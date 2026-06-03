Guerre en Iran et au Liban : "un déluge de missiles", nouvelle menace de Téhéran malgré la poursuite des négociations

Ce mercredi 3 juin 2026, l'Iran promet "un déluge de missiles et drones" en cas de nouvelle attaque américaine, alors que Donald Trump assure de son côté que les pourparlers se poursuivent "sans interruption" avec Téhéran.

L'essentiel

​​ La guerre en Iran vit son 95e jour ce mardi 3 juin 2026, alors que les Etats-Unis et l'Iran échangent toujours frappes et ripostes, malgré le cessez-le-feu en vigueur. L’armée américaine a affirmé mardi avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes dans la région du Golfe en ayant intercepté des missiles visant Bahreïn, abattu des drones visant des navires civils et attaqué des cibles au sol sur l’île iranienne de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz. Des attaques de missiles et de drones ont également visé tôt mercredi le Koweït et l’armée a tenté de les intercepter. Enfin, un conseiller du guide suprême iranien promet "un déluge de missiles et drones" en cas de nouvelle agression américaine.

vit son 95e jour ce mardi 3 juin 2026, alors que les Etats-Unis et l'Iran échangent toujours frappes et ripostes, malgré le cessez-le-feu en vigueur. L’armée américaine a affirmé mardi avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes dans la région du Golfe en ayant intercepté des missiles visant Bahreïn, abattu des drones visant des navires civils et attaqué des cibles au sol sur l’île iranienne de Qeshm, dans le détroit d’Ormuz. Des attaques de missiles et de drones ont également visé tôt mercredi le Koweït et l’armée a tenté de les intercepter. Enfin, un conseiller du guide suprême iranien promet "un déluge de missiles et drones" en cas de nouvelle agression américaine. La guerre entre Israël et le Liban s'intensifie elle aussi malgré le cessez-le-feu. Israël poursuit ses frappes contre Hezbollah malgré les promesses d'apaisement de Washington, faisant déjà six morts ce mercredi matin près de Tyr. Le Hezbollah, lui, n’acceptera pas un "cessez-le-feu partiel" avec Israël, a affirmé à l’AFP mardi un haut responsable de la formation pro-iranienne, menaçant d’une riposte du mouvement en cas d’attaque israélienne sur Beyrouth et sa banlieue. Benjamin Netanyahu a déclaré que son armée "continuerait à opérer comme prévu dans le sud du Liban", où elle progresse comme jamais depuis près de 30 ans, affirmant vouloir y "écraser" le Hezbollah pour protéger le nord de son pays de ses attaques.

s'intensifie elle aussi malgré le cessez-le-feu. Israël poursuit ses frappes contre Hezbollah malgré les promesses d'apaisement de Washington, faisant déjà six morts ce mercredi matin près de Tyr. Le Hezbollah, lui, n’acceptera pas un "cessez-le-feu partiel" avec Israël, a affirmé à l’AFP mardi un haut responsable de la formation pro-iranienne, menaçant d’une riposte du mouvement en cas d’attaque israélienne sur Beyrouth et sa banlieue. Benjamin Netanyahu a déclaré que son armée "continuerait à opérer comme prévu dans le sud du Liban", où elle progresse comme jamais depuis près de 30 ans, affirmant vouloir y "écraser" le Hezbollah pour protéger le nord de son pays de ses attaques. Les négociations pour mettre fin à la guerre en Iran se poursuivent "sans interruption", assure Donald Trump, réfutant des informations selon lesquelles Téhéran avait rompu le dialogue avec Washington à cause de l’offensive israélienne au Liban. Les USA ont envoyé une nouvelle version de l'accord à Téhéran en durcissant leur position sur le nucléaire iranien selon le New York Times et Axios. Le texte "stipule très clairement que l'Iran ne possédera pas d'arme nucléaire", selon le président américain. L'Iran dément ce dernier détail et continue d'étudier le texte avec une "extrême prudence" sans y avoir répondu selon l'agence Mehr.

