entre les deux pays, mais aussi au Liban cible des frappes israéliennes. Malgré ces annonces, les deux belligérants se disent toujours méfiants : "Ce protocole d’accord ne signifie pas que nous faisons confiance à l’ennemi (...) Nous surveillerons la mise en œuvre des engagements pris par les États-Unis" a prévenu le régime iranien.

Les Etats-Unis, l'Iran et le médiateur pakistanais ont affirmé dans la nuit de dimanche à lundi qu'un protocole d'accord a été finalisé et sera signé ce vendredi en Suisse. Cet accord doit mettre fin immédiatement à la guerre entre les deux pays, mais aussi au Liban cible des frappes israéliennes. Malgré ces annonces, les deux belligérants se disent toujours méfiants : "Ce protocole d’accord ne signifie pas que nous faisons confiance à l’ennemi (...) Nous surveillerons la mise en œuvre des engagements pris par les États-Unis" a prévenu le régime iranien. L'accord de paix finalisé n'a pas été rendu public et les Etats-Unis comme l'Iran se targuent d'avoir négocié le meilleur accord et d'avoir fait plier l'adversaire. Le protocole d'accord prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz et la levée du blocus américain, mais aussi la tenue de nouvelles négociations de 60 jours pour trancher sur le nucléaire iranien. L'Iran précise que ces négociations sont conditionnées au déblocage de plusieurs milliards de dollars de fonds iraniens par les Etats-Unis, ce que démentent des responsables américains auprès de CNN.

finalisé n'a pas été rendu public et les Etats-Unis comme l'Iran se targuent d'avoir négocié le meilleur accord et d'avoir fait plier l'adversaire. Le protocole d'accord prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz et la levée du blocus américain, mais aussi la tenue de nouvelles négociations de 60 jours pour trancher sur le nucléaire iranien. L'Iran précise que ces négociations sont conditionnées au déblocage de plusieurs milliards de dollars de fonds iraniens par les Etats-Unis, ce que démentent des responsables américains auprès de CNN. L'accord négocié reste fragile , car des désaccords persistent entre les Etats-Unis et l'Iran sur le détroit d'Ormuz ou le nucléaire iranien. Il est aussi menacé par Israël qui refuse de se soumettre au cessez-le-feu prévu au Liban par l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran. Ce lundi, Israël a annoncé maintenir ses forces militaires dans le sud du Liban, bravant les consignes de l'allié américain.

, car des désaccords persistent entre les Etats-Unis et l'Iran sur le détroit d'Ormuz ou le nucléaire iranien. Il est aussi menacé par Israël qui refuse de se soumettre au cessez-le-feu prévu au Liban par l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran. Ce lundi, Israël a annoncé maintenir ses forces militaires dans le sud du Liban, bravant les consignes de l'allié américain. Le détroit d'Ormuz devrait être réouvert après la signature du protocole de paix, le temps de déminer le passage maritime. Mais si la réouverture est annoncée, l'Iran continue de revendiquer le contrôle de détroit stratégique et affirme qu'il percevra des revenus financer pour assurer la sécurité du détroit. Ce point pourrait être discuté lors de la nouvelles sessions de négociations.

