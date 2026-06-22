Guerre en Iran et au Liban : un accord sur 4 points clés ? Cette condition imposée par Téhéran pourrait tout changer

Les Etats-Unis et l'Iran ont bouclé ce lundi matin une première séance de pourparlers afin de mettre fin de manière durable à la guerre au Moyen-Orient. Ils se entendus sur une "feuille de route" pour conclure dans les 60 jours un accord définitif, mais un point précis pourrait bloquer côté américain.

L'essentiel

La guerre en Iran touche-t-elle à sa fin ? Les Etats-Unis et l'Iran ont signé un protocole d'accord mercredi dernier, censé mettre fin "immédiatement" aux conflits dans tout le Moyen-Orient. Ce lundi 22 juin, les délégations iranienne et américaines sont réunies pour une nouvelle série de pourparlers dans un hôtel de luxe du Bürgenstock en Suisse et des "progrès encourageants" ont déjà été signalés, ont écrit les gouvernements pakistanais et qatari, médiateurs, dans un communiqué conjoint. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, parle même de "progrès majeurs".

Les Etats-Unis et l'Iran ont signé un protocole d'accord mercredi dernier, censé mettre fin "immédiatement" aux conflits dans tout le Moyen-Orient. Ce lundi 22 juin, les délégations iranienne et américaines sont réunies pour une nouvelle série de pourparlers dans un hôtel de luxe du Bürgenstock en Suisse et des "progrès encourageants" ont déjà été signalés, ont écrit les gouvernements pakistanais et qatari, médiateurs, dans un communiqué conjoint. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, parle même de "progrès majeurs". Les négociations se poursuivent ce lundi 22 juin en Suisse et doivent durer toute la semaine. Quatre points de convergence ressortent de ces premiers pourparlers entre Téhéran et Washington. Les deux parties se sont entendus "sur une feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de 60 jours. Ensuite, l'Iran et les Etats-Unis se sont accordées sur la création d'une "cellule de gestion des conflits" afin de mettre fin à la guerre au Liban. De plus, le ministre des affaires étrangères iranien a aussi annoncé que "les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques ne sont plus restreintes, le blocus est levé, certains avoirs gelés sont débloqués, et un plan de reconstruction et de développement majeur de l’Iran a été lancé". Enfin, les deux parties ont convenues d'établir une "ligne de communication" pour assurer le transit des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.

ce lundi 22 juin en Suisse et doivent durer toute la semaine. Quatre points de convergence ressortent de ces premiers pourparlers entre Téhéran et Washington. Les deux parties se sont entendus "sur une feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de 60 jours. Ensuite, l'Iran et les Etats-Unis se sont accordées sur la création d'une "cellule de gestion des conflits" afin de mettre fin à la guerre au Liban. De plus, le ministre des affaires étrangères iranien a aussi annoncé que "les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques ne sont plus restreintes, le blocus est levé, certains avoirs gelés sont débloqués, et un plan de reconstruction et de développement majeur de l’Iran a été lancé". Enfin, les deux parties ont convenues d'établir une "ligne de communication" pour assurer le transit des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz reste la principale source de frictions entre les Etats-Unis et l'Iran. Malgré des progrès évidents aperçus lors des pourparlers en Suisse, Téhéran entend imposer des "droits de redevance" pour les services fournis sur ce passage qui "ne reviendra pas à la situation d’avant-guerre", avait prévenu le négociateur iranien en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf. Un souhait qui se heurtera inévitablement à la position américaine sur le sujet. L’Iran avait annoncé sa refermeture après des attaques israéliennes au Liban contre le Hezbollah, son allié. Pour rappel, le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d’après le protocole d’accord.

reste la principale source de frictions entre les Etats-Unis et l'Iran. Malgré des progrès évidents aperçus lors des pourparlers en Suisse, Téhéran entend imposer des "droits de redevance" pour les services fournis sur ce passage qui "ne reviendra pas à la situation d’avant-guerre", avait prévenu le négociateur iranien en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf. Un souhait qui se heurtera inévitablement à la position américaine sur le sujet. L’Iran avait annoncé sa refermeture après des attaques israéliennes au Liban contre le Hezbollah, son allié. Pour rappel, le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d’après le protocole d’accord. Au Liban, les combats se sont poursuivis malgré une clause de l’accord prévoyant la fin des hostilités sur tous les fronts sans exception, et l’annonce par Téhéran d’une refermeture du détroit d’Ormuz en représailles. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a refusé dimanche toute zone de sécurité israélienne dans le sud du Liban, après qu’Israël a dit vouloir y maintenir son armée.