se poursuivent "sans interruption", assure Donald Trump, réfutant des informations selon lesquelles Téhéran avait rompu le dialogue avec Washington à cause de l’offensive israélienne au Liban. Les USA ont envoyé une nouvelle version de l'accord à Téhéran en durcissant leur position sur le nucléaire iranien selon le New York Times et Axios. Le texte "stipule très clairement que l'Iran ne possédera pas d'arme nucléaire", selon le président américain. L'Iran dément ce dernier détail et continue d'étudier le texte avec une "extrême prudence" sans y avoir répondu selon l'agence Mehr. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué par l'Iran. Le régime iranien affirme pourtant autoriser le transit de certains navires auxquels il impose des frais pour les "services de navigation" et a démenti vouloir instaurer un péage. Il assure "contrôler le trafic et la navigation" grâce à un dispositif coordonné avec Oman.

En direct

11:33 - Les attaques iraniennes font un mort au Koweït Une personne a été tuée et plusieurs blessées au Koweït dans des attaques menées à l'aube par l'Iran, indique le ministère koweïtien des Affaires étrangères. L'attaque a visé "des installations civiles et vitales, notamment l'aéroport international du Koweït, faisant un mort et des blessés, ainsi que des dégâts dans des installations vitales, dont des missions diplomatiques", dit le ministère dans un communiqué condamnant les "agressions iraniennes". "La sécurité de l'État du Koweït, sa souveraineté ainsi que la sûreté de ses citoyens et des résidents sur son territoire constituent une ligne rouge", ajoute-t-il. 11:03 - L'Iran promet "un déluge de missiles et drones" en cas de nouvelle attaque américaine "A chaque tir et à chaque agression répondra un déluge de missiles et de drones", avertit Mohsen Rezaï, conseiller militaire du Guide suprême et ancien chef des gardiens de la révolution, sur X, après des tirs de l’armée américaine contre un pétrolier iranien et une tour de communication dans l’île de Qeshm.

10:52 - L'Iran condamne "les attaques américaines" contre un pétrolier iranien Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné ce mercredi ce qu’il a qualifié "d’attaques américaines" contre un pétrolier iranien dans le détroit d’Ormuz et une tour de télécommunications sur l’île de Qeshm. Selon Téhéran, ces attaques constituent une violation d’un accord de cessez-le-feu ainsi que du droit international. Le ministère a déclaré que le Koweït et Bahreïn portaient une "responsabilité directe et évidente" dans ces attaques, affirmant que leurs territoires et leurs installations avaient été utilisés pour soutenir des opérations militaires américaines contre l’Iran.

En savoir plus

Le début de la guerre en Iran, lancée par les Etats-Unis et Israël

Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe de frappes sur l'Iran. Côté israélien, l'opération est nommée "Roaring Lion" (Lion rugissant), côté américain "Epic Fury" ("Fureur épique"). Les objectifs vont du renversement du régime à l'affaiblissement du programme nucléaire iranien, en passant par la destruction des capacités militaires de la République islamique, jugées comme une menace, notamment par Israël.

En plus de cibler l'arsenal iranien, la coalition israélo-américaine va mener une campagne d'élimination des dirigeants iraniens. Un nombre important de personnalités politiques du régime sont tuées dès les premières heures du conflit, dont le guide suprême Ali Khamenei. Son fils Mojtaba Khamenei, qui a repris le flambeau le 8 mars 2026, a lui aussi été ciblé et son état de santé va rapidement faire l'objet de spéculations.

La réplique de l'Iran et la contagion au Liban et au Moyen-Orient

Dès le 28 février 2026, l'Iran a répliqué aux frappes des Etats-Unis et Israël, en lançant des centaines de drones et missiles balistiques vers Israël et vers les bases militaires américaines dans le Golfe, en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, en réponse à la mort d'Ali Khamenei, le Hezbollah, allié de l'Iran, a lancé depuis le Liban des salves de roquettes et de drones vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a qualifié cette offensive de "déclaration de guerre officielle" et lancé une vaste campagne de bombardements au Liban.

Le 2 mars 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, bloquant instantanément de nombreux navires de fret et pétroliers, et suspendant une partie importante du trafic pétrolier mondial. L'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette fermeture de "plus forte perturbation d'offre de l'histoire".