En direct

11:58 - Trump s'agace (à nouveau) contre Nétanyahou et Israël Donald Trump a annoncé la signature à venir d'un protocole d'accord, il s'est aussi emporté face à son allié israélien. Le gouvernement de l'Etat hébreu irrite le président américain depuis plusieurs semaines et pour cause : le premier veut poursuivre les offensives contre l'Iran et ses alliés comme le Hezbollah, alors que le second souhaite conclure un accord pour mettre fin à la guerre. Après une nouvelle attaque israélienne sur Beyrouth au Liban, Donald Trump a estimé que Benyamin Nétanyahou "n'a aucun putain de jugement" et l'a qualifié de "type très difficile" au New York Times. 11:47 - Israël menace l'Iran d'une riposte en cas d'attaque liée aux opérations militaires au Liban Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a mis en garde l'Iran assurant que l'Etat hébreu riposterait avec "toute sa force" si la République islamique l'attaquait en réponse à ses opérations militaires au Liban. 11:39 - Israël rejette l'accord et refuse le cessez-le-feu au Liban Alors que le protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran prévoit un cessez-le-feu même au Liban, ciblé par Israël, l'Etat hébreu s'oppose à ce texte. Plusieurs ministres israéliens ont fustigé l'accord, notamment le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite, Itamar Ben Gvir qui affirme sur X que "l’accord de Trump ne nous engage pas. Israël n’est pas soumis aux États-Unis et nous sommes un pays indépendant et souverain !". Le gouvernement israélien a d'ailleurs annoncé maintenir ses troupes au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée. "Le contrôle du territoire et le maintien des zones de sécurité figurent parmi les plus grandes réussites de l'armée israélienne (...) c'est pourquoi nous nous opposons à un retrait de l'armée du Liban, malgré toutes les pressions existantes et celles à venir", a écrit le ministre de la Défense, Israël Katz, ajoutant que le Premier ministre en a informé Donald Trump. 11:30 - Un moratoire de 15 ans sur l'enrichissement de l'uranium iranien évoqué par Trump Donald Trump a indiqué au New-York Times qu'un volet des négociations prévues pour durer 60 jours après la signature de l'accord portera sur l'acceptation par l'Iran d'un moratoire de 20 ans sur l'enrichissement de son uranium. Il a laissé entendre qu'un accord final pourrait donc être trouvé pour une durée de 15 ans. Quant au vice-président américain, JD Vance, il a assuré sur Fox News que Téhéran "ne possédera jamais l'arme nucléaire" et que l'accord négocié empêchera le pays de "poursuivre, d'acquérir ou de tenter d'en acheter une". 11:21 - Ces éléments qui doivent encore être négocié après la signature du protocole d'accord Plusieurs questions restent en suspend malgré l'annonce d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran. C'est le cas du sort du programme nucléaire iranien et de l'allègement des sanctions imposées à Téhéran. Au sujet du nucléaire, l'agence iranienne Mehr assure que "les discussions sur le programme de missiles iranien et le soutien aux groupes de résistance sont définitivement retirées de l'ordre du jour". Le statut du détroit d'Ormuz pourrait également être étudié. 11:13 - Le contenu de l'accord selon une agence iranienne Ni les Etats-Unis, ni l'Iran n'ont communiqué sur le contenu de l'accord. Mais l'agence de presse iranienne Mehr a publié les 14 clauses qui feraient partie du protocole d'accord. Elle cite la "cessation permanente et immédiate de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban" qui a été confirmée par le Pakistan. Elle évoque aussi la levée complète du blocus naval d'ici 30 jours, le retrait des troupes américaines autour de l'Iran et 60 jours de négociations pour parvenir à un accord final sur les questions du nucléaire et de la levée des sanctions contre l'Iran. Sauf que selon l'agence, ces négociations ne débuteront qu'après la "libération de la moitié des fonds bloqués par l'Iran, la suspension des sanctions pétrolières iraniennes et la levée du blocus naval". D'après l'agence iranienne toujours, les Etats-Unis se sont engagés à "présenter des plans de reconstruction pour l’Iran s’élevant à au moins 300 milliards de dollars". 11:03 - Des réunions préparatoires à l'accord cette semaine L'accord, ou plutôt le protocole d'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, prévoit "l'arrêt immédiat et permanent des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban" indique le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, pays qui s'est placé comme médiateur entre les deux belligérants depuis le début de la guerre. Il a annoncé la signature du texte vendredi et a indiqué que "les médiateurs faciliteront une série de réunions cette semaine" avant la signature. Certaines pourraient avoir lieu à Doha, au Qatar, rapporte Franceinfo. 10:52 - Un protocole d'accord finalisé et signé ce vendredi "L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé", a écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social dans la nuit de dimanche à lundi. L'accord est en réalité un protocole d'accord prévoyant la fin des hostilités et l'organisation de négociations de 60 jours sur la question du nucléaire iranien et le statut du détroit d'Ormuz. Une cérémonie de signature de l'accord est prévue ce vendredi 19 juin à Genève, en Suisse, entre des représentants iraniens et américains, parmi lesquels se trouvera le vice-président américain JD Vance. Selon ce dernier, la présence de Donald Trump est "possible".

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".