En direct

12:03 - La délégation iranienne rentre à Téhéran La délégation iranienne, qui a participé dimanche en Suisse à des pourparlers avec les Etats-Unis sous médiation du Pakistan et du Qatar, rentre lundi à Téhéran "après 18 heures d’intenses discussions", a rapporté l’agence de presse Irna. L’équipe iranienne, dirigée par l’influent président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf et qui compte notamment le chef de la diplomatie Abbas Araghchi, a "quitté le bâtiment où se tenaient les pourparlers, après environ 18 heures de discussions et de consultations intensives", écrit Irna, confirmant que des "discussions techniques" vont se poursuivre toute la semaine en Suisse. 10:51 - Une "brève discussion" sur le nucléaire entre Téhéran et Washington L'Iran indique ce matin avoir eu une "très brève discussion" avec les Etats-Unis sur le nucléaire iranien lors des pourparlers en Suisse, insistant toutefois sur le fait qu'il ne s'agissait pas de "négociations". "Une discussion très brève a eu lieu concernant la question du nucléaire, mais aucun détail n'a été abordé, et on ne peut pas dire que les négociations sur le nucléaire aient commencé", déclare le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï à l'agence Irna. La délégation américaine "a présenté ses positions de manière très succincte" sur le nucléaire et l'Iran a fait de même, ajoute le porte-parole, qualifiant ces échanges de "présentation de nos positions" respectives. 10:44 - La Suisse, hôte des pourparlers, annonce une "reprise immédiate" des discussions techniques La Suisse annonce ce lundi la tenue "immédiate" de discussions techniques, au lendemain de négociations entre délégations de haut niveau des deux pays pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Dans un communiqué, le ministère suisse des Affaires étrangères a salué "l’accord sur une feuille de route visant à parvenir à un accord final dans un délai de 60 jours". Selon le ministère, "cette feuille de route crée les conditions pour l’ouverture immédiate de nouvelles discussions techniques", apprend-on. Pour rappel, la Suisse est l'hôte des pourparlers actuels entre Téhéran et Washington. 08:57 - Selon ce politologue, il sera "très difficile" que les frappes cessent au Liban "Il sera très difficile", que l'armée israélienne cesse ses frappes au Liban, estime le politologue Gilles Kepel sur BFMTV-RMC, ce lundi 22 juin. "Au Liban, ils (les Israéliens, ndlr) ont la capacité de poursuivre la guerre, sauf si les États-Unis l'interdisent. La possibilité pour qu'Israël ne frappe plus le Liban et se retire, c'est que le Hezbollah soit contrôlé et ne bouge plus. Or le Hezbollah fait ce que Téhéran lui dit de faire", nuance le spécialiste. Aujourd'hui, selon un communiqué de la défense civile libanaise, relayé par l’agence de presse NNA, les équipes de recherche et de sauvetage ont réussi à "extraire des décombres les corps de treize personnes" dans différentes zones du sud du Liban. Guerre au Moyen-Orient: "Ça va être très difficile" pour Israël de faire la guerre seul, estime Gilles Kepel, professeur émérite des universités pic.twitter.com/HpJi0UxBKw — BFM (@BFMTV) June 22, 2026 08:37 - Pétrole et avoirs : ce qu’il faut retenir des récents pourparlers Lors de la première séance de négociations entre Téhéran et Washington ce lundi 22 juin en Suisse, il a été question d'hydrocarbures. Le ministre des Affaires étrangères iranien a justement annoncé que "les exportations de pétrole et de produits pétrochimiques ne sont plus restreintes, le blocus est levé, certains avoir gelés sont débloqués, et un plan de reconstruction et de développement majeur de l’Iran a été lancé". Ce plan doit être d’un montant d’"au moins 300 milliards de dollars", selon le protocole d’accord. Les cours du pétrole rebondissent lundi en début d’échanges asiatiques. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagne 1,18% à 81,52 dollars. 08:28 - La diplomatie iranienne loue une "atmosphère positive et constructive" "Des progrès encourageants ont été réalisés, notamment la mise en place d’un mécanisme destiné à permettre la poursuite des discussions techniques", a affirmé, sur X, le ministre des affaires étrangères iranien, Abbas Araghtchi, après la fin de la première séance de discussions, en Suisse, entre Téhéran et Washington, décrivant une "atmosphère positive et constructive". "La médiation pakistanaise et qatarie a permis des progrès majeurs afin de mettre un terme à la guerre au Liban", a ajouté le chef de la diplomatie iranienne. 08:21 - Détroit d'Ormuz : l'Iran réclame des "droits de redevance" Les Etats-Unis et l'Iran ont convenu d’établir une "ligne de communication (...) avec l’objectif d’assurer un passage sûr pour les navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz", voie maritime stratégique par laquelle passe habituellement quelque 20% des hydrocarbures mondiaux. L’Iran avait annoncé sa refermeture après des attaques israéliennes au Liban contre le Hezbollah, son allié. Le trafic commercial doit être pleinement rétabli dans un délai de 30 jours suivant le déminage du détroit, d’après le protocole d’accord. Téhéran entend cependant imposer des "droits de redevance" pour les services fournis sur ce passage qui "ne reviendra pas à la situation d’avant-guerre", avait prévenu le négociateur iranien en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf. Un détail qui pourrait grandement freiner les motivations américaines dans l'optique d'un accord de paix. Pour l'heure, Les Etats-Unis, dont la délégation présente en Suisse cette semaine est emmenée par le vice-président J. D. Vance, n’ont pas réagi à ces annonces.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".

La signature d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis

Après de nombreux échanges entre l'Iran et les Etats-Unis assurés par les médiateurs pakistanais et quataris, les deux pays ont conclu et signé un protocole d'accord le jeudi 18 juin 2026. Le texte prévoit la fin des affrontements, la réouverture du détroit d'Ormuz et le renoncement de l'Iran à l'arme nucléaire, mais les détails de ses engagements doivent être discutés d'une nouvelle session de négociations de 60 jours. Le texte - signé par Donald Trump à Versailles - prévoit aussi le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour le développement de l'Iran et une levée des sanctions, à l'unique conditions que tous les engagements iraniens soient respectées selon des responsables américains à CNN.

Le mercredi 17 juin, Bloomberg a publié un document qu'il présente comme le contenu de l'accord en 14 points conclu entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre et tenir de nouvelles négociations. Aucun des deux pays n'a confirmé qu'il s'agissait de contenu précise et actualisé du texte. Voici le contenu rapporté et traduit en